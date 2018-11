Joggen bei Kälte und Schnee: Die besten Tipps fürs Laufen im Winter

Damit Ihr Lauftraining in Herbst und Winter nicht zur Zitterpartie wird: 12 Tipps, wie Sie Risiken beim Joggen in der Kälte umgehen. Plus: Warum Laufen im Winter Spaß macht

Viele Läufer fürchten die kalte Jahreszeit. Eisige Temperaturen, gefrorener Boden und die früh einbrechende Dunkelheit nehmen ihnen den Spaß am Laufen. Doch gerade im Winter hat das Laufen viele positive Effekte. Lassen Sie sich von unseren Tipps und Argumenten überzeugen:

Muss ich mich vor dem Lauf aufwärmen?

Kaltstarts sollten Sie unbedingt vermeiden! Wer sofort die Beine in die Hand nimmt, der riskiert Zerrungen und Muskelverhärtungen. "Dehnen im Warmen macht die Muskeln und Sehnen zwar geschmeidiger. Um sich auf Minusgrade einzustimmen, wärmen Sie sich jedoch besser draußen auf", empfiehlt Professor Jürgen Metz vom Sportärztebund Baden. Im Vergleich zum Sommer sollten Sie das Warm-up verlängern – die Muskulatur braucht mehr Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen.

Warm-Up: Je kälter es ist, desto länger braucht die Muskulatur, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Laufen Sie sich deswegen mindestens zehn Minuten in ganz lockerem Dauerlauftempo warm, bevor Sie in Ihr Trainingstempo einsteigen.

Was muss ich beim Untergrund beachten?

Der Untergrund birgt Tücken. "Auch unter dem Laub eines Waldbodens verstecken sich oft Eisflächen. Umknicken, Bänderrisse oder gar Brüche können die Folgen sein", sagt Metz. Laufen Sie auf ebenen Böden und planierten Wegen. Durch Schnee zu joggen bringt Spaß und trainiert die Fuß- und Wadenmuskulatur zusätzlich. Gegen Matsch und Nässe schützen Sie sich durch wasserdichte Schuhe mit rutschfestem Profil. Auf eisigem oder auf verschneitem Untergrund kleine Schritte machen. Dadurch bleiben Ihre Füße unterm Körperschwerpunkt, und Sie behalten so die Kontrolle. Ist der Boden dagegen spiegelglatt, sollten Sie pausieren.

Welche Laufkleidung ist bei Kälte die richtige?

Die optimale Bekleidung hängt von Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit ab. Ziehen Sie sich so an, als wäre es 10 Grad wärmer, als das Thermometer anzeigt, denn durch die Bewegung erhöht sich Ihre Körpertemperatur schon nach wenigen Minuten. Am besten ziehen Sie mehrere Schichten übereinander an (Zwiebelprinzip).

Warum eine Kopfbedeckung? Tragen Sie bei niedrigen Temperaturen eine dünne Mütze oder ein breites Stirnband. Denn Über den Kopf wird 40 Prozent der Körperwärme abgegeben. Ein atmungsaktives Halstuch (etwa von Buff) hält den Nacken warm.

Welche Laufklamotten bei welchem Wetter? Wetter: kühl und trocken

Faustregel: Kleiden Sie sich beim Laufen so, als wäre es 10 Grad wärmer! Bei Temperaturen im unteren Plusbereich sind ein Shirt, eine Weste und eine dreiviertellange Tight ideal. Dünne Handschuhe sowie ein Stirnband machen den Lauf noch komfortabler. Wetter: kalt und trocken

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sind Sie mit dieser Ausstattung optimal eingepackt: ein dünnes Shirt, ein warmes Oberteil und darüber eine Jacke, die sich schnell zur Weste umwandeln lässt. Und dazu natürlich eine Mütze und Handschuhe. Wetter: kalt und nass

Worst-Case-Wetter – in dem Fall helfen Ihnen nur noch mehrere dünne Schichten: Funktionsunterwäsche

Thermo-Langarm-Shirt und warme Tight

Wasser und Wind abweisende Jacke

dicke Mütze und Handschuhe, beides am besten atmungsaktiv

Kälteschutz für Hände und Gesicht: Dünne Handschuhe aus Fleece sind im Winter optimal (im Notfall auch mal zum Naseabwischen). Extra-Tipp bei klirrender Kälte: das Gesicht mit fetthaltiger Creme einschmieren – hilft super!

Sollte ich auffällige Laufbekleidung tragen?

Ja. Tragen Sie Kleidung mit Leuchtstreifen, die Autofahrer bei Dunkelheit leicht und schnell erkennen können. Wichtig, wenn Sie im Dunkeln trainieren: Bleiben Sie auf befestigten Straßen oder setzen Sie auf Lampen:

Brauche ich Licht? Wenn Sie bei Dunkelheit laufen, sollten Sie für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar sein. Das funktioniert am besten mit reflektierenden Westen oder blinkenden LED-Lichtern, wie etwa eine Stirnlampe.

Wie viel sollte ich beim Joggen im Winter trinken?

Ein Sportler verspürt gerade bei Kälte kaum Durst. "Im Winter braucht der Körper allerdings genauso viel Wasser wie im Sommer", sagt Sportmediziner Metz. Der Richtwert: Trinken Sie alle 20 Minuten 200 Milliliter, am besten Wasser.

