Mehr Muskelkraft: Die Pause macht’s zwischen den Sätzen

Der muskulöse Typ relaxt schon wieder auf der Bank neben dir, während du im Akkord Gewichte stemmst und von einer Kraftmaschine zur nächsten rennst. Trainiert der überhaupt? Ja – und zwar richtig! Statt diesen Profi-Bodybuilder zu belächeln, solltest du dir eine Scheibe abschneiden. Denn er setzt um, was neue Studien zeigen: 2–3 Minuten Pause zwischen den Sätzen steigern deine Muskelkraft. Warum? Wir haben nicht nur recherchiert, was Studien zu Trainingspausen sagen, sondern es auch selbst ausprobiert.

Mehr Pause, mehr Power: Warum längere Satzpausen deinen Muskelaufbau beschleunigen Minutenlange Pausen zwischen den Sätzen an der Kraftmaschine scheinen peinlich, doch sie sind clever wie diverse Studien zu Kraftzuwachs durch Regeneration zeigen:

Die wichtigsten 4 Gründe für minutenlange Pausen zwischen den Sätzen 1. ATP- und Kreatinphosphat-Regeneration

Dein Körper braucht rund 180 Sekunden, um das energieliefernde ATP-Kreatinphosphat-System (Adenosintriphosphat*) wiederherzustellen. Nach einem Satz sind die ATP-Reserven nahezu leer und benötigen 2–3 Minuten, um sich vollständig zu regenerieren. Wer schon nach 30–60 Sekunden weitermacht, trainiert mit halbvoller Energie – was die Kraftleistung massiv einschränkt.

*Info-Box Adenosintriphosphat: ATP ist das wichtigste Energiemolekül der Zellen. Leider wird es sehr, sehr schnell verbraucht und muss immer wieder neu gebildet werden, damit die Zellen leistungsfähig bleiben. Wird es in erhöhtem Maße verbraucht wie beim Krafttraining, solltest du dem Körper die Zeit geben, die er für die Wiederherstellung des ATP-Haushalts benötigt.

2. Regeneration des Nervensystems

Zu kurze Pausen beeinträchtigen dein Nervensystem und somit auch die Trainingsqualität. Denn schwere Kraftübungen (wie Kniebeugen, Bankdrücken oder Kreuzheben) beanspruchen nicht nur die Muskeln, sondern vor allem das zentrale Nervensystem (ZNS**). Nach einem intensiven Satz ist das Nervensystem kurzfristig ermüdet. Wenn du zu früh weitermachst, kann die Signalübertragung vom Gehirn zum Muskel verlangsamt sein – das heißt, du kannst nicht mehr dieselbe Kraft abrufen.

**Info-Box zum zentralen Nervensystem: Das ZNS steuert die Muskelrekrutierung, also wie viele Muskelfasern gleichzeitig aktiviert werden können.

3. Vermeidung von Technikfehlern

Wenn du einfach schnell durchpowerst, riskierst du Fehler. Besonders beim Krafttraining ist es wichtig, dass du die Übungen konzentriert und sauber ausführst, um dich nicht zu verletzen. Vor allem bei komplexen Übungen wie Kreuzheben oder Klimmzügen steigt die Verletzungsgefahr, wenn du die Übung nicht präzise durchführst, weil du erschöpft bist.

4. Um hormonellen Stress zu reduzieren

Dauerleistung führt zu Dauerstress und ist kein Zeichen von Trainingsdisziplin. Im Gegenteil: Sie ist ein Hormon-Killer. Wenn du ohne Pause einfach weitermachst, treibt das den Cortisolspiegel nach oben. Statt leistungsfähiger zu werden, erreichst du oft das Gegenteil. Hingegen können dich längere Pausen voranbringen. Sie wirken oft wie ein natürlicher Reset, da sie Stresshormone senken und Testosteron sowie Wachstumshormone fördern.

Tipp: Die Pausenlänge kann die Hormonausschüttung auch positiv beeinflussen. Mittellange Satzpausen von 90 bis 120 Sekunden begünstigen demnach die Ausschüttung von Wachstumshormon (GH) und Testosteron. Beide sind Schlüsselfaktoren für Muskelwachstum und Regeneration.

Muskelaufbau (Hypertrophie) vs. Maximalkrafttraining

gettyimages/dmphoto

Auf der Webseite bodybuilding.de kannst du nachlesen, dass deine Pausenlänge je nach Trainingsziel unterschiedlich lang sein sollte. Kurz gesagt: Es kommt ganz darauf an, ob du deine Muskeln aufbauen oder lieber deine Maximalkraft pushen möchtest.

So bestimmst du die Pausenlänge beim Training:

Für Maximalkraft (1–5 Wdh.): 3–5 Minuten Pause

Für Muskelaufbau (6–12 Wdh.): 1,5–3 Minuten

Für Kraftausdauer (>12 Wdh.): 45–90 Sekunden Und was heißt das konkret? Unser Beispiel zeigt es dir:

Praxis: Übungen mit optimaler Pausenlänge Beispiel 1: Hypertrophie-Split (Push/Pull/Legs)

Ziel: Muskelaufbau – so modellierst du deine Muskeln

Grundübungen (Kniebeugen, Bankdrücken, Klimmzüge): 90–120 Sek. Pause

Isolationsübungen (Curls, Seitheben, Trizepsdrücken): 45–60 Sek. Pause Beispiel 2: Kraft-Split (Ober-/Unterkörper)

Ziel: Maximalkraft – so wirst du stärker

Maximalkraftübungen (Kreuzheben, Military Press): 2–4 Min. Pause

Unterstützende Übungen (Rudern, Ausfallschritte): 90–120 Sek. Pause Tipp: Blick auf die Uhr! Eine Smartwatch ist ein idealer Trainingsbegleiter. Mithilfe des Timers kannst du die Länge deiner Pause genau überprüfen. Das ist wichtig, denn 2 bis 3 Minuten Pause beim Training sind länger, als du denkst. Eine Stoppuhr bewahrt dich davor, aus Ungeduld früher loszulegen.