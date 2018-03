Gesunde Spargel-Rezepte ganz ohne Sauce Hollandaise

Wer Spargel liebt, sollte ihn nicht in fettiger Sauce Hollandaise ertränken. Unsere Spargel-Rezepte sind da die bessere Wahl

Gesunde Spargel-Rezepte: So übersteht Ihr Sixpack die Spargelsaison

Fiebern Sie auch schon der jährlichen Spargelsaison entgegen? Kein Wunder, denn deutschen Spargel bekommt man im Jahr nur wenige Monate. Spargel-Rezepte gibt es viele, langweilig wird der Sommer also keineswegs. Doch Sauce Hollandaise und andere, kalorienreiche Beilagen machen aus dem eigentlich so gesunden Gemüse (Spargel enthält nur 18 kcal pro 100 Gramm) einen echten Dickmacher. Es geht aber auch lecker und gesund, mit unseren Sixpacktauglichen Spargel-Rezepten, die wir für Sie zusammengestellt haben. Bevor es allerdings ans Kochen geht, verraten wir Ihnen hier, wie Sie qualitativ hochwertige "Stangenware" erkennen, Spargel richtig schälen und kochen.

Was unterscheidet grünen und weißen Spargel?

Sie haben sich schon immer gefragt, warum weißer Spargel eigentlich so blass ist? Ganz einfach: Weil er kein Chlorophyll (grüner Pflanzenfarbstoff) enthält. Das ist auch der Grund, warum grüner sowie violetter Spargel (ja, den gibt's auch) kräftiger schmecken. Je mehr Farbstoffe Spargel enthält, desto geschmacksintensiver ist er. Der Grund für die fehlenden Pflanzenfarbstoffe: Während weißer Spargel unter der Erde wächst und sofort gestochen wird, sobald der Spargelkopf den Erdhaufen durchstößt, darf grüner Spargel an der Luft und unter Sonneneinstrahlung wachsen. Und genau darum ist es ihm auch nur möglich, Chlorophyll zu bilden, denn ohne Sonne kein Chlorophyll.

Schon gewusst? Grünspargel ist gesünder als der weiße Spargel, da er mehr Vitamine und Mineralstoffe enthält. Kalorien- und fettarm sind aber beide Spargelsorten.



Wie prüfe ich, wie frisch der Spargel noch ist?

Checken Sie den Frischegrad des Spargels mit dem sogenannten "Quietschtest": Reiben Sie 2 Stangen aneinander – nur wenn‘s quietscht, dürfen sie in den Einkaufswagen. Die Köpfe sollten zudem geschlossen und die Stangen fest, schön prall und möglichst feucht sein. Sind die Stangen unten trocken und holzig, dann ist er sein Geld nicht (mehr) wert. Den besten Spargel kauft man auf dem Wochenmarkt oder an speziellen Spargelständen, die es fast in jeder Großstadt zur Spargelsaison gibt, denn hier bekommen Sie besonders frische Ware. Spargel aus dem Discounter ist zwar wesentlich günstiger, bei der Qualität müssen Sie hier große Abstriche machen.

Unser Tipp: Verbrauchen Sie den Spargel nach dem Kauf so schnell wie möglich. Bis dahin wickeln Sie die Stangen in ein feuchtes Handtuch oder eine Küchenrolle und lagern sie an einem kühlen Ort, so bleiben die Stangen länger frisch.

Wie schäle ich Spargel richtig?

Bevor Sie Spargel schälen, müssen Sie ihn erst einmal gründlich waschen, da sich Erde, Sand & Co. gern in den Köpfen festsetzen. Danach können Sie zum Spargelschäler greifen, hier tut es auch ganz normaler Sparschäler für Obst und Gemüse. Bei weißen Stangen gilt: komplett schälen (einfach von oben nach unten), da Sie die bittere, faserige Schale nicht mitessen können. Schneiden Sie auch 1 bis 2 Zentimeter vom unteren Ende ab, der ist häufig holzig und daher ungenießbar. Grünen Spargel müssen Sie im Gegensatz zum weißen Verwandten nicht vollständig schälen, da die Schale viel dünner ist und mitgegessen werden kann. Hier dürfen Sie aber auch die Stange am Ende gute 1 bis 2 cm kappen. Zudem sollten Sie die Schale im unteren Drittel der Spargelstange flächendeckend entfernen.



Spargel richtig kochen – wie geht das?

Während die Spargel-Rezepte auf den Social Media Food-Kanälen zum Anbeißen aussehen, liegt Ihr Spargel immer nur schlaff und matschig auf dem Teller? Da können wir aushelfen: Spargel kochen ist gar nicht schwer, dazu benötigen Sie lediglich Salz, eine Prise Zucker und einen Spritzer Zitronensaft, der lässt das Weiß strahlen. Pro Person rechnet man zirca 500 Gramm frischen Spargel, wie die Faustregel "Pro Mund ein Pfund" es besagt. Bedenken Sie, nach dem Schälen bleiben davon nur noch rund 350 Gramm übrig.

Für zwei Personen kaufen und schälen Sie also beispielsweise 1 Kilo Spargel. Geben Sie 2 TL Salz, ½ TL Zucker und einen Spritzer Zitronensaft in einen großen Topf mit Wasser und bringen Sie das Wasser zum Kochen. Sobald es kocht, Spargel hineingeben, nochmal kurz aufkochen lassen, Hitze dann aber reduzieren. Wenn Spargel zu heiß kocht, zerfallen die leckeren Köpfe zu Brei.



Wie lange der Spargel garen muss, hängt von der Art und der Dicke der Stangen ab. Hier eine Übersicht:

Grüner Spargel: 6 bis 8 Minuten

Dünner grüner Spargel: 5 Minuten

Weißer Spargel Güteklasse I (dicke Stangen): 10 bis 15 Minuten

Weißer Spargel Güteklasse II (mitteldick): 8 bis 10 Minuten

Mittlerweile gibt es spezielle Spargeltöpfe zum Spargelkochen, in denen der Spargel stehend und besonders schonend gekocht wird. Dadurch bleiben viele Vitamine enthalten und der Spargel hat einen festeren Biss.



Übrigens: Nicht nur grüner, auch weißer Spargel kann roh gegessen und in köstlichen Spargel-Rezepten zum Einsatz kommen. Je dünner und zarter die Stange, desto besser der Geschmack. Je dicker der Spargel allerdings ist, desto herber ist das Aroma und das ist nicht jedermanns Geschmack. Apropos Geschmack: Bei rohem Spargel macht sich das typische Spargel-Aroma ziemlich rar: Die dafür zuständige Asparaginsäure bildet sich nämlich erst durch die Hitze beim Kochen.

Spargel-Rezepte, ganz ohne Hollandaise und andere fette Beilagen

Sie wissen nun, woran Sie den besten Spargel erkennen, wie Sie Ihn richtig schälen und kochen. Optimal, dann lassen Sie sich jetzt am besten von unseren herzhaften Spargel-Rezepten inspirieren. Diese finden Sie in der Mediashow oben – diese startet automatisch mit einem Rechtsklick auf das Bild. Ihrer Kreativität sind bei den Spargel-Rezepten aber natürlich keine Grenzen gesetzt. Tauschen Sie beispielweise grünen gegen weißen Spargel in den Rezepten, wenn Sie diesen lieber mögen. Sparen Sie sich unnötige Kalorien, indem Sie auf schwere Saucen oder fettes Fleisch verzichten, und stattdessen gesunde Beilagen wählen.

Guten Hunger!