5 Übungen für breite Schultern, ohne stundenlanges Training

Montag, Push Day: Bankdrücken, Schrägbank, Schulterdrücken und zur Sicherheit noch ein paar Sätze mehr. Klingt nach einem soliden Plan für einen beeindruckenden Oberkörper.

Hat nur einen Haken: Ausgerechnet dort, wo deine Silhouette sichtbar an Breite gewinnt, kommt von all dem erstaunlich wenig gezielte Arbeit an. Wenn die Breite also nicht stimmt, brauchst du nicht zwingend ein längeres Workout. Du musst nur wissen, welche Sätze sich wirklich lohnen.

Warum du für breite Schultern nicht noch mehr drücken musst Deine Schultern bestehen aus 3 Anteilen: vorderem, mittlerem und hinterem Deltamuskel. Bankdrücken, Schrägbankdrücken, Dips, Schulterdrücken – dein vorderer Delta bekommt bei einem klassischen Push-Training ohnehin reichlich Arbeit.

Für die Breite wird vor allem der mittlere Deltamuskel interessant. Eine systematische Übersichtsarbeit über 33 Studien zeigt, dass Übungen, bei denen du den Arm seitlich vom Körper wegführst, diesen Anteil besonders stark aktivieren. Die hintere Schulter wiederum bekommt bei passenden Zugbewegungen ihren Job.

Wichtig: Eine hohe Muskelaktivierung bedeutet nicht automatisch maximales Muskelwachstum. Sie verrät dir aber, welche Schulteranteile bei einer Bewegung besonders stark arbeiten – und hilft damit, unnötige Doppelarbeit im Trainingsplan zu erkennen.

Die Konsequenz ist ziemlich simpel: Wenn dein Trainingsplan vorne Vollgas gibt und die anderen beiden Anteile nur mitfahren lässt, brauchst du nicht noch mehr Schultertraining. Du musst es besser verteilen.

Diese 5 Übungen treffen deine Schultern dort, wo es zählt 1. Seitheben mit Kurzhanteln

Wenn du breiter wirken willst, führt an Seitheben kaum ein Weg vorbei. Arme kontrolliert seitlich anheben, Schultern arbeiten lassen, Hüfte und Rücken möglichst aus der Nummer heraushalten.

Das Gewicht ist hier Nebendarsteller. Sobald du die Hantel mit Schwung nach oben beförderst, trainierst du zwar beeindruckend viele Körperteile – nur deine seitliche Schulter nicht mehr gezielt genug.

Kurzhantel oder Kabel? Nimm, was dir besser liegt. Eine Studie von 2025 verglich beide Varianten über 8 Wochen und fand ein vergleichbares Wachstum des seitlichen Deltamuskels. Für dieses Workout starten wir mit Kurzhanteln – das Kabel bekommt später noch seinen Auftritt.

2. Kurzhantel-Schulterdrücken

Jetzt darf mehr Eisen ins Spiel. Schulterdrücken fordert mehrere Muskelgruppen gleichzeitig und setzt vor allem den vorderen, aber auch den mittleren Deltamuskel unter Last.

Der Unterschied zum Seitheben: Hier darfst du schwer arbeiten. Nur nicht so schwer, dass aus Schulterdrücken auf einmal eine artistische Ganzkörperübung wird. Ein Gewicht, das du kontrolliert bewegen kannst, bringt dir langfristig mehr als eine Wiederholung, die nur irgendwie oben ankommt.

Drückst du bereits regelmäßig über Kopf, musst du diese Übung allerdings nicht ein zweites Mal in ein Extra-Schulterprogramm packen. Darum geht es beim smarten Training: Vorhandene Reize mitrechnen, statt Übungen zu sammeln.

3. Reverse Flys

Von vorn breit, von der Seite flach? Dann fehlt deinem Schultertraining möglicherweise die Rückseite. Reverse Flys nehmen den hinteren Deltamuskel gezielt ins Visier. Halte den Oberkörper stabil und führe die Bewegung kontrolliert aus, statt die Hanteln mit Anlauf hinter dich zu schleudern.

Die hintere Schulter macht deine Silhouette nicht primär breiter. Sie gibt dem Schultergürtel aber von der Seite mehr Tiefe und sorgt dafür, dass dein Oberkörper nicht aussieht, als hätte dein Trainingsplan nach dem Push-Day aufgehört.

4. Inverted Rows

Eigentlich steht hier der Rücken auf dem Etikett, deine hintere Schulter trainiert trotzdem kräftig mit. Bei Inverted Rows ziehst du deinen Körper zur Stange und bekommst damit oberen Rücken und hintere Schulter in einer Übung. So trainierst du nicht nur isoliert einen winzigen Muskel nach dem anderen, sondern holst aus einem Satz gleich mehrere sinnvolle Trainingsreize.

Die bereits erwähnte systematische Übersichtsarbeit fand beim Inverted Row am Suspension Trainer eine besonders hohe Aktivierung des hinteren Deltamuskels.

Stehen Rows ohnehin an deinem Pull-Day an, kannst du solche Zugbewegungen bei deiner Schulterplanung mitdenken. Das ist kein Grund, anschließend noch mehrere Isolationsübungen für die hintere Schulter draufzupacken.

5. Lean-away Cable Lateral Raise

Zum Schluss bekommt der Muskel noch einmal Arbeit, der für deinen Breiten-Look besonders interessant ist: Der mittlere Deltamuskel.

Beim einarmigen Seitheben am Kabel kannst du dich leicht vom Kabelzug weglehnen und die Schulter kontrolliert durch die Bewegung führen. Das Kabel hält dabei über einen großen Teil der Bewegung Spannung auf dem Muskel.

Übertreibe es aber nicht beim Gewicht. Wenn der Gewichtsstapel bei jeder Wiederholung durchs Studio scheppert, hast du den Sinn dieser Übung sehr wahrscheinlich verfehlt.

So baust du die Übungen in deinen Trainingsplan ein

Und jetzt der Punkt, der dir tatsächlich Zeit spart: Du musst diese 5 Übungen nicht alle in dasselbe Workout quetschen. Schau zuerst darauf, was dein bestehender Plan bereits erledigt.

Bankdrücken und Schulterdrücken geben dem vorderen Delta schon reichlich Arbeit? Dann investiere deine zusätzlichen Schulter-Sätze eher in den mittleren und hinteren Anteil. Fehlt deinem Plan vor allem gezielte Arbeit für den mittleren Delta, können Seithebe-Varianten diese Lücke schließen.

Statt einen eigenen Schulter-Marathon zu bauen, kannst du die Arbeit also über deine Trainingswoche verteilen: Drückbewegungen liefern einen Teil des Reizes, Zugbewegungen einen weiteren, und mit gezieltem Seitheben ergänzt du dort, wo deinem Plan noch etwas fehlt. So werden aus 5 guten Übungen nicht automatisch 5 Pflichtübungen.

FAQ: So trainierst du gezielt auf breite Schultern Warum werden meine Schultern trotz Schulterdrücken nicht breiter? Schulterdrücken trainiert vor allem den vorderen und auch den mittleren Deltamuskel. Wenn dir optische Breite fehlt, lohnt es sich, den mittleren Anteil zusätzlich gezielt zu trainieren – etwa mit Seitheben. Auch die hintere Schulter sollte in einem ausgewogenen Plan nicht fehlen. Muss ich Frontheben für breite Schultern machen? Nicht zwingend. Dein vorderer Deltamuskel arbeitet bereits beim Schulterdrücken, Bankdrücken und anderen Push-Übungen kräftig mit. Ist deine Trainingszeit begrenzt, sind zusätzliche Sätze für den mittleren und hinteren Delta häufig die sinnvollere Investition. Wie oft sollte ich die Schultern trainieren? Wichtiger als eine magische Anzahl an Schultertagen ist dein gesamtes Wochenvolumen. Berücksichtige dabei auch, wie stark deine Schultern bereits beim Brust- und Rückentraining belastet werden. So vermeidest du doppelte Arbeit und kannst deine gezielten Schulter-Sätze dort einsetzen, wo sie tatsächlich fehlen. Kann ich breite Schultern nur mit Kurzhanteln aufbauen? Ja. Für einen Wachstumsreiz am mittleren Delta brauchst du nicht zwingend einen Kabelzug. Die 2025 veröffentlichte Studie zum Seitheben fand vergleichbare Zuwächse des seitlichen Deltamuskels mit Kabelzug und Kurzhanteln. Entscheidend sind ein ausreichend hoher Trainingsreiz und langfristige Progression.