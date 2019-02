6 simple One-Pot-Gerichte für die schnelle Nummer in der Küche

Damit das Essen gart, braucht es Flüssigkeit. Die Wassermenge variiert je nach Rezept – halten Sie sich an die Vorgaben. Besonders bei Pasta sollten Sie anfangs nicht zu viel auf einmal aufgießen, sondern lieber bei Bedarf etwas Wasser nachschütten. So vermeiden Sie, dass die Nudeln matschig werden. Alternativ eignen sich Gemüse-, Hühnerbrühe oder Wein. Die sorgen für etwas mehr Würze.

Damit am Ende auch wirklich alles gar wird und Sie das Essen quasi direkt aus dem Topf essen können, werden die Zutaten klein geschnippelt. Aber auch diese Arbeit ist überschaubar. Nur das Gemüse – und gegebenenfalls Fleisch oder Fisch – müssen Sie in mundgerechte Stücke zerkleinern. Dabei gilt: Je kleiner die Stücke, umso kürzer die Garzeit. Alles kommt dann zusammen mit Pasta, Reis, Quinoa oder Linsen und ein paar Gewürzen in den Topf.

Sie lieben Pasta, wollen sich aber Low Carb ernähren? Dank Zucchini-Nudeln wird aus dem One-Pot-Klassiker eine kohlenhydratarme Alternative. Die liefert um einiges weniger an Kalorien, aber mindestens genau so viel Geschmack.

Mit so geringem Aufwand, in so kurzer Zeit und mit so wenig Geschirr landet selten eine so leckere Mahlzeit auf dem Tisch. Wer es einmal probiert hat, wird das Essen aus dem Topf lieben. Wie gut, dass es so viel Rezepte zum Probieren gibt. Wir wünschen guten Appetit.