Büro-Terror: So gehen Sie mit nervenden Kollegen um

Fall 4: Der Kollege wird bald gekündigt. Wann sie etwas sagen: Es ist nicht Ihre Aufgabe, eine bevorstehende Kündigung anzusprechen. Der Kollege wird nur unter schlaflosen Nächten leiden und vielleicht in Panik zum Chef rennen. Ausnahme: Der Betroffene ist Ihr Freund und die Quelle zuverlässig. Legen Sie in einer ruhigen Minute die Karten auf den Tisch. Ihr Ass im Ärmel: Sie helfen ihm bei der Suche nach Alternativen.

Fall 3: Der Kollege fällt unangenehm auf. Wann sie etwas sagen: Sprechen Sie lediglich Probleme an, die direkt beseitigt werden können, also etwa ein offener Reißverschluss oder etwas zwischen den Zähnen. Zu den guten Umgangsformen gehört auch Courage. "Einen Fleck auf dem Oberhemd sollten Sie übersehen", sagt die Expertin. Mehr Infos unter www.business-behaviour.de

So werden Sie den Blender los: Sachlichkeit ist das Lösungswort, denn die vermiest dem Blender die Tour. Je nüchterner Sie auf seine Prahlereien reagieren, desto mehr verdeutlichen Sie dem Kollegen, wie lächerlich er sich macht. „Reduzieren Sie den Kontakt auf ein Minimum, strafen Sie seine Wichtigtuereien mit Nichtachtung“, rät der Psychologe. Die direkte Konfrontation zu suchen ist dagegen wenig sinnvoll: „Das löst lediglich Widerstand aus, ob die Kritik berechtigt ist oder nicht.“ Zum Feind wollen Sie ihn nicht.

Vorteil: „Die große Eigenliebe des Blenders ist nicht nur negativ. Diese Menschen sind oft sehr zielstrebig“, so Experte Mackenthun. Davon können auch die Kollegen profitieren.

Der Besserwisser

Standardsatz: „Das hätte ich dir auch gleich sagen können.“

Strategie: „Diese Menschen können anderen nicht zuhören und bremsen Mitarbeiter aus“, erklärt der Experte. Ideen ersticken sie auf diese Weise im Keim – und zwar in erster Linie, weil sie nicht von ihnen selbst sind.

Nachteil: Besonders als Vorgesetzter ist dieser Mensch sehr schwierig, weil ihm ein Instrument der Mitarbeiterführung fehlt: die Fähigkeit zu motivieren. Er fordert alles, gibt aber kein positives Feedback. Die Folge: Seine Umgebung fühlt sich schnell ausgepowert und verliert den Spaß an der Arbeit.

Vorteil: Ein kleiner Teil im Grunddenken des Besserwissers ist sehr gut: ständig etwas verbessern zu wollen. „Aber die praktische Umsetzung ist auf Dauer zum Scheitern verurteilt, weil der Besserwisser prinzipiell mit dem Erreichten niemals zufrieden ist“, sagt Mackenthun. Die Anmerkungen des Nörglers haben zwar häufig Substanz, setzen sich jedoch über höfliche Umgangsformen hinweg.

So werden Sie den Besserwisser los: Kein Scherz: Loben Sie ihn! „Die natürliche Reaktion auf den Besserwisser ist häufig Abwehr. Kollegen sind genervt und meiden diese Person“, weiß Mackenthun. Er empfiehlt die gegenteilige Strategie, um die anstrengenden Züge des Kollegen oder Chefs zu mildern: „Fragen Sie den Besserwisser um Rat und erkennen Sie seine Hilfe an – auch wenn die Gefahr besteht, dass er sich dadurch in seinem Verhalten bestätigt fühlt. Damit leben Sie aber ein positives Bild vor, das die Person adaptieren kann.“ Nicht selten steckt hinter der Besserwisserei der Wunsch nach Anerkennung. Spürt der Besserwisser die Akzeptanz, wird er zumeist verträglicher.