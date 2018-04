Morgens joggen: So motivieren Sie sich zum Frühsport

Kaffee-Strategie: Sie brauchen morgens einen Kaffee, um in die Gänge zu kommen? Nur zu, trinken Sie gerne einen vor dem morgendlichen Sport! Ein normaler Kaffee an sich ist schon nicht schlecht, Koffein erfüllt als Booster voll seinen Zweck. „Noch besser ist allerdings ein so genannter Bulletproof-Coffee, eine echte Wunderwaffe in Sachen Energie-Kick“, so Fitness-Experte Tellmann. Für die Zubereitung dieses Wachmachers mischen Sie folgende Zutaten und rühren diese mit Pürierstab oder Handmixer 20 Sekunden durch: 1 Esslöffel hochwertige Butter (optimal: von grasgefütterten Kühen), 1 Esslöffel MCT-Öl (oder Kokosöl), 1 Tasse (vorzugsweise kolumbianischen) Filterkaffee und 1 Messerspitze Ceylon-Zimt. Nach dem Training, vor allem nach einer Krafteinheit im Gym, trinken Sie einen Eiweiß-Shake mit Kreatin und Glutamin, danach (wenn Sie Zeit haben) rundet ein leichtes Frühstück alles ab.