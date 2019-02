Sport bei Migräne: Ist Training bei Kopfschmerzen tabu oder hilft es?

Migräne macht Ihnen regelmäßig einen Strich durch Ihr Training? Hier erfahren Sie, welcher Sport bei Kopfschmerzen und Lichtempfindlichkeit die Symptome lindert oder intensiviert

Kennen Sie das üble Pochen im Kopf, die Übelkeit und den Schwindel? All das sind Symptome von Migräne. Sie wollen trotzdem Ihre Sport-Routine nicht unterbrechen? Müssen Sie auch nicht zwingend. Sportmediziner Dr. med. Helge Riepenhof vom BG Klinikum in Hamburg, erklärt, wie beides kombinierbar und sogar so einsetzbar ist, dass es langfristig die Beschwerden mindert.

Habe ich Kopfschmerzen oder Migräne?

"Das Wort Migräne kommt aus dem Französischen und heißt übersetzt etwa 'Halber Kopf'", erklärt Riepenhof. Das heißt: Migräne ist häufig nur einseitig. Während Kopfschmerzen meist dumpf und drückend und über den ganzen Kopf verteilt sind, so wird Migräne von Patienten als pochend-pulsierend und lediglich einseitig beschrieben. Aber Migräne ist mehr als nur ein Kopfschmerz. Typische Begleiterscheinungen sind Geräusch- und Lichtempfindlichkeit, Übelkeit, Erbrechen und Konzentrationsstörungen. "Manche Patienten nehmen auch eine Aura wahr, also sehen sogenannte Lichtblitze vor ihren Augen", sagt Riepenhof. Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol haben gegen echte Migräne keine Chance.

"Migräne ist ein klassisches Phänomen der Industriestaaten", so Riepenhof. "Es trifft vor allem da auf, wo Menschen besonders viel Stress ausgesetzt sind", erklärt er. Wer trotz Migräne Sport treiben will, muss deshalb seinen physischen und psychischen Stresslevel im Blick behalten.

Ist Sport treiben bei Migräne gefährlich?

Wenn Sie trotz typischer Migränebeschwerden nicht auf Sport verzichten wollen, sollten Sie auf moderate intensive Sportarten setzen. Vor allem Krafttrainingseinheiten sollten Sie ausfallen lassen. Denn Belastungssportarten wie Krafttraining können Ihre Krankheit verschlimmern.

"Beim Krafttraining steigt das Stresslevel im Körper über längere Zeit stark an", erklärt Riepenhof. Ob beim Gewichtheben oder an der Latzugmaschine: Nach intensivem Muskeltraining hält die Fettverbrennung in der Muskulatur viele Stunden lang an. Die Folgen können eine Unterzuckerung beziehungsweise ein Energiedefizit im Gehirn sein, wodurch eine Migräneattacke ausgelöst oder auch verstärkt werden kann.

Wenn Sie partout zur Hantel greifen wollen, sollten Sie vorher frühzeitig für eine hohe Kohlenhydratzufuhr sorgen, um dem Energiedefizit vorzubeugen. Ideal dafür sind zum Beispiel Haferflocken oder Kartoffeln in Kombination mit Saftschorlen.

Aus demselben Grund sollte morgendlicher Sport auf nüchternen Magen vermieden werden. Denn: "Ohne Energie sollte man nicht die körperliche Belastung steigern", sagt Experte Riepenhof, "Wenn man maximal in Erschöpfung geht, verschlechtert das häufig die Migräne."

Wer dennoch ohne Frühstück sportlich startet, begünstigt die Gefahr des zu niedrigen Blutzuckers und die Entstehung der Migräne. "Patienten beschreiben immer wieder, dass in Phasen der 'Unterzuckerung' die Symptome der Migräne deutlich verstärkt sind, länger anhalten und über Stunden oder sogar Tage fixiert werden", sagt Riepenhof.

