Kurzhaarfrisuren für feines Haar: Die 4 besten Männerfrisuren für dünne Haare

1. Der Crew Cut kaschiert Haarausfall

"Bei dünner werdendem Haar und Geheimratsecken ist der optimale Haarschnitt besonders wichtig", sagt Starfriseur Jörg Oppermann. Sein Tipp: "Tragen Sie Ihre Haare lieber etwas kürzer. So wirkt selbst dünnes Haar voluminöser und hat mehr Stabilität." Eine gute Frisur für Männer mit Haarausfall ist zum Beispiel der "Crew Cut". Dieser Schnitt ist angelehnt an den klassischen Facon. Das Haar wird an den Seiten bis auf einige Millimeter gekürzt, am Oberkopf bleibt es länger. Der Übergang sollte dabei fließend sein. Besonders angesagt ist es, das Deckhaar mit Hilfe von Föhn und Bürste leicht auf die Seite zu stylen.