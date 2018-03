Rüttel-Workout: Vibrationsplatte für intensives Muskeltraining

Sieht einfach aus, ist aber höchst effektiv: Mit dem Training auf einer Vibrationsplatte stählen Sie Ihre Muskeln in kürzester Zeit. Wir sagen, welche Übungen für das Rüttel-Workout geeignet sind und wo Sie die Vibrationsplatte testen können

Ihren Ursprung hat die Vibrationsplatte in der russischen Raumfahrt. Dort wurde sie eingesetzt um den degenerativen Effekten der Schwerelosigkeit auf Muskeln- und Knochenstrukturen entgegenzuwirken. Mittlerweile hat beinahe jedes Gym, das etwas auf sich gibt, in irgendeinem Eck eine Platte stehen. Angeblich genügen schon zweimal 10 Minuten Training pro Woche, um den Body in Bestform zu bekommen. Durch die Vibration (30 bis 50 Schwingungen pro Sekunde!) spannen sich die Muskeln automatisch an und müssen das Wackeln und Rütteln permanent ausgleichen. In Ihrem Körper werden bis zu 2.400 Muskelkontraktionen pro Minute ausgelöst und 10 Minuten sollen angeblich so intensiv sein wie 1,5 Stunden herkömmliches Krafttraining

VIBRATIONSPLATTE IM SCHNELL-CHECK Maße: zirka 60 cm x 70 cm x 130 cm

Vibration: 30 bis 50 Schwingungen pro Sekunde

Beanspruchte Muskulatur: je nach Übung der gesamte Körper

Preis: zwischen 3000 und 20.000 Euro

Das bringt Ihnen ein Training auf der Vibrationsplatte:

Der größte Vorteil vom Vibrationstraining ist der geringe Zeitaufwand. Zwei Mal 10 Minuten Training schafft wirklich jeder noch so eingespannte Geschäftsmann und die Ergebnisse sollen schon nach acht bis 10 Einheiten sichtbar werden. Zudem ist die Bedienung einfach: bei den meisten Modellen können Sie vorab die gewünschte Zeit und die Stärke der Vibration einstellen. Durch die Vibrationen werden selbst tief liegende Muskeln, die sonst oft vernachlässigt werden (z.B. tiefe Rücken- und Bauchmuskeln) intensiv trainiert. Neben dem Muskelaufbau verbessert das Training Ihre Beweglichkeit und Koordination, sorgt für eine bessere Haltung, verbessert die Durchblutung und ist ideal für Massage- und Entspannungsübungen. Das Training auf der Vibrationsplatte ist ein super Krafttraining, allerdings ersetzt es keinesfalls regelmäßiges Ausdauertraining wie Joggen oder Rad fahren. Wer abspecken und fit bleiben will, muss beides kombinieren.

Hier können Sie auf der Vibrationsplatte trainieren

Wenn Sie die Power Plate nur mal ausprobieren wollen oder gelegentlich zur Ergänzung Ihres Trainings nutzen wollen, müssen Sie nicht so tief in die Tasche greifen. In vielen Fitnessstudios können Sie das Training auf der Vibrationsplatte einzeln dazu buchen, zudem gibt es reine Power Plate Studios. Unter www.powerplate.de finden Sie garantiert auch eins in Ihrer Nähe.