Perfektes Bartstyling: 5 Bartpflege-Tipps, für einen gepflegten Look

Bartpflege Step 1: Waschen

Ja, Barthaare müssen täglich gewaschen werden! Denn im Laufe des Tages sammeln sich Schweiß und Essensreste in den Haarzwischenräumen an. Und das sieht nicht nur ekelig aus, es kann auch zu Hautirritationen führen. Am besten lässt sich der Bart bei der täglichen Dusche mitreinigen. Einfach die Barthaare mit warmen Wasser nass machen, mit einer ph-neutralen Bart Seife einschäumen und gründlich ausspülen (z.B. mit Bart Seife von Dr K Soap Company, sie enthält Pro-Vitamin B5 und Glycerin, was den Bart sehr weich und geschmeidig hält). Empfehlenswert für Bartträger sind auch Bart-Shampoos, die speziell für die Bart-Reinigung entwickelt wurden (z.B. 2in1 Bart-Shampoo von Brisk, das mit einer pflegenden Kombination aus Teebaum- und Zedernholzöl besonders sanft reinigt und gleichzeitig kratzende Barthaare weich und geschmeidig macht). Ein Conditioner versorgt den Bart und die Haut nach der Wäsche mit ausreichend Feuchtigkeit (z.B. Leave-In Conditioner von Taylor of Old Bond Street, gibt's bei www.esbjerg.com). Eine kleine Menge in den noch feuchten Bart einmassieren, fertig.

Bartpflege-Tipp: Nicht föhnen! Die heiße Luft kann zu Hautirritationen führen und die Barthaare austrocknen. Den Bart besser nur mit einem trockenen Handtuch abtupfen.