Equipment für Laufeinsteiger Mit dieser Ausrüstung wirst du dieses Jahr zum Läufer

Du hast dir vorgenommen, in diesem Frühjahr endlich (wieder) mit dem Laufen anzufangen? Du träumst davon, bei frühlingshaften Temperaturen leichtfüßig durch die Straßen zu joggen? Dann nichts wie los! Bevor du dich aber von schlabbernden T-Shirts, rutschenden Hosen und herausfallenden Kopfhörern vom Durchstarten abhalten lässt, schau dir lieber erst unsere Equipment-Tipps an.

Hier kommt die beste Laufausrüstung für einen sportlichen Frühling:

1. Der passende Laufschuh

Zum Laufen brauchst du nicht viel, aber ein passender Laufschuh ist Pflicht. Warum? Weil ausgelatschte Turnschuhe oder Alltags-Sneaker der Hauptgrund für Verletzungen sind. Sie geben dem Fuß schlicht nicht die Stabilität, die er beim Laufen braucht. Außerdem wirst du garantiert überrascht sein, wie leicht es sich mit einem neuen, passenden Schuh plötzlich läuft.

Hersteller Laufschuh Ghost von Brooks

Hier bestellen: Männermodell (139,95€) Typ: Neutralschuh

Das Modell Ghost (aktuelles Modell Ghost 12) vom amerikanischen Hersteller Brooks ist ein äußerst beliebter Einsteigerschuh. Regelmäßig wurde er von unseren Kollegen von RUNNER'S WORLD ausgezeichnet. Der Ghost steht für sehr hohen Komfort durch die weich gedämpfte Mittelsohle. Das bedeutet, der Schuh mildert den Aufprall des Fußes beim Laufen sehr gut ab. Außerdem ist Hersteller Brooks bekannt für seine hervorragende Passform: Fast jeder fühlt sich in diesen Schuhen auf Anhieb wohl.

2. Die richtige Laufuhr

Hersteller Garmin Vivoactive 4

Hier bestellen: Garmin Vivoactive 4 (329,00 €)

Diese Uhr ist ein kleiner Drill Sergeant für dein Handgelenk. Sie überwacht genau, wie aktiv du bist und sagt dir, wann es mal wieder Zeit für Bewegung ist. Clever: Sie bietet dir auch gleich eine Menge vorinstallierte Workouts an, die du sofort machen kannst. Gleichzeitig ist sie dank GPS und Herzfrequenzmessung auch bestens zum Laufen geeignet. Wer eine sportliche Uhr für den Alltag sucht, bekommt hier ein gut ausgestattetes Modell zu einem fairen Preis. Mehr Uhren-Empfehlungen für Laufeinsteiger gibt's hier.

3. Kopfhörer mit sattem Sound

Hersteller Bose Sport True Wireless-Kopfhörer

Hier bestellen: Bose Sport

Schon mal mit richtig guter Musik und mit einem toll sitzenden Kopfhörer gelaufen? Wenn nein, dann wird es höchste Zeit! Die erste Wahl für alle Fans von gutem Sound ist der Bose Sport. Der Klang-Spezialist hat hier ein neues Niveau erreicht: So viel Kraft, Basstiefe und Emotionen gibt es bei Kopfhörern dieser Art häufig nicht. Im Vergleich zum beliebten Bose SoundSport Free ist der Sport merklich kleiner und leichter. Hier findest du mehr Sportkopfhörer-Tipps.

4. Ein guter Laufgürtel

Hersteller Laufgürtel Asics Waistpack

Hier bestellen: Asics Waistpack

Wohin mit dem Smartphone beim Laufen? In der Hosentasche stört es und Armtaschen findest du blöd? Die Lösung ist dieser schlichte Laufgürtel. Der ist so leicht und unauffällig, dass du ihn beim Tragen ganz schnell vergisst. Drei Taschen bieten genug Platz für Handy, Schlüssel & Co.

5. Schicke Laufshorts

Hersteller Saysky Universe 2in1-Shorts

Hier bestellen: Saysky Universe 2in1-Shorts (74,00 €)

Die dänische Marke Saysky ist aktuell vielleicht die angesagte Running Brand überhaupt. Charakteristisch sind ausgefallene Designs und auffällige Farben. Aber, und das ist wichtig, die Kleidungsstücke sind funktional trotzdem erste Klasse. So auch diese Sternenhimmel-Shorts. Dank enganliegender Innenhose verrutscht hier auch bei hohem Tempo nichts – eine Investition, die sich lohnt.

6. Laufsocken mit Style

Hersteller Incylence Running Socks "Curls"

Hier bestellen: Incylence Running Socks

Gerade Einsteiger unterschätzen häufig den Wert von guten Laufsocken. Doch passgenaue, wärmregulierende Socken machen mehr aus, als man denkt. Dieses Paar hier kommt von der deutschen Marke Incylence, die in Italien produzieren. Die Laufsocken gibt es in zahlreichen bunten Designs.

7. Preiswerter Tracker

Hersteller Activity-Tracker Fitbit Charge 4

Hier bestellen: Fitbit Charge 4

Wem für den Einstieg eine Uhr zu teuer ist, der kommt auch mit einem günstigeren Activity-Tracker gut aus. Das Charge-Armband mit GPS vom Tracker-Pionier Fitbit ist ein solides Modell für Hobbyläufer. Kaum eine Uhr wirkt außerdem so motivierend und bietet mehr Anleitung für einen aktiven Alltag.

8. Klassisches Funktionsshirt

Hersteller Adidas Shirt Own the Run

Hier bestellen: Adidas Own The Run Response Aeroready (29,95 €)

Besonders wenn es warm wird, kann man nicht genug Laufshirts haben. Dieses hier von Adidas mit den markanten drei Streifen auf dem Arm ist ein echter Klassiker. Und noch dazu aus 100 Prozent recyceltem Polyester hergestellt. Gute Wahl.

9. Sport-Sonnenbrille

Hersteller Alpina Kosmic Sonnenbrille

Hier bestellen: Alpina Kosmic (39,95 €)

Sonnenbrillen für Läufer müssen nicht peinlich aussehen – und auch nicht absurd teuer sein. Das Modell Kosmic von Alpina beweist es. Mit ihrem dezent-sportlichen Design kannst du sie auch im Alltag tragen.

Worauf kommt es beim Laufeinstieg an?

Ob passionierter Jogger oder noch jungfräulicher Laufanfänger – nach der Winterpause muss sich dein Körper zunächst wieder an die neue Belastung gewöhnen. Such dir zunächst zwei bis drei schöne Laufstrecken in der Umgebung – Abwechslung ist Trumpf. Das Stichwort hierbei lautet allerdings "langsam", denn wer zu schnell mit einem intensiven Lauftraining beginnt, dessen Sehnen werden sich nach kurzer Zeit mit Schmerzen rächen. Wechsle deshalb als Anfänger nach wenigen Minuten Laufen zunächst wieder in ein schnelles Gehen. So baust du langsam aber stetig Kondition auf und dein Herz-Kreislauf-System gewöhnt sich an die neue Belastung. Am besten orientierst du dich an einem Trainingsplan:

8-Wochen-Trainingsplan für Einsteiger Lauf-Plan für deine ersten 30 Minuten Trainingsplan für den ersten 30-Minuten-Lauf

zielführende Mischung aus Geh- und Lauf-Intervallen

speziell für Kardio-Anfänger

auf jedem Gerät verfügbar 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@menshealth.de. Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten

Warum die Laufausrüstung entscheidend ist?

Nichts lässt die anfängliche Motivation so schnell verpuffen wie schlechtsitzende Schuhe oder Kleidung. Deshalb solltest du hier nicht sparen. Um bei wechselhaftem Frühlingswetter stets gewappnet zu sein, empfiehlt sich der Zwiebellook aus Hose, Shirt und Laufjacke. Das Ganze sollte atmungsaktiv sein, sonst droht bei körperlicher Betätigung schnell Überhitzung. Wichtig: Wer gerne abends läuft, sollte gut sichtbare Textilien mit Reflektoren tragen.

Fazit: Eine gute Laufausrüstung motiviert

Der große Vorteil des Laufsports: Um ein Läufer zu werden, braucht es abgesehen vom Spaß an der Bewegung im Freien nicht viel. Doch manchmal gibt die richtige Laufausrüstung deiner Motivation noch einmal den entscheidenden Schub. Worauf wartest du noch? Laufschuhe schnüren und los!

Du willst deine erste richtige Distanz laufen? Unser Trainingsplan für 5 km am Stück, perfekt für Einsteiger:

8-Wochen-Plan für Einsteiger Endlich 5 Kilometer am Stück laufen Trainingsplan für deine ersten 5 Kilometer ohne Pause

zielführender Mix aus Geh- und Lauf-Intervallen

speziell für Kardio-Anfänger

auf jedem Gerät verfügbar 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@menshealth.de. Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten