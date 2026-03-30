Hip-Hinge-Check: Warum deine Hüfte über Stärke und Fitness entscheidet

Du trainierst regelmäßig für deine Stärke und Form. Trotzdem meldet sich dein unterer Rücken: nicht gleich mit Schmerz, sondern eher mit einem Ziehen oder einer Steifheit. Du hast das Gefühl, dass da irgendwas beim Heben nicht stimmt. Dieses Gefühl kennen viele Männer im Krafttraining. Um es loszuwerden, machen sie reflexartig mehr oder ignorieren es einfach. Was dabei häufig übersehen wird: Wenn die Hüfte beim Heben, das eigentlich aus der Hüfte kommen sollte, nicht genug Bewegungsfreiheit bietet, springt die Lendenwirbelsäule ein. Das belegt eine Studie.

Genau hier kommt der Hip Hinge ins Spiel, die Bewegung, mit der du Kraft über Hüfte und hintere Kette (Glutes, Hamstrings, Rückenstrecker) überträgst, ohne dass dein Rücken arbeiten muss, wo er eigentlich stabil bleiben sollte. Der Hip Hinge ist entscheidend für Kraft, Rückengesundheit und Athletik.

Weniger Beweglichkeit in der Hüftbeugung – mehr Beugung in der Lendenwirbelsäule Du musst wissen, dass dein Rücken nicht dafür gemacht ist, sich beim Heben zu bewegen. Vielmehr soll er die Hebebewegung aus der Hüfte stabilisieren.

Hip Hinge in 30 Sekunden: So geht er richtig! Für den richtigen Hip Hinge klappst du deinen Oberkörper nach vorn, weil sich deine Hüfte beugt, nicht weil sich deine Wirbelsäule rundet. Stell dir deine Hüfte dafür am besten als stabiles Scharnier vor, das sich öffnet und schließt, während dein Rücken neutral und "lang" bleibt.

Vergleich: Hip Hinge vs. Squat Hip Hinge (hüftdominant): Dein Gesäß schiebst du nach hinten, dein Schienbein bleibt eher senkrecht, du spürst Spannung in Hamstrings und Glutes. Der Rücken fühlt sich stabil an, nicht mobil.

(hüftdominant): Dein Gesäß schiebst du nach hinten, dein Schienbein bleibt eher senkrecht, du spürst Spannung in Hamstrings und Glutes. Der Rücken fühlt sich stabil an, nicht mobil. Squat (kniedominant): Deine Knie wandern stärker nach vorn, du bleibst aufrechter, die Vorderseite der Oberschenkel arbeitet mehr. Beides ist sinnvoll. Aber beim Hip Hinge passiert bei vielen Männern ein Klassiker: Die Hüfte bewegt sich zu wenig oder zu unkontrolliert. Aus dem Hinge wird ein Rücken-Knick. Das sieht oft so aus:

Du kommst nicht nach hinten und suchst Tiefe über den unteren Rücken,

Du verlierst Spannung, sobald es schwer wird,

Du merkst erst nach dem Satz, dass der Rücken mehr abbekommen hat als die hintere Kette. Wichtig für dein Training: Wenn du unter Last regelmäßig über den Rücken kompensierst, steigt die Belastung genau dort – und damit die Wahrscheinlichkeit, dass dein unterer Rücken irgendwann schmerzt. Die oben verlinkte Studie zeigte aber auch, dass du lernen kannst, deinen Hinge aus der Hüfte zu holen.

Warum Männer beim Hip Hinge Probleme haben Der Begriff Hip Hinge steht nicht nur für die Übung, er bedeutet konkret übersetzt "Hüftscharnier", und dieses ist nicht bei allen Männern gleich mobil bzw. trainiert. Dafür gibt es verschiedene mögliche Gründe:

Du hast zu wenig Hüftspielraum und der Rücken übernimmt. Du hast hinreichend Hüftspielraum, kannst die Hüfte aber nicht kontrollieren. Du unterschätzt die Bedeutung von sauberer Technik im Training. Der Hip-Hinge-Check: 2-Minuten-Test mit dem Wall-Drill Der Hip-Hinge-Wall-Drill ist ein einfacher Check: Er zeigt dir, ob du deine Hüfte als "Scharnier" nutzt oder über Knie und unteren Rücken ausweichst.

So geht’s Stell dich mit dem Rücken hüftbreit vor eine Wand, die Fersen eine Fußlänge davon entfernt. Beuge die Knie leicht. Beide Füße stehen fest auf dem Boden. Nimm deinen Brustkorb runter: Stell dir vor, du schließt die Rippen, als würdest du leicht ausatmen und Spannung im Bauch aufbauen.

Schieb dein Gesäß nach hinten, bis du die Wand mit dem Po berührst. Danach kommst du wieder nach vorn in den Stand. Das Ganze langsam, kontrolliert, ohne Schwung.

Woran du erkennst, ob dein Hip Hinge richtig ist

Richtig:

Du erreichst die Wand ohne runden Rücken.

Du spürst Spannung in Hamstrings/Glutes.

Deine Schienbeine bleiben im Lot, das Gewicht verteilt sich stabil über die Füße. Falsch:

Du erreichst die Wand nur im Squat.

Dein unterer Rücken ist früh schon rund oder du knickst ein.

Du verlierst Spannung im Bauch und hängst am Ende im Rücken. Progression (in 60 Sekunden)

Wenn du sicher zur Wand kommst, mach’s dir schwerer:

Geh ein paar Zentimeter weiter weg von der Wand.

Oder halte unten eine 2-Sekunden-Pause, ohne den Rücken zu verändern. Damit hast du Diagnose und Training in einem.

Falschen Hip Hinge abtrainieren

Mobilität : 10 bis 12 Mal je Seite – Vierfüßler, ein Bein seitlich ausgestreckt, Hüfte nach hinten schieben

: 10 bis 12 Mal je Seite – Vierfüßler, ein Bein seitlich ausgestreckt, Hüfte nach hinten schieben Kontrolle : Wall-Drill (3 Sätze mit jeweils 5 sauberen Wiederholungen, 2 Sekunden Pause unten)

: Wall-Drill (3 Sätze mit jeweils 5 sauberen Wiederholungen, 2 Sekunden Pause unten) Kraft: Romanian Deadlift (RDL) mit 3 Sätzen von 6 bis 10, langsam ablassen, Stopp, wenn der Rücken runden will Technik-Checkliste: 8 Tipps, die deinen Hip Hinge sofort verbessern Diese Checkliste kannst du vor jedem Satz kurz durchgehen:

Rippen runter

Bauch fest

Hüfte zurück

Schienbein im Lot

Hantel/Kettlebell nah am Körper

Spür Hamstrings/Glutes

Tempo runter, Kontrolle hoch

Stopp, bevor der Rücken rund wird 3 häufige Fehler fixen Fehler 1: Du klappst zusamme.Fix: Rippen runter plus Wall-Drill 2 Mal 5 vor dem Satz.

Fehler 2: Du machst aus dem Hinge einen Squat.

Fix: Schienbein senkrecht, Po zurück, Gewicht mittig über dem Fuß

Fehler 3: Du verlierst Spannung unten.

Fix: 2 Sekunden Pause in der untersten sauberen Position (leichtes Gewicht)

Tipp: Filme deine Seitenansicht. Bleibt die Last nah am Körper? Bleibt der Rücken stabil, während die Hüfte beugt?

FAQ: Die häufigsten Fragen zum richtigen Hip Hinge im Krafttraining Muss mein Rücken beim Hinge komplett gerade sein? Er soll vor allem stabil bleiben. Ziel ist nicht die perfekte Pose, sondern, dass die Hüfte die Bewegung macht und du die Wirbelsäule kontrollierst – besonders unter Last. Ich spüre bei Romanian Deadlifts mehr Rücken als Hamstrings. Was tun? Meist ist die Last zu hoch. Oder die Hüfte geht nicht weit genug zurück. Nimm Gewicht runter, arbeite mit 3-Sekunden-Abwärtsphase, halte die Last nah am Körper und begrenze die Tiefe auf den Bereich, in dem du stabil bleibst. Wie oft soll ich Hip-Hinge-Drills machen? Kurz, aber regelmäßig: 2 bis 4 Minuten im Warm-up, 2 bis 3 Mal pro Woche. Der Wall-Drill ist dafür ideal. Woran merke ich Fortschritt? Du erreichst im Wall-Drill kontrolliert eine größere Distanz, deine Wiederholungen sehen gleich aus – und du spürst im Hinge Glutes/Hamstrings statt den unteren Rücken.