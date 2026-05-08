Ketten & Bänder: So wirst du wirklich stärker

Du hebst, aber nicht jede Phase der Bewegung fordert dich gleich. Das kostet dich Kraft. Was auf den ersten Blick ungewöhnlich wirkt, löst aber ein Problem, das fast jede klassische Kraftübung hat.

Wir zeigen dir, wie diese Methode gezielt mehr Power aus deiner Bewegung holt.

Was bedeutet Accommodating Resistance? Das Prinzip der Accommodating Resistance (also variabler Widerstand) nutzt beim Langhanteltraining zusätzliche Tools wie Ketten oder Bänder, um den Widerstand über den natürlichen Bewegungsumfang hinaus zu erhöhen.

Dabei wird die Belastung an die natürliche Kraftkurve angepasst: Weniger Gewicht im schwachen, mehr Gewicht im starken Bereich.

Verstehe deine Kraftkurve Jede Übung hat ihren sogenannten Sticking Point: eine Position, in der dein Körper am schwächsten ist. Bei der Kniebeuge ist das unten, beim Bankdrücken kurz nach dem Ablassen.

Hier ist dein Körper am stärksten beansprucht. Oben, wenn Knie und Ellenbogen fast gestreckt sind, hast du dagegen einen mechanischen Vorteil, und die Bewegung wird deutlich leichter.

Das Problem daran ist, dass eine Langhantel mit fester Beladung diese Realität komplett ignoriert. Sie belastet dich unten wie oben mit demselben Gewicht. Das bedeutet: Du trainierst deinen stärksten Bereich mit einem Gewicht, das dein schwächster Bereich vorgibt. Ein Teil deiner möglichen Kraftentwicklung bleibt dabei ungenutzt.

So verändert variabler Widerstand dein Training Ketten und Bänder als Zusatztools lösen dieses Problem mit variabler Belastung. Bänder dehnen sich mit der Bewegung und erzeugen oben mehr Widerstand – also genau dort, wo dein Körper mehr leisten kann.

Ketten funktionieren ähnlich: Unten liegen mehr Kettenglieder auf dem Boden, das gehobene Gewicht ist also geringer. Oben heben sich mehr Glieder ab, der Widerstand steigt. Dein Körper wird über den gesamten Bewegungsbereich gleichmäßiger gefordert.

Eine Studie zum Training mit variablem Widerstand zeigt: Bei hohen Lasten können Spitzenkraft und -leistung deutlich steigen. In einer Untersuchung lag die Peak Force bis zu 16 Prozent höher, die Peak Power sogar um 24 Prozent über klassischem Training ohne Bänder oder Ketten.

Entscheidend ist dabei die Dosierung: Ein moderater Bandanteil liefert den besten Effekt, während sehr hohe Zusatzlasten die Bewegung instabil machen können. Zudem zeigt sich der Vorteil vor allem bei schweren Gewichten – im moderaten Bereich bleiben Unterschiede oft gering.

Wo die Methode eingesetzt wird Accommodating Resistance ist im Powerlifting seit Jahrzehnten etabliert, gewinnt aber zunehmend auch im Athletiktraining an Bedeutung.

Typische Übungen sind Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben – die klassischen Grundbewegungen, bei denen die Kraftkurve am deutlichsten ausgeprägt ist und der Effekt variabler Belastung am stärksten greift.

Das zugrunde liegende Prinzip bleibt immer dasselbe: Der Widerstand passt sich der Bewegung an, nicht umgekehrt.

FAQ: Die häufigsten Fragen zum Krafttraining mit Bändern und Ketten Was ist der Unterschied zwischen Ketten und Bändern? Beide erzeugen variablen Widerstand: Ketten addieren Gewicht linear mit dem Bewegungsweg – je höher du hebst, desto mehr Kettenglieder hängen frei. Bänder steigern den Widerstand über ihre Dehnung – der Anstieg ist progressiver und hängt von der Bandstärke ab. Wie viel Bandanteil ist beim Einstieg sinnvoll? Die oben verlinkte Studie empfiehlt auf Basis ihrer Daten einen Bandanteil von rund 20 Prozent am Gesamtwiderstand als optimalen Einstieg – ausreichend Reiz, ohne die Bewegungsqualität zu gefährden. Für wen eignet sich Accommodating Resistance? Für Trainierende, die klassische Grundübungen technisch sicher beherrschen und mit hohen Lasten arbeiten.