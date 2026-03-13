Die besten Aftershave-Produkte für Männer

Die Rasur ist Stress für deine Haut. Egal ob Nass- oder Trockenrasur: Die Klinge entfernt nicht nur Barthaare, sondern auch die oberste Hautschicht. Mikroverletzungen, Rötungen und ein gestörter Säureschutzmantel sind die Folge.

Ein gutes Aftershave hilft daher deiner Haut, sich schneller zu regenerieren. Es beruhigt, spendet Feuchtigkeit und stärkt die Hautbarriere. Wer regelmäßig rasiert, sollte deshalb auf diesen Schritt nicht verzichten.

Infobox: Was ist ein Aftershave?Aftershave ist der Sammelbegriff für Pflegeprodukte, die nach der Rasur aufgetragen werden. Sie können als Spray, Balsam, Lotion, Gel oder Creme formuliert sein und sollen die Haut beruhigen, pflegen und vor Irritationen schützen.

So wendest du Aftershave richtig an Egal, ob du dich nass oder trocken rasierst, der Rasurvorgang reizt deine Haut. Nach der Rasur solltest du dein Gesicht gründlich mit lauwarmem Wasser reinigen, um Rasierreste und lose Stoppeln zu entfernen. Das beugt auch lästigen Rasurfolgen vor. Tupfe die Haut anschließend sanft trocken – nicht rubbeln.

Gib dann eine kleine Menge After Shave (etwa erdnussgroß) in deine Handflächen, verreibe sie leicht und trage das Produkt gleichmäßig auf die rasierten Partien auf. Besonders wichtig: Hals und Kieferlinie nicht vergessen – hier entstehen Rasurpickel besonders häufig.

Unsere Favoriten: Diese Aftershaves überzeugen Nicht jedes Aftershave passt zu jedem Hauttyp. Hier sind unsere aktuellen Favoriten – je nach Hautbedürfnis.

Brooklyn Soap Company – Aftershave-Öl

Das antibakterielle Öl beinhaltet neben Aloe vera auch Panthenol, was auf die Haut eine feuchtigkeitsspendende und entzündungshemmende Wirkung hat. Der angenehme Menthol-Duft verleiht ein frisches, lang anhaltendes Hautgefühl nach der Rasur. Das Öl eignet sich für alle Hauttypen, hauptsächlich empfehlen wir es für normale bis fettige Haut.

Le Labo – Aftershave-Balm

Das kühlende und beruhigende Aftershave eignet sich für normale bis trockene Haut und versorgt sie nach der Rasur mit Feuchtigkeit und macht sie geschmeidig. Die Pflanzen basierende Formulierung enthält Avocado (nährt), Sonnenblume (schützt) und Rosmarin (belebt) die Haut nach der Rasur. Der Duft der Grooming Serie von Le Labo ist frisch und duftet herrlich nach Bergamotte, Veilchen und Tonka Bohne. Das Aftershave ist parabenfrei und phthalatfrei.

Nivea – Sensitive Cool Aftershave-Balsam

Aftershave-Balsam für alle Hauttypen, vor allem aber für sensitive und empfindliche Haut. Angereichert mit Kamille- und Algenextrakt, unterstützt das Pflegeprodukt die Regeneration der Haut nach der Rasur, beruhigt sie und reduziert sofort Irritationen. Die schnell einziehende Konsistenz zieht schnell ein und sorgt für ein angenehm frisches Gefühl und beugt Trockenheit vor.

Biotherm Homme – Basics Line Aftershave-Emulsion

Die Balsam-Creme von Biotherm Homme eignet sich vor allem für trockene und empfindliche Haut. Die feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffe, wie Glycerin und Squalane, beruhigen die strapazierte Haut und bilden einen schützenden Film, für mehr Wohlbefinden. Unangenehme Hautspannungen werden vermieden und halten Haut den ganzen Tag geschmeidig.

La Biosthetique – Aftershave Face und Beard Care

Mit der leichten Öl-Wasser-Lotion gehst du gleich 3 Dinge in einem Pflegeschritt an. Deine Haut wird nach der Rasur vor Irritationen geschützt, während das Aftershave gleichzeitig deine natürliche Hautbarriere schützt und stärkt. Außerdem lässt sich das Produkt leicht in deine Barthaare einarbeiten, macht sie geschmeidig und sorgt für eine weiche, homogene Barthaarstruktur.

Welche Art von Aftershave eignet sich für welchen Hauttyp? Rasierwasser: Von einem klassischen Rasierwasser raten wir dir eher ab. Diese enthalten meist einen hohen Alkohol-Anteil, sowie Duftstoffe und haben die einzige Funktion, die Haut zu desinfizieren. Ein Rasierwasser ist zwar kein Eau de Toilette, kommt diesem aber schon sehr nahe.

Von einem klassischen Rasierwasser raten wir dir eher ab. Diese enthalten meist einen hohen Alkohol-Anteil, sowie Duftstoffe und haben die einzige Funktion, die Haut zu desinfizieren. Ein Rasierwasser ist zwar kein Eau de Toilette, kommt diesem aber schon sehr nahe. Lotionen und Fluide: Lotionen und Fluide haben eine wässrig-gelige Konsistenz, ziehen schnell in die Haut ein und haben eine kühlende Wirkung. Lotionen und Fluide eignen sich vor allem, wenn du ölige oder fettige Haut hast.

Lotionen und Fluide haben eine wässrig-gelige Konsistenz, ziehen schnell in die Haut ein und haben eine kühlende Wirkung. Lotionen und Fluide eignen sich vor allem, wenn du ölige oder fettige Haut hast. Balsam: Ein Balsam hat eine milchige Textur, lässt sich sehr sanft auftragen und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Im Normalfall enthält ein Balsam keinen Alkohol und ist somit sehr hautverträglich. Deshalb empfehlen wir dir einen Balsam, wenn du empfindliche und/oder trockene Haut hast.

Ein Balsam hat eine milchige Textur, lässt sich sehr sanft auftragen und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Im Normalfall enthält ein Balsam keinen Alkohol und ist somit sehr hautverträglich. Deshalb empfehlen wir dir einen Balsam, wenn du empfindliche und/oder trockene Haut hast. Gele und Cremes: Die reichhaltige Konsistenz von Cremes und Gelen versorgt deine Haut nach der Rasur mit viel Feuchtigkeit. Das ist besonders angenehm, wenn du sehr trockene Haut hast oder sie nach der Rasur spannt. Aftershave-Produkte für deinen Hauttyp im Überblick Je nach Hautzustand solltest du zur passenden Textur greifen:

Wann sollte ich ein Aftershave ohne Alkohol benutzen? Alkohol wirkt desinfizierend und kann Rasierpickel vorbeugen. Allerdings trocknet er die Haut aus und kann Brennen verstärken.

Wenn du trockene, empfindliche oder zu Rötungen neigende Haut hast, solltest du zu alkoholfreien Produkten greifen. Achte darauf: Cetearyl Alcohol oder Stearyl Alcohol sind sogenannte Fettalkohole – sie pflegen die Haut und trocknen sie nicht aus.

Kann ich ein Aftershave auch im Intimbereich benutzen? Grundsätzlich ja, aber: Da die Haut im Intimbereich sehr empfindlich ist, empfehlen wir dir dort eine äußerst milde Lotion zu verwenden. Sie sollte keinen Alkohol enthalten und parfümfrei sein, um jegliche Hautirritationen zu vermeiden. Unser Tipp ist, einen Anti-Scheuer-Stick zu verwenden, der die Haut pflegt und nervigen Rasurpickeln vorbeugt.

Aftershave vs. Eau de Toilette – was ist der Unterschied? Aftershave pflegt und beruhigt. Eau de Toilette dient ausschließlich dem Duft und enthält deutlich mehr Alkohol. Trage dein Parfum deshalb niemals direkt auf frisch rasierte Haut auf – sondern erst später und unterhalb der Kinnlinie.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Aftershave Kann ich Aftershave täglich benutzen? Ja. Wenn du dich täglich rasierst, solltest du auch täglich ein passendes Pflegeprodukt verwenden. Muss ich bei elektrischer Rasur auch Aftershave nutzen? Ja – auch die Trockenrasur reizt die Haut und stört die Hautbarriere. Wie lange sollte ich Aftershave einziehen lassen? In der Regel reichen wenige Minuten. Danach kannst du weitere Pflege oder Sonnenschutz auftragen. Was hilft gegen starkes Brennen nach dem Auftragen? Wahrscheinlich enthält dein Produkt zu viel Alkohol oder Duftstoffe. Wechsle zu einem milden Balsam mit beruhigenden Inhaltsstoffen wie Panthenol oder Aloe Vera.