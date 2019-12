Fatburning-Ernährungsplan Mit diesem Ernährungsplan wirst du dein Körperfett los

Verbrenne effektiv Körperfett und erziele sichtbare Erfolge in nur 8 Wochen: Food-Coach Nico Airone liefert dir den perfekten Fatburning-Ernährungsplan

Du möchtest deinen Körperfettanteil reduzieren – ohne dabei wertvolle Muskulatur einzubüßen? Jetzt kannst du endlich aktiv in die Umsetzung gehen und mit dem Fatburning-Ernährungsplan unseres Experten nachhaltige Erfolge feiern.

Was ist Fatburning eigentlich?

Fatburning bedeutet, dass du Körperfett verbrennst. Bei vielen Diäten liegt der Fokus ganz simpel auf Gewichtsverlust, meist durch kurzfristige Kalorienreduktion. Wer klassisch abnehmen will und sich somit nur auf die Waage konzentriert, verliert aber schnell nicht nur Fett, sondern auch Muskelmasse und Kraft. Und das macht ganz klar den Unterschied: Beim Fatburning soll lediglich dein Körperfettanteil schrumpfen, während deine Muskulatur erhalten bleibt. Diese verleiht dir nämlich nicht nur optisch mehr Stabilität, sondern lässt deinen Körper in vielerlei Hinsicht besser funktionieren, etwa deinen Stoffwechsel und deine hormonelle Balance.

Unsere Empfehlung Ernährungsplan: Weg mit dem Fett in 8 Wochen detaillierter 8-Wochen-Plan

21 clevere Rezepte

Ernährungsumstellung statt Diät

optimiert zum Ausdrucken 9,90 € Jetzt kaufen

Warum sollte ich nach diesem Ernährungsplan essen?

Wenn dein Ziel also Fatburning ist, liegst du mit dieser strukturierten Food-Anleitung genau richtig. Deinem Erfolg geht natürlich voran, dass du auf den Plan vertraust und diesem konsequent folgst. Die Aussicht, schon nach 8 Wochen erste Effekte zu sehen, sollte dir Motivation genug geben.

Noch ein Pluspunkt: Du kannst die Ernährungsumstellung langfristig in deinen Alltag integrieren. Es handelt sich nämlich ausdrücklich um keine Kalorien-basierte Diät, die oft auch noch einen Jojo-Effekt nach sich zieht. Mit dem Plan von Coach Nico wirst du garantiert nicht hungern. Denn die Mahlzeiten sind so portioniert und die Rezepte so zusammengesetzt, dass sie dich allein durch ihre hohe Nährstoffdichte satt machen.

Zudem beinhaltet jedes einzelne Gericht als Basis reichlich gesundes Gemüse. Dazu kommt stets eine hochwertige Eiweiß-Komponente. Letztere besteht meist aus Protein tierischen Ursprungs, da wir dieses besser als pflanzliches Eiweiß aufnehmen und verarbeiten können. In den Mahlzeiten nach dem Training (ja, das solltest du ebenfalls tun!) futterst du zudem eine clevere Kohlenhydrat-Quelle wie Möhren oder Kichererbsen. Klingt gut, oder? Über die drei Hauptmahlzeiten hinaus gibt dir der Ernährungs-Experte außerdem zielführende Snack-Optionen an die Hand.

In Sachen Training empfiehlt dir unser Experte mindestens 3 Workouts pro Woche. Wie du diese konkret gestaltest, spielt für deinen Fatburning-Erfolg eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist nur, dass du sie absolvierst. Das Motto lautet also: Food first.

Jozef Kubica Experte für Fatburning: Nico Airone aus unserem Personal Trainer Team

Der Fatburning-Experte hinter dem Plan: Nico Airone ist Teil unseres bärenstarken Personal-Trainer-Teams. Der Personal Trainer und Food-Coach hat seine eigene Ernährung so umgestellt, dass er in den vergangenen Jahren bereits mehr als 10 Kilo an Muskelmasse zugelegt hat – bei gleichzeitiger Senkung seines Körperfettanteils. Auch mit seinen Kunden aus dem Personal und Online-Coaching hat er schon hunderte beeindruckende Erfolge erzielt.

Du willst mehr Muskeln? Hier kommt der schnellste Weg dorthin

Wie sieht der Food-Plan konkret aus?

Du isst täglich 3 Hauptmahlzeiten aus 21 unkomplizierten Rezepten.

2-3 Zwischenmahlzeiten sind möglich – Beispiele sowie Infos zu Getränken findest du im Plan.

Dich erwartet eine abwechslungsreiche und rundum gesunde Sporternährung aus natürlichen Lebensmitteln.

Bereit, deinen Fatburning-Erfolg anzugehen? Dann hol dir den Ernährungsplan von Men's-Health-Coach Nico Airone und verabschiede dich schon mal von deinem überschüssigen Körperfett!

