Clever abspecken Ernährungsplan zum Abnehmen als Download

Sie wollen überschüssige Pfunde loswerden? Dann kommt kommt hier der ideale Fahrplan für Ihr Ziel. Den kostenpflichtigen Download finden Sie am Ende des Artikels .

Der Plan selbst (auf insgesamt 12 Wochen ausgelegt) ist in 3 Wochenpläne eingeteilt. So erhalten Sie alle 4 Wochen einen komplett neuen Speiseplan, natürlich inklusive Rezepten – 64 an der Zahl. Natürlich müssen Sie sich nicht strikt an den Plan halten und jeweils 4 Wochen lang das Gleiche essen. Der Plan soll Ihnen vielmehr als eine Art Inspiration dienen, um daraus Ihren ganz eigenen Plan abzuleiten und neue Rezepte zu kreieren. Zudem bekommen Sie durch unsere Vorgaben ein besseres Gefühl für die richtigen Mengen und Portionsgrößen – und das ist viel wichtiger als zum Beispiel Kalorien zu zählen.

Sie sind Vegetarier? Dann laden Sie sich den Veggie-Ernährungsplan zum Abnehmen herunter?

Beispiel-Tag aus unserem ultimativen Abnehm-Ernährungsplan

Beispiel-Tag aus unserem ultimativen Abnehm-Ernährungsplan Power-Müsli mit Beeren Zutaten 1 Orange + 50 g Haferflocken + 150 g Naturjogurt + 1 EL Nüsse (nach Wahl, gehackt) + 1 EL Kürbiskerne + 1 EL Rosinen + 125 g Beeren nach Wahl Zubereitung 1. Die Orange auspressen und die Haferflocken über Nacht im Saft einweichen. Im Kühlschrank aufbewahren.

2. Morgens die Früchte waschen und mit den Hafe flocken und den restlichen Zutaten vermischen.

MITTAG Ofenkartoffel mit Geflügel Zubereitung z.B. 1 große Ofen- oder mittelgroße Süßkartoffel mit Kräuterquark und Gemüse-Beilage nach Wahl z.B. Spinat, Erbsen etc., dazu 120 g gebratene Hähnchen- oder Putenbrust

ABENDESSEN Linsen-Hack-Suppe Zutaten 1 EL Rapsöl + 1/2 Zwiebel +1/2 Zehe Knoblauch + 1/2 Karotte + 150 gRinderhackfleisch + 1/2 Paprika + 50 g Linsen, Trockenprodukt + 125 ml Gemüsebrühe + 5 Cherrytomaten + 2 Frühlingszwiebel + je 1 Prise Currypulver und Oregano + Salz und Pfeffer Zubereitung 1.Öl in einem großen Topf erhitzen, Zwiebeln, Knoblauch und Karotte klein hacken und kurz darin andünsten. Das Hackfleisch zugeben und mit Salz und Pfeffer würzen, bis es nicht mehr rosa ist.

2. Die Paprika würfeln und zusammen mit den Linsen zum Hack geben, alles mit Gemüsebrühe aufgießen und für 30 bis 40 Minuten köcheln lassen. Die Suppe immer wieder umrühren und verkochte Flüssigkeit gegebenenfalls ersetzen.

3. Tomaten würfeln, Frühlingszwiebeln schräg schneiden und beides hinzufügen. Weitere 5 bis 10 Minuten brodeln lassen. Mit Salz, Pfeffer und Curry abschmecken. Oregano unterrühren und servieren.

