Chlorophyll-Supplements: Was bringen die grünen Drops wirklich?

"Chlorophyll-Wasser" sieht cool aus und verspricht viel: bessere Haut, Detox, mehr Energie. Kein Wunder, dass Influencer das Thema lieben. Die Logik dahinter klingt erstmal plausibel, denn Chlorophyll ist für Pflanzen essenziell – und Pflanzen sind gesund – also müsste Chlorophyll doch auch für Menschen ein Gewinn sein, oder?

Leider ist die Studienlage zu Chlorophyll als Supplement deutlich weniger grün, als TikTok & Co. es aussehen lassen. Alles Wichtige dazu erfährst du hier.

Chlorophyll: Was steckt hinter dem grünen Pflanzenstoff? Chlorophyll ist der Farbstoff, der Blättern und vielen Gemüsesorten ihr sattes Grün gibt. Für Pflanzen ist Chlorophyll essenziell, weil es Licht einfängt und damit die Photosynthese ermöglicht – also den Prozess, durch den Pflanzen Energie gewinnen und wachsen.

Für dich ist Chlorophyll erstmal nichts Exotisches: Du nimmst es automatisch auf, wenn du Blattgemüse isst. Genau darauf setzen Supplement-Hersteller: Sie konzentrieren "Grünzeug" (oder chlorophyllhaltige Algen) zu Pulver, Kapseln oder Tropfen und versprechen ähnliche Vorteile – nur eben in schnell und bequem.

Infobox: Chlorophyll vs. "Chlorophyllin" – was steckt in vielen Supplements?Viele Produkte enthalten nicht reines Chlorophyll, sondern Chlorophyllin – eine chemisch veränderte, wasserlösliche Form, die sich leichter verarbeiten lässt. Was du daraus mitnehmen solltest:



● Chlorophyll kommt natürlich in Pflanzen vor und ist fettlöslich.

● Chlorophyllin wird häufig in Tropfen/Drinks genutzt, ist wasserlöslich – und kann sich im Körper anders verhalten als das natürliche Molekül.



Wenn ein Produkt sehr "stabil" und knallgrün ist, steckt oft eher Chlorophyllin als reines Chlorophyll dahinter.

Wirken Chlorophyll-Supplements? Das sagt die Forschung Die Datenlage zu Chlorophyll als Nahrungsergänzung ist noch dünn. Social Media liefert viele Vorher-nachher-Storys – wissenschaftlich saubere Belege für klare, reproduzierbare Effekte durch Kapseln oder Tropfen gibt es bisher nur begrenzt. Statt "wirkt/wirkt nicht" ist deshalb die sinnvollere Frage: Für welche Versprechen gibt es überhaupt Hinweise – und in welcher Form?

Haut-Glow, weniger Akne, feinere Poren Einige kleine Studien deuten darauf hin, dass chlorophyllhaltige Produkte bei Hautthemen wie Akne-Schüben, Porengröße oder Sonnenschäden helfen könnten. Wichtig dabei: Diese Studien bezogen sich vor allem auf topische Anwendungen (also Gele/Produkte zum Auftragen) – nicht auf Drinks oder Kapseln.

Antioxidativ und antimikrobiell Chlorophyll wird mit antioxidativen und antimikrobiellen Eigenschaften in Verbindung gebracht – das klingt stark und ist biochemisch nicht abwegig. Nur bedeutet "antioxidativ" nicht automatisch, dass ein Supplement spürbare Effekte im Alltag liefert. Dafür braucht es:

passende Dosierung,

gute Aufnahme,

und Studien, die echte Gesundheitsmarker beim Menschen verbessern. Infobox: Antioxidativ und antimikrobiell – kurz erklärt"Antioxidativ" bedeutet, dass ein Stoff freie Radikale abfangen und damit oxidativen Stress reduzieren kann – das klingt gut, heißt aber nicht automatisch, dass ein Supplement im Alltag spürbare Effekte liefert. "Antimikrobiell" heißt, dass ein Stoff das Wachstum bestimmter Mikroorganismen (z. B. Bakterien oder Pilze) hemmen kann; solche Effekte werden häufig vor allem in Labor- oder Vorstudien beobachtet. Entscheidend sind am Ende Dosierung, Aufnahme im Körper und deine Gesamternährung – Marketingbegriffe wie "Detox" sind dadurch nicht automatisch bewiesen.

Krebsprävention Es gibt Studien, die diskutieren, ob chlorophyllhaltige Stoffe in Supplements möglicherweise vor bestimmten Krebsarten schützen könnten (u.a. Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse). Ernährungsberaterin Kim Yawitz betont jedoch: Dafür ist die Evidenz derzeit nicht stark genug, um daraus eine klare Empfehlung abzuleiten.

Mikroalgen (Spirulina/Chlorella) Übersichtsarbeiten zu chlorophyllreichen Mikroalgen (z.B. Spirulina/Chlorella) formulieren es recht nüchtern: Mikroalgen könnten eine wertvolle Quelle mit potenziellen Gesundheitswirkungen sein – gleichzeitig sei mehr Forschung nötig, um Wirksamkeit und Nutzen sicher zu bestätigen.

Solltest du Chlorophyll als Supplement nehmen? Wenn dein Ziel "mehr Gesundheit" ist, ist der beste (und oft günstigste) Schritt ziemlich unspektakulär: Iss mehr grünes Gemüse. Damit bekommst du nicht nur Chlorophyll, sondern auch Ballaststoffe, Vitamine und viele weitere Pflanzenstoffe, die in Supplements oft fehlen.

gettyimages/Delmaine Donson Mehr Grün auf dem Teller lohnt sich: Blattgemüse wie Spinat liefert Chlorophyll – und dazu gleich Ballaststoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe.



Diese Lebensmittel sind besonders chlorophyllreich Zu den besten Quellen zählen:

Spinat

Petersilie

Brunnenkresse

grüne Bohnen

Rucola Als grobe Faustregel gilt: Je grüner, desto mehr Chlorophyll. Wer auf "Supergreens" steht, findet Chlorophyll auch in Weizengras sowie in Mikroalgen wie Chlorella und Spirulina.

Wann ein Supplement Sinn ergeben kann Ein Supplement kann für dich eher Sinn ergeben, wenn du im Alltag kaum Gemüse schaffst und einen einfachen "Einstiegs-Hebel" suchst. Dann ist es besser als gar nichts, aber eben kein Ersatz für eine insgesamt gute Ernährung. Auch wenn du grundsätzlich experimentierfreudig bist und den Effekt realistisch sowie nüchtern beobachtest, kann ein Test okay sein. Wichtig ist nur, dass du Chlorophyll und Co. als Ergänzung zu soliden Basics siehst – nicht als schnelle Lösung, die Schlaf, Training und ausgewogene Ernährung ersetzt.

Infobox: Kauf-Check – so tappst du nicht in die Marketing-Falle● "Detox"-Claims: klingen gut, sind aber oft unspezifisch. Dein Körper entgiftet über Leber, Nieren und Darm.

● Form beachten: Hinweise für Haut beziehen sich eher auf Produkte zum Auftragen als auf Drinks/Kapseln.

● Preis vs. Nutzen: Für das Geld bekommst du oft mehrere Tage/Wochen hochwertiges Gemüse.

● Verträglichkeit: Starte niedrig dosiert und beobachte Magen/Darm.

● Basics first: Wenn Schlaf, Stress und Ernährung chaotisch sind, wird Chlorophyll das nicht "fixen".

Der einfachste Start, wenn du "mehr Grün" willst Du musst nicht plötzlich jeden Tag Kale snacken. Probier lieber eine Mini-Gewohnheit, die du wirklich durchziehst:

1 Handvoll Spinat ins Omelett oder in die Pasta-Soße

ins Omelett oder in die Pasta-Soße Rucola als Standard-Beilage

als Standard-Beilage Petersilie großzügig wie ein Gemüse nutzen (nicht nur als Topping)

großzügig wie ein Gemüse nutzen (nicht nur als Topping) Green Smoothie light: Spinat + Banane + Joghurt/Skyr + Wasser So bekommst du Chlorophyll plus den Rest, der deinem Körper wirklich hilft.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Chlorophyll Gibt es Nebenwirkungen? Der Originalartikel geht darauf nicht detailliert ein. Grundsätzlich gilt: Bei Supplements können je nach Produkt und Dosierung Magen-Darm-Beschwerden oder Unverträglichkeiten auftreten. Wenn du Medikamente nimmst, chronische Erkrankungen hast oder unsicher bist, klär es vorher ärztlich ab. Ist Chlorophyll im Wasser "besser" als im Essen? Nicht automatisch. Essen liefert zusätzlich Ballaststoffe und Mikronährstoffe – und genau die sind oft der größere Health-Hebel als ein einzelner Stoff. Hilft Chlorophyll beim Abnehmen? Dafür gibt es keine überzeugenden Belege. Für Fettverlust zählen Kalorienbilanz, Bewegung (idealerweise Krafttraining + Alltagsaktivität) und Schlaf deutlich mehr. Was ist der Unterschied zwischen Chlorophyll und Spirulina/Chlorella? Chlorophyll ist ein Pflanzenpigment. Spirulina und Chlorella sind Mikroalgen, die Chlorophyll enthalten – aber auch andere Inhaltsstoffe. Ob das als Supplement messbare Vorteile bringt, ist noch nicht abschließend geklärt.