Definitionsphase: die wichtigsten Ernährungstipps!

In diesem Artikel: Muskeldefinition: Ernährung und Training aufeinander abstimmen

Dein Ziel: Körperfettanteil senken, ohne Muskeln abzubauen

Mit Low Carb zum "shredded" Body

Fettabbau: Diese Lebensmittel gehören auf den Speiseplan

Diese Lebensmittel solltest du während der Definitionsphase meiden

Beispielhafter Ernährungsplan für mehr Muskeldefinition

Fazit: Low Carb und Kaloriendefizit sind die Schlüssel zum Erfolg

Du bist bereits in Topform, trainierst täglich hart, aber deine Muskeln verstecken sich noch unter einer dünnen Fettschicht? Keine Panik! Es ist ganz normal, dass zum Beispiel das Bauchfett die Konturen deiner Bauchmuskeln verdeckt, wenn du bisher in der Massephase warst. Vor allem, wenn du mit einem Dirty Bulk ordentlich Masse zugelegt hast. Jetzt heißt es: Ernährung umstellen und überschüssiges Fett abbauen, um "shredded" (definierter) zu werden. Wie das funktioniert, verraten wir dir hier.

Muskeldefinition: Ernährung und Training aufeinander abstimmen Die richtige Ernährung ist – neben dem Training – dabei das A&O. Denn eine ansehnliche Muskeldefinition setzt eine kleine, strategische Meisterleistung voraus: Einerseits musst du muskulös genug sein und bleiben, um die Muskeln überhaupt definieren zu können. Andererseits geht es darum, den Körperfettanteil (KFA) so weit zu senken, dass die einzelnen Muskelpartien zum Vorschein kommen – ohne an Muskelmasse zu verlieren.

Darum ist es wichtig, dass du Training und Ernährung aufeinander abstimmst, deine Energiebilanz im Auge behältst und die Makronährstoffe smart über den Tag verteilst.

Mit dem Men’s-Health-Ernährungscoaching kannst du dir zudem einen individuellen Muskeldefinitions-Ernährungsplan erstellen lassen. Angepasst auf deinen Kalorienbedarf, deine Vorlieben und Ernährungsweise.

Dein Ziel: Körperfettanteil senken, ohne Muskeln abzubauen Während man in der Muskelaufbauphase (auch Massephase) eine positive Kalorienbilanz anstrebt, um überhaupt Muskelmasse aufbauen zu können, erfordert Muskeldefinition ein Kaloriendefizit. Wir gehen davon aus, dass du aktuell schon ziemlich gut in Form bist und lediglich deine Muskeln definieren willst.

Bereit für den Strand: mit unserem Trainingsplan in nur 8 Wochen zum athletischen Beach Body:

Dein Trainings- und Ernährungsplan Trainings- und Ernährungsplan Der schnellste Weg zum Beach Body in 8 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

nur Kurzhanteln nötig

über 55 gesunde Fett-weg-Rezepte

24 Übungen als Bild und Video

116 Seiten, auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 19,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de. Dein digitaler Ernährungscoach Erreiche dein Ernährungsziel jetzt noch effektiver 100% individualisiert auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit

auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit Volle Vielfalt dank 10.000+ Rezepte

dank 10.000+ Rezepte Erhalte deine Essvorlieben Kein Hungern, kein Verzicht

Kein Hungern, kein Verzicht 100% alltagstauglich dank smarter Zeitsparfunktionen ab 9,99 € im Monat Jetzt starten

Wie hoch dein Kalorienbedarf pro Tag ist, kannst du mithilfe unseres Kalorienrechners ermitteln. Um die Fettschicht über der Muskulatur "einzuschmelzen", musst du leicht ins Defizit gehen und weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrennst. Zieh rund 300 bis maximal 500 Kalorien von deinem Tagesbedarf ab.

Wie stark deine Muskeln zum Vorschein kommen, hängt letztlich nämlich nur von deinem Körperfettgehalt (KFA) ab. Das ist der Anteil, den das im Körper gespeicherte Fett im Verhältnis zu deiner gesamten Körpermasse hat. Um einen sichtbaren Erfolg zu erzielen, solltest du deshalb einen Körperfettanteil von 6 bis 12 Prozent anstreben. Diese Methoden zur Körperfettmessung empfehlen Experten.

Mit Low Carb zum "shredded" Body Die Kunst besteht nun darin, Muskeln einerseits vor dem Abbau zu schützen und gleichzeitig den Abbau von Körperfett maximal voranzutreiben. Das ist mit einer moderaten Low-Carb-Ernährung gesund und einfach möglich.

Wie viele Kohlenhydrate, Protein und Fett sind am Tag erlaubt? Im Rahmen einer moderaten Low-Carb-Ernährung sind ungefähr 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag erlaubt. Das entspricht rund 10 bis 20 Prozent deines täglichen Kalorienbedarfs. Bau den Großteil der Carbs in deine Post-Workout-Mahlzeit nach dem Training ein. Da du an Kohlenhydraten sparst, wirst du automatisch mehr Eiweiß (rund 30 Prozent) und Fett (bis zu 50 Prozent deines täglichen Kalorienbedarfs) zu dir nehmen. Hochwertige Proteine und Fettquellen sorgen für eine intensivere, anhaltende Sättigung. Zudem hat Low Carb eine positive Wirkung auf den Grundumsatz, auch weil es mehr Energie kostet, zum Beispiel Proteine abzubauen als Kohlenhydrate. Am Ende zählt aber nicht nur die Menge der einzelnen Makronährstoffe, sondern vor allem deine tägliche Energiebilanz.

Fettabbau: Diese Lebensmittel gehören auf den Speiseplan Jetzt nehmen wir die einzelnen Makros noch mal unter die Lupe und verraten dir, in welchen Lebensmitteln sie stecken.

1. Proteine: Eiweiß ist besonders wichtig für dich, denn der Makronährstoff sorgt nicht nur dafür, dass deine Muskelfasern sich verdicken und du Masse aufbaust. Protein schützt auch vor Muskelabbau – und das ist gerade bei einem Kaloriendefizit sehr bedeutend. Pro Tag sollten es um die 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht sein, je nach Fitnesslevel.

Prostock-studio / Shutterstock.com Eiweiß ist der Schlüssel zum definierten Body

Iss am besten Lebensmittel mit einem hohen Eiweiß, aber niedrigen Fettgehalt:

mageres Fleisch wie Geflügel (Hähnchen oder Pute) und Rind

Fisch (Thunfisch, Lachs, Kabeljau &Co.) und Meeresfrüchte (wie Garnelen)

Hülsenfrüchte (wie Bohnen, Linsen oder Kichererbsen)

Eier

fettarme Milch und Milchprodukte wie Joghurt, Quark oder körniger Frischkäse

Sojaprodukte, wie Tofu

Nüsse, Samen und Kerne 2. Kohlenhydrate: Low Carb bedeutet nicht No Carb, daher sind Kohlenhydrate nicht völlig tabu – vor allem nicht nach dem Training. 100 Gramm am Tag entsprechen einer moderaten Low-Carb-Ernährung. Fülle deine Speicher dann rasch mit einem Snack aus leicht verdaulichen Kohlenhydraten (wie einer Banane) in Kombination mit schnell verfügbarem Protein (etwa ein Whey-Proteinshake).

Die anschließende Post-Workout-Mahlzeit (rund 1-2 Stunden nach dem Training) sollte neben reichlich Proteinen und einer großen Portion Gemüse (etwa Brokkoli) auch eine kohlenhydratreiche Beilage, wie Reis, Pasta, enthalten.

Mögliche Carb- x Protein-Kombis:

(Natur-)Reis mit magerem Geflügel (Pute oder Huhn) und Gemüse

Rührei oder Omelett mit Hirse und Gemüse

Hackfleisch mit Reis und Kidneybohnen, Kichererbsen & Co.

Süß-/ Kartoffeln mit Geflügel und Gemüse

Hüttenkäse mit Thunfisch aus der Dose

Lachsfilet mit Quinoa und Gemüse

Pellkartoffeln mit Quark, dazu Gemüse und magerer Fisch

Vollkornpasta mit Geflügel und Gemüse 3. Fett: Gesunde Fette sind in der täglichen Sportlerernährung Pflicht. Optimal für den Fettabbau sind 0,8 bis 1 g Fett pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag.

Vor allem die Omega-3-Fettsäuren sind essenziell, vor allem für dein Gehirn und dein Herz-Kreislauf-System. Doch die mehrfach ungesättigten Fette beeinflussen auch den Muskelaufbau positiv, da sie eine wichtige Rolle bei der Proteinbiosynthese spielen, also der Neubildung von Proteinen. Ob du mit Nahrungsergänzungsmitteln nachhelfen musst, um deinen Bedarf zu decken, liest du hier.

Syda Productions / Shutterstock.com Omega-3-Fette sind lebenswichtig, aber du musst sie nicht zwingend supplementieren

Entscheidend ist, dass du zu den richtigen Fettquellen greifst. Verzichte daher auf fettige Wurstwaren, Frittiertes und jegliche Fertigprodukte, denn hier verstecken sich häufig die "bösen" gesättigten Fette oder sogar Transfette.

Stattdessen sollten folgende Fettlieferanten auf deinem Speiseplan stehen:

Pflanzliche Öle, wie Leinöl, Rapsöl oder Kokosöl

Leinsamen oder Chiasamen

Hering und Makrele

Lachs / Thunfisch

Nüsse

Avocados Diese Lebensmittel solltest du während der Definitionsphase meiden Wie du bereits weißt, ist die richtige Ernährung der Schlüssel zum Erfolg, denn nur mit Training allein bekommst du keine athletische Figur. Doch genauso wie du mit der richtigen Ernährung den Muskelaufbau unterstützt, gibt es Lebensmittel, die deinen Erfolg mindern und ausbremsen können. Dazu gehören unter anderem Industriezucker und zu viel Weißmehlprodukte.

Diese Lebensmittel solltest du aktuell meiden:

Alkohol: Entzieht deinem Körper Energie und Nährstoffe.

Entzieht deinem Körper Energie und Nährstoffe. Weizenmehl: Lässt den Insulin-/Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen und bremst die Fettverbrennung aus.

Lässt den Insulin-/Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen und bremst die Fettverbrennung aus. Fertigprodukte: Enthalten viele Zusatzstoffe, die keinerlei Mehrwert für deinen Körper bieten. Frisch kochen, lautet die Devise.

Enthalten viele Zusatzstoffe, die keinerlei Mehrwert für deinen Körper bieten. Frisch kochen, lautet die Devise. Schokolade und Süßigkeiten: Sorgen aufgrund der "Blutzucker-Achterbahn" für Heißhunger. Noch ein Tipp: Versuche mehr Gemüse statt zu viel Obst zu essen. Auch Obst enthält Zucker und damit Kohlenhydrate. Gemüse ist kalorien- und kohlenhydratarm und daher besser für die Low-Carb-Diät geeignet.

Beispielhafter Ernährungsplan für mehr Muskeldefinition Eiweißreich am Morgen, Low Carb am Mittag und ein energiereiches Post-Workout-Meal am Abend: Hier haben wir dir einmal ein zusammengestellt, wie deine Mahlzeiten am Tag aussehen könnten. Mit dem Men's-Health-Ernährungscoaching kannst du dir alternativ auch einen individuellen "Shredded-Ernährungsplan" für optimale Muskeldefinition erstellen lassen.

G-Stock Studio / Shutterstock.com Die richtige Ernährung und ein entsprechendes Trainingsprogramm definieren Brust und Sixpack

Zusätzlich sind Snacks erlaubt, wie Nüsse, ein gekochtes Ei, ein Proteinshake nach und eine Banane vor dem Workout. Vor dem Schlafen gehen kannst du dir auch noch einen proteinreichen Abendsnack können, wie Magerquark oder Skyr. Den kannst du geschmacklich zum Beispiel mit Chunky Flavour oder einem anderen Geschmackspulver aufpeppen.

Frühstück:



Hüttenkäse-Müsli

(429 kcal, 33 g Eiweiß, 30 g Kohlenhydrate, 18 g Fett pro Portion)

200 g Hüttenkäse

2 EL Naturjoghurt

3 EL Haferflocken

60 g Heidelbeeren

10 g Walnüsse 1. Hüttenkäse mit Joghurt mischen. Dann Haferflocken unterheben.

2. Beeren waschen und zusammen mit den gehackten Nüssen unter den Hüttenkäse mischen und genießen.

Noch mehr einfache, proteinreiche und kohlenhydratarme Rezepte findest du in unserem Sixpack-Cookbook:

Dein Cookbook Sixpack-Food 20 einfache Sixpack-Rezepte eCookbook im pdf-Format

20 Low-Carb und High-Protein-Rezepte

für Kochanfänger geeignet

inklusive Nährwertangaben

auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 2,50 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Mittagessen:



Pizza-Omelette

(483 kcal, 44 g Eiweiß, 5 g Kohlenhydrate, 32 g Fett pro Portion)

4 Eier

½ TL Rapsöl

Salz

Pfeffer

2 Scheiben Kochschinken

¼ rote Zwiebel

2 Champignons

40 g Mozzarella, Light

2 Cocktailtomaten

Oregano 1. Eier gut verquirlen und würzen. Pfanne auf mittelhohe Hitze stellen und mit etwas Öl einfetten, wenn nötig. Ei hineingeben und den Deckel auf die Pfanne geben.

2. Kochschinken in Stücke schneiden, Pilze in Scheiben, Zwiebel würfeln. Mozzarella in Stücke zupfen, Tomaten vierteln.

2. Wenn das Ei anfängt zu stocken, Zwiebeln, Schinken, Champignons, Mozzarella und Cocktailtomaten dazugeben. Mit Oregano toppen. Deckel wieder auf die Pfanne geben und warten bis das komplette Ei samt Oberfläche gestockt ist.

Post-Workout-Abendessen:



Pute mit Süßkartoffel und Brokkoli

(589 kcal, 47 g Eiweiß, 54 g Kohlenhydrate, 19 g Fett pro Portion)

from my point of view / Shutterstock.com Du kannst auch Huhn gegen Pute tauschen oder grüne Bohnen gegen Brokkoli

1 kleine Süßkartoffel

1 TL Rapsöl

1 Prise Salz

1 Prise Currypulver

250 g Brokkoli (frisch oder TK)

150 g Putenbrust

1 TL Rapsöl 1. Backofen auf 200 Grad vorheizen.

2. Süßkartoffel schälen, waschen und mundgerechte Würfel schneiden. Auf dem mit Backpapier ausgelegten Backblech auslegen, mit Öl, Curry und Salz grob vermengen. Für rund 15 Minuten backen.

3. (Tiefkühl-) Brokkoli in einem Topf mit Salzwasser garen. Frisch schmeckt er knackiger.

4. Putenbrust (alternativ Hähnchen) in Streifen schneiden, salzen, pfeffern. Rapsöl in eine Pfanne geben und das Fleisch darin rundherum anbraten. Dann mit Kartoffeln und Gemüse servieren.

Wenn du noch mehr Unterstützung bei der Erstellung deines Shredded-Ernährungsplans brauchst, überlasse den Profis vom Men's-Health-Ernährungscoaching einfach die Arbeit.

Fazit: Low Carb und Kaloriendefizit sind die Schlüssel zum Erfolg Endlich definierte Muskeln: Mit unseren Food-Tipps rückt das lang ersehnte Sixpack endlich in greifbare Nähe. Alles, was du brauchst, ist ein Kaloriendefizit, eine moderate Low-Carb-Diät und ein passender Trainingsplan: