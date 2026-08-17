Definitionsphase: die wichtigsten Ernährungstipps!

Du trainierst hart, bist eigentlich in Form – aber die Konturen sind noch nicht da? Dann fehlt noch der letzte Schritt: Körperfett runter, Muskeln behalten. Genau dafür ist die Definitionsphase da.

Sie ist weniger "Diät" als Feinjustierung: Du gehst in ein moderates Kaloriendefizit, hältst dein Krafttraining schwer und gibst deinem Körper genug Eiweiß, damit die Muskulatur bleibt, während die Fettschicht schrumpft. Wie du das praktisch umsetzt – von Kalorien über Makros bis zu den besten Lebensmitteln – bekommst du hier Schritt für Schritt.

Erst das Ziel klären: Was "Definition" wirklich bedeutet Definition heißt nicht, möglichst schnell möglichst viel Gewicht zu verlieren. Definition heißt: Körperfett reduzieren, während du Muskulatur und Kraft so gut wie möglich hältst. Das klappt am zuverlässigsten, wenn du Training und Ernährung als Team behandelst: Krafttraining bleibt die Basis, Ernährung liefert das Defizit – und Protein schützt die Muskulatur.

Infobox: Die 5 Regeln für eine gute Definitionsphase1. Defizit klein halten: ca. 300–500 kcal unter Erhalt

2. Protein hoch: ca. 1,5–2 g pro kg Körpergewicht

3. Krafttraining hart lassen: schwer trainieren, Volumen sauber steuern

4. Schritte/Cardio dosiert nutzen: als Werkzeug, nicht als Ersatz fürs Essen

5. Regeneration ernst nehmen: Schlaf uns Stress entscheiden mit über Fettverlust

Definition planen: Training und Ernährung müssen zusammenpassen Die richtige Ernährung ist – neben dem Training – dabei das A&O. Denn eine ansehnliche Muskeldefinition setzt eine kleine, strategische Meisterleistung voraus: Einerseits musst du muskulös genug sein und bleiben, um die Muskeln überhaupt definieren zu können. Andererseits geht es darum, den Körperfettanteil (KFA) so weit zu senken, dass die einzelnen Muskelpartien zum Vorschein kommen – ohne an Muskelmasse zu verlieren.

Darum ist es wichtig, dass du Training und Ernährung aufeinander abstimmst, deine Energiebilanz im Auge behältst und die Makronährstoffe smart über den Tag verteilst.

Mit dem Men’s-Health-Ernährungscoaching kannst du dir zudem einen individuellen Muskeldefinitions-Ernährungsplan erstellen lassen. Angepasst auf deinen Kalorienbedarf, deine Vorlieben und Ernährungsweise. Hier geht's zur perfekten Muskeldefinition mit Food-Coaching!

Der entscheidende Hebel: Körperfett runter, Muskeln halten Während man in der Muskelaufbauphase (auch Massephase) eine positive Kalorienbilanz anstrebt, um überhaupt Muskelmasse aufbauen zu können, erfordert Muskeldefinition ein Kaloriendefizit. Wir gehen davon aus, dass du aktuell schon ziemlich gut in Form bist und lediglich deine Muskeln definieren willst.

Wie hoch dein Kalorienbedarf pro Tag ist, kannst du mithilfe unseres Kalorienrechners ermitteln. Um die Fettschicht über der Muskulatur "einzuschmelzen", musst du leicht ins Defizit gehen und weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrennst. Zieh rund 300 bis maximal 500 Kalorien von deinem Tagesbedarf ab.

Wie stark deine Muskeln zum Vorschein kommen, hängt letztlich nämlich nur von deinem Körperfettgehalt ab. Das ist der Anteil, den das im Körper gespeicherte Fett im Verhältnis zu deiner gesamten Körpermasse hat. Um einen sichtbaren Erfolg zu erzielen, solltest du deshalb einen Körperfettanteil von 6 bis 12 Prozent anstreben. Diese Methoden zur Körperfettmessung empfehlen Experten.

Low Carb in der Definitionsphase: sinnvoll, aber nicht Pflicht Die Kunst besteht nun darin, Muskeln einerseits vor dem Abbau zu schützen und gleichzeitig den Abbau von Körperfett maximal voranzutreiben. Das ist mit einer moderaten Low-Carb-Ernährung gesund und einfach möglich.

Wie viele Kohlenhydrate, Protein und Fett sind am Tag erlaubt? Im Rahmen einer moderaten Low-Carb-Ernährung sind ungefähr 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag erlaubt. Das entspricht rund 10 bis 20 Prozent deines täglichen Kalorienbedarfs. Bau den Großteil der Carbs in deine Post-Workout-Mahlzeit nach dem Training ein. Da du an Kohlenhydraten sparst, wirst du automatisch mehr Eiweiß (rund 30 Prozent) und Fett (bis zu 50 Prozent deines täglichen Kalorienbedarfs) zu dir nehmen. Hochwertige Proteine und Fettquellen sorgen für eine intensivere, anhaltende Sättigung. Zudem hat Low Carb eine positive Wirkung auf den Grundumsatz, auch weil es mehr Energie kostet, zum Beispiel Proteine abzubauen als Kohlenhydrate. Am Ende zählt aber nicht nur die Menge der einzelnen Makronährstoffe, sondern vor allem deine tägliche Energiebilanz.

Die besten Lebensmittel für deine Definition Jetzt nehmen wir die einzelnen Makros noch mal unter die Lupe und verraten dir, in welchen Lebensmitteln sie stecken.

1. Protein: der Muskelschutz im Defizit Eiweiß ist besonders wichtig für dich, denn der Makronährstoff sorgt nicht nur dafür, dass deine Muskelfasern sich verdicken und du Masse aufbaust. Protein schützt auch vor Muskelabbau – und das ist gerade bei einem Kaloriendefizit sehr bedeutend. Pro Tag sollten es um die 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht sein, je nach Fitnesslevel.

shutterstock.com/New Africa Eiweiß ist der Schlüssel zum definierten Body



Iss am besten Lebensmittel mit einem hohen Eiweiß-, aber niedrigen Fettgehalt:

Mageres Fleisch wie Geflügel (Hähnchen oder Pute) und Rind

Fisch (Thunfisch, Lachs, Kabeljau & Co.) und Meeresfrüchte (wie Garnelen)

Hülsenfrüchte (wie Bohnen, Linsen oder Kichererbsen)

Eierfettarme Milch und Milchprodukte wie Joghurt, Skyr oder Quark oder körniger Frischkäse

Sojaprodukte, wie Tofu, Nüsse, Samen und Kerne 2. Kohlenhydrate: gezielt statt dauerhaft Low Carb bedeutet nicht No Carb, daher sind Kohlenhydrate nicht völlig tabu – vor allem nicht nach dem Training. 100 Gramm am Tag entsprechen einer moderaten Low-Carb-Ernährung. Fülle deine Speicher dann rasch mit einem Snack aus leicht verdaulichen Kohlenhydraten (wie einer Banane) in Kombination mit schnell verfügbarem Protein (etwa ein Whey-Proteinshake).

Die anschließende Post-Workout-Mahlzeit (rund 1-2 Stunden nach dem Training) sollte neben reichlich Proteinen und einer großen Portion Gemüse (etwa Brokkoli) auch eine kohlenhydratreiche Beilage, wie Reis oder Pasta, enthalten.

Mögliche Carb-Protein-Kombis:

(Natur-)Reis mit magerem Geflügel (Pute oder Huhn) und Gemüse

Rührei oder Omelett mit Hirse und Gemüse

Hackfleisch mit Reis und Kidneybohnen, Kichererbsen & Co.

Süß-/ Kartoffeln mit Geflügel und Gemüse

Hüttenkäse mit Thunfisch aus der Dose

Lachsfilet mit Quinoa und Gemüse

Pellkartoffeln mit Quark, dazu Gemüse und magerer Fisch

Vollkornpasta mit Geflügel und Gemüse 3. Fett: Pflicht, aber aus den richtigen Quellen Gesunde Fette sind in der täglichen Sportlerernährung Pflicht. Optimal für den Fettabbau sind 0,8 bis 1 g Fett pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Vor allem die Omega-3-Fettsäuren sind essenziell, vor allem für dein Gehirn und dein Herz-Kreislauf-System. Doch die mehrfach ungesättigten Fette beeinflussen auch den Muskelaufbau positiv, da sie eine wichtige Rolle bei der Proteinbiosynthese spielen, also der Neubildung von Proteinen. Ob du mit Nahrungsergänzungsmitteln nachhelfen musst, um deinen Bedarf zu decken, liest du hier.

Entscheidend ist, dass du zu den richtigen Fettquellen greifst. Verzichte daher auf fettige Wurstwaren, Frittiertes und jegliche Fertigprodukte, denn hier verstecken sich häufig die "bösen" gesättigten Fette oder sogar Transfette. Stattdessen sollten folgende Fettlieferanten auf deinem Speiseplan stehen:

Pflanzliche Öle, wie Leinöl, Rapsöl oder Kokosöl

Leinsamen oder Chiasamen

Hering und Makrele

Lachs / Thunfisch

Nüsse

Avocados

shutterstock.com/Pixel-Shot Snacks wie Shakes, Bananen oder Nüsse darfst du dir zwischendurch natürlich gönnen

Diese Lebensmittel bremsen deine Definition Wie du bereits weißt, ist die richtige Ernährung der Schlüssel zum Erfolg, denn nur mit Training allein bekommst du keine athletische Figur. Doch genauso wie du mit der richtigen Ernährung den Muskelaufbau unterstützt, gibt es Lebensmittel, die deinen Erfolg mindern und ausbremsen können. Dazu gehören unter anderem Industriezucker und zu viel Weißmehlprodukte.

Diese Lebensmittel solltest du aktuell meiden:

Alkohol: Entzieht deinem Körper Energie und Nährstoffe.

Entzieht deinem Körper Energie und Nährstoffe. Weizenmehl: Lässt den Insulin-/Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen und bremst die Fettverbrennung aus.

Lässt den Insulin-/Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen und bremst die Fettverbrennung aus. Fertigprodukte: Enthalten viele Zusatzstoffe, die keinerlei Mehrwert für deinen Körper bieten. Frisch kochen, lautet die Devise.

Enthalten viele Zusatzstoffe, die keinerlei Mehrwert für deinen Körper bieten. Frisch kochen, lautet die Devise. Süßigkeiten: Sorgen aufgrund der "Blutzucker-Achterbahn" für Heißhunger. Noch ein Tipp: Versuche, mehr Gemüse statt zu viel Obst zu essen. Auch Obst enthält Zucker und damit Kohlenhydrate. Gemüse ist kalorien- und kohlenhydratarm und daher besser für die Low-Carb-Diät geeignet.

Beispiel-Tag: So kann Ernährung in der Definitionsphase aussehen Eiweißreich am Morgen, Low Carb am Mittag und ein energiereiches Post-Workout-Meal am Abend: Hier haben wir dir einmal eine Übersicht zusammengestellt, wie deine Mahlzeiten am Tag aussehen könnten.

Zusätzlich sind Snacks erlaubt, wie Nüsse, ein gekochtes Ei, ein Proteinshake nach und eine Banane vor dem Workout. Vor dem Schlafengehen kannst du dir auch noch einen proteinreichen Abendsnack gönnen, wie Magerquark oder Skyr. Den kannst du geschmacklich zum Beispiel mit Chunky Flavour oder einem anderen Geschmackspulver aufpeppen.

1. Frühstück: Hüttenkäse-Müsli (429 kcal, 33 g Eiweiß, 30 g Kohlenhydrate, 18 g Fett pro Portion) Zutaten:

200 g Hüttenkäse

2 EL Naturjoghurt

3 EL Haferflocken

60 g Heidelbeeren

10 g Walnüsse Zubereitung:

Hüttenkäse mit Joghurt mischen. Dann Haferflocken unterheben. Beeren waschen und zusammen mit den gehackten Nüssen unter den Hüttenkäse mischen und genießen. Noch mehr einfache, proteinreiche und kohlenhydratarme Rezepte findest du in unserem Sixpack-Cookbook.

Mittagessen: Pizza-Omelette (483 kcal, 44 g Eiweiß, 5 g Kohlenhydrate, 32 g Fett pro Portion) Zutaten:

4 Eier

½ TL Rapsöl

Salz/Pfeffer

2 Scheiben Kochschinken

¼ rote Zwiebel

2 Champignons

40 g Mozzarella

Cocktailtomaten

Oregano Zubereitung:

Eier gut verquirlen und würzen. Pfanne auf mittelhohe Hitze stellen und mit etwas Öl einfetten, wenn nötig. Ei hineingeben und den Deckel auf die Pfanne geben. Kochschinken in Stücke schneiden, Pilze in Scheiben, Zwiebel würfeln. Mozzarella in Stücke zupfen, Tomaten vierteln. Wenn das Ei anfängt zu stocken, Zwiebeln, Schinken, Champignons, Mozzarella und Cocktailtomaten dazugeben. Mit Oregano toppen. Deckel wieder auf die Pfanne geben und warten, bis das komplette Ei samt Oberfläche gestockt ist. Post-Workout-Abendessen: Pute mit Süßkartoffel und Brokkoli (589 kcal, 47 g Eiweiß, 54 g Kohlenhydrate, 19 g Fett pro Portion)

from my point of view / Shutterstock.com Du kannst auch Huhn gegen Pute tauschen oder grüne Bohnen gegen Brokkoli

Zutaten:

1 kleine Süßkartoffel

1 TL Rapsöl

1 Prise Salz

1 Prise Currypulver

250 g Brokkoli (frisch oder TK)

150 g Putenbrust

1 TL Rapsöl Zubereitung:

Backofen auf 200 Grad vorheizen. 2. Süßkartoffel schälen, waschen und in mundgerechte Würfel schneiden. Auf dem mit Backpapier ausgelegten Backblech auslegen, mit Öl, Curry und Salz grob vermengen. Für rund 15 Minuten backen. (Tiefkühl-) Brokkoli in einem Topf mit Salzwasser garen. Frisch schmeckt er knackiger. Putenbrust (alternativ Hähnchen) in Streifen schneiden, salzen, pfeffern. Rapsöl in eine Pfanne geben und das Fleisch darin rundherum anbraten. Dann mit Kartoffeln und Gemüse servieren. So merkst du, ob du richtig diätest Eine gute Definitionsphase fühlt sich nicht dauerhaft wie "Überleben" an. Achte auf diese Marker:

Du hältst im Training einen Großteil deiner Kraftwerte

Gewicht sinkt langsam (oft 0,3–0,7 % Körpergewicht pro Woche als grobe Orientierung)

Schlaf und Alltag sind noch stabil

Hunger ist da, aber kontrollierbar Wenn du merkst, dass Leistung massiv einbricht oder du ständig erschöpft bist, ist das Defizit wahrscheinlich zu groß oder deine Makros/Erholung passen nicht.

FAQ: Häufige Fragen zur Definitionsphase Muss ich für Definition Low Carb machen? Nein. Es ist ein Werkzeug, das vielen hilft, im Defizit zu bleiben. Du kannst auch mit moderaten oder höheren Kohlenhydraten definieren – entscheidend ist das Defizit und dein Training. Wie viel Cardio ist sinnvoll? So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Starte lieber mit Schritten/Alltagsbewegung und ergänze Cardio erst, wenn du stagniert. Warum verliere ich am Anfang schnell Gewicht? Oft sind es Wasser und Glykogen, besonders wenn du Kohlenhydrate reduzierst. Das ist normal und nicht gleich Fettverlust. Woran erkenne ich Muskelverlust? Wenn Kraftwerte deutlich fallen, Pump/Spannung verschwinden und Umfänge schnell schrumpfen, kann das ein Signal sein. Oft liegt es an zu großem Defizit oder zu wenig Protein/Schlaf.