Diese Lebensmittel enthalten Kreatin – und so viel müsstest du davon essen

Kreatin gehört zu den beliebtesten und am besten erforschten Nahrungsergänzungsmitteln im Fitnessbereich. Zahlreiche Studien zeigen, dass es Kraft, Muskelaufbau und Leistungsfähigkeit bei intensiven Belastungen unterstützen kann.

Doch Kreatin gibt es nicht nur als Pulver oder Kapsel. Auch über die Ernährung nimmst du täglich kleinere Mengen auf. Die spannende Frage lautet deshalb: Reichen natürliche Lebensmittel aus, um die Kreatinspeicher optimal zu füllen? Oder führt am Supplement am Ende doch kein Weg vorbei?

Was ist Kreatin eigentlich? Kreatin ist eine körpereigene Verbindung, die überwiegend in der Muskulatur gespeichert wird. Dort hilft sie dem Körper dabei, bei kurzen und intensiven Belastungen schnell Energie bereitzustellen – etwa bei schweren Kniebeugen, Sprints oder explosiven Bewegungen.

Der Körper produziert täglich etwa ein Gramm Kreatin selbst. Weitere Mengen werden über die Ernährung aufgenommen, vor allem über Fleisch und Fisch. Die meisten Studien zu Kraftzuwächsen und Muskelaufbau empfehlen allerdings tägliche Mengen von etwa 3 bis 5 Gramm Kreatin.

Infobox: Kreatin auf einen Blick • Wird überwiegend in der Muskulatur gespeichert

• Unterstützt die schnelle Energiebereitstellung

• Der Körper produziert etwa 1 Gramm pro Tag selbst

• Kommt natürlich in Fleisch und Fisch vor

• Studien nennen meist 3 bis 5 Gramm täglich

Warum die Ernährung allein oft nicht ausreicht Grundsätzlich lässt sich Kreatin über Lebensmittel aufnehmen. Das Problem: Selbst die besten natürlichen Quellen liefern deutlich weniger Kreatin pro Portion als ein typischer Messlöffel Kreatin-Monohydrat.

Um allein über Lebensmittel auf etwa 3 bis 5 Gramm Kreatin pro Tag zu kommen, wären täglich sehr große Mengen Fleisch oder Fisch notwendig. Für die meisten Menschen ist das im Alltag kaum realistisch.

Diese Lebensmittel liefern besonders viel Kreatin Fleisch und Fisch sind die mit Abstand wichtigsten natürlichen Kreatinquellen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Lebensmitteln sind dabei teilweise größer, als viele vermuten.

1. Rindfleisch, Schweinefleisch und Wild Rotes Fleisch zählt zu den bekanntesten Kreatinquellen. Da Kreatin direkt im Muskelgewebe gespeichert wird, enthalten Rind, Schwein und Wild vergleichsweise hohe Mengen. Pro Kilogramm rohem Fleisch stecken etwa 4 bis 5 Gramm Kreatin.

Ein typisches Steak von 200 bis 250 Gramm liefert dadurch ungefähr 1 bis 1,25 Gramm Kreatin. Das ist durchaus beachtlich, reicht aber noch nicht aus, um die häufig empfohlenen 5 Gramm pro Tag zu erreichen.

2. Fettreicher Fisch Noch interessanter wird es bei einigen Fischarten. Besonders Hering gehört zu den kreatinreichsten Lebensmitteln überhaupt. Je nach Art können hier zwischen 4 und sogar 10 Gramm Kreatin pro Kilogramm enthalten sein.

Auch Lachs und Thunfisch liefern relevante Mengen. Ein normales Lachsfilet von etwa 150 bis 200 Gramm enthält ungefähr 0,6 bis 1 Gramm Kreatin. Damit gehört Fisch zu den effektivsten natürlichen Kreatinquellen.

3. Hähnchen und Pute Geflügel enthält ebenfalls Kreatin, allerdings etwas weniger als rotes Fleisch oder fettreicher Fisch. Pro Kilogramm stecken etwa 3 Gramm Kreatin in Hähnchen oder Pute.

Eine typische Hähnchenbrust liefert damit ungefähr 0,6 bis 0,8 Gramm Kreatin. Für viele Sportler ist Geflügel dennoch eine wichtige Quelle, da es regelmäßig auf dem Speiseplan steht und gleichzeitig hochwertiges Eiweiß liefert.

4. Eier und Milchprodukte Obwohl Eier, Milch, Skyr, Quark und Käse zu den beliebtesten Fitness-Lebensmitteln zählen, spielen sie für die Kreatinzufuhr praktisch keine Rolle. Die enthaltenen Mengen sind so gering, dass sie kaum zur täglichen Versorgung beitragen.

Für Protein, Vitamine und Mineralstoffe sind sie weiterhin hervorragend geeignet – als Kreatinquelle jedoch nicht.

5. Pflanzliche Lebensmittel Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, nimmt über die Nahrung praktisch kein Kreatin auf. Genau deshalb zeigen Untersuchungen immer wieder, dass Vegetarier und Veganer im Durchschnitt niedrigere Kreatinspeicher besitzen als Menschen, die regelmäßig Fleisch oder Fisch essen.

So viel müsstest du für 5 Gramm Kreatin essen Die Zahlen zeigen eindrucksvoll, warum Kreatin-Supplements so beliebt geworden sind.

Die Tabelle macht also deutlich: Kreatin über Lebensmittel aufzunehmen ist zwar möglich, die für optimale Muskel-Kreatinspeicher benötigten Mengen sind im Alltag jedoch nur schwer zu erreichen.

Lebensmittel oder Supplement – was ist die bessere Wahl? Wer regelmäßig Fleisch oder Fisch isst, nimmt bereits automatisch Kreatin auf und deckt damit den Grundbedarf des Körpers. Für viele aktive Menschen reicht diese Menge jedoch nicht aus, um die Kreatinspeicher vollständig zu sättigen.

Genau deshalb setzen viele Kraftsportler, Hyrox-Athleten oder ambitionierte Fitnessfans zusätzlich auf Kreatin-Monohydrat. Es ermöglicht die Aufnahme von 3 bis 5 Gramm Kreatin pro Tag, ohne dafür täglich große Mengen Fleisch oder Fisch essen zu müssen.

FAQ: Häufige Fragen zu Kreatin in Lebensmitteln Geht beim Kochen Kreatin verloren? Ja. Durch längere und sehr starke Erhitzung kann ein Teil des Kreatins verloren gehen. Normales Braten oder Grillen reduziert den Gehalt jedoch meist nur geringfügig. Können Vegetarier besonders von Kreatin profitieren? Ja. Da Vegetarier oft niedrigere Kreatinspeicher besitzen, zeigen Studien bei ihnen häufig besonders deutliche Effekte einer Supplementierung. Ist Kreatin nur für Muskelaufbau interessant? Nein. Kreatin wird mittlerweile auch hinsichtlich Regeneration, Sprintleistung, kognitiver Leistungsfähigkeit und gesundem Altern untersucht. Muss ich Kreatin täglich einnehmen? Wer seine Kreatinspeicher dauerhaft hoch halten möchte, sollte Kreatin möglichst regelmäßig und täglich zuführen. Enthalten Proteinshakes automatisch Kreatin? Nein. Normales Whey-Protein enthält nur minimale Mengen Kreatin. Kreatin muss meist separat ergänzt werden.