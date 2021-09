5 Rührei-Rezepte für Sportler

Cookbook

35 proteinreiche Rezepte mit Ei

Kochbuch

35 proteinreiche Rezeptideen mit Ei

mit Bildern

Nährwertangaben inklusive

37 Seiten, auf allen Geräten abrufbar

Du willst dich proteinreich ernähren, aber weißt nicht wie? Dann aufgepasst! Denn mit unserem Kochbuch fehlt es dir nie an Inspiration. Damit liefern wir dir nämlich 35 Ideen, wie du leckere Mahlzeiten mit Ei kreiieren kannst. Und das Beste: Du musst kein Sternekoch sein, um gesund und lecker genießen zu können. Guten Appetit!

Die Mahlzeiten umfassen dabei sowohl frische Salate als auch simple, aber köstliche Sandwich-Kreationen sowie deftige Muffin-Rezepte und vieles mehr. Für Abwechslung ist also gesorgt. Aber am besten du überzeugst dich direkt selbst. Also, Cookbook holen und in der Küche kreativ werden! Vielleicht sogar mit einem guten Freund oder einer guten Freundin?

Schluss mit Langeweile in der Küche! Mit unseren 35 simplen, aber leckeren Rezeptideen fehlt es dir sicher nicht mehr an Kreativität. Denn darin zeigen wir dir, wie du mit Eiern einfache, aber leckere Salate, Sandwichs, Muffins und vieles mehr zaubern kannst. Also, Kochbuch holen und genießen!