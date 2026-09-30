Knochenbrühe: Darum ist Kollagen plötzlich nur Nebensache

Wer Knochenbrühe trinkt, verbindet damit meist Kollagen, Mineralstoffe und Protein, und damit Vorteile für Gelenke, Haut oder Bindegewebe. Doch während sich der Hype weiter ums enthaltene Kollagen dreht, schaut die Wissenschaft längst ein paar Etagen tiefer: in den Darm.

Kollagen ist nur ein Teil der Geschichte Das Grundrezept könnte kaum unspektakulärer sein: Knochen, Bindegewebe, Wasser, Zeit. Was nach stundenlangem Köcheln im Topf landet, ist dagegen ein ziemlich komplexer Mix.

Neben Gelatine enthält Knochenbrühe verschiedene Aminosäuren und Mineralstoffe. Eine feste Nährwertformel gibt es dafür allerdings nicht. Knochenart, Kochdauer und Zubereitung entscheiden mit darüber, was und wie viel sich am Ende in der Brühe wiederfindet. 2 Tassen können ähnlich aussehen und ernährungsphysiologisch trotzdem ziemlich verschieden sein.

Diese Mischung lenkt den Blick inzwischen weg vom altbekannten Kollagen-Thema. Eine Übersichtsarbeit von Forschenden der Mayo Clinic, veröffentlicht 2025 in Digestive Diseases and Sciences, beschäftigt sich unter anderem mit Glycin, Glutamin, Prolin, Arginin und Histidin sowie verschiedenen Mineralstoffen.

Damit wird aus der vermeintlichen Gelenk-Brühe ein Darm-Thema.

Knochenbrühe auf einen Blick

● liefert Kollagen und Gelatine

● enthält Aminosäuren wie Glycin und Prolin

● in ihrer Zusammensetzung stark abhängig von Rohstoffen und Zubereitung

● einige Bestandteile werden im Zusammenhang mit der Darmbarriere erforscht

Die überraschende Verbindung zum Darm Dein Darm ist kein offenes Durchgangstor. Eher eine ziemlich penible Sicherheitskontrolle: Nährstoffe sollen passieren, während unerwünschte Substanzen möglichst draußen bleiben. Einen wichtigen Teil dieses Jobs übernimmt die Darmbarriere. Verändert sich ihre Funktion, kann die Darmwand durchlässiger werden. Solche Prozesse spielen unter anderem bei verschiedenen Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts eine Rolle.

Glutamin etwa dient den Zellen der Darmschleimhaut als Energiequelle und wird seit Längerem im Zusammenhang mit der Barrierefunktion untersucht. Glycin und Arginin wiederum mischen bei verschiedenen Stoffwechsel-, Immun- und Entzündungsprozessen mit. In der Brühe treffen gleich mehrere Stoffe aufeinander, die Forscher:innen einzeln längst beschäftigen. Ob sie gemeinsam tatsächlich etwas bewirken, ist allerdings noch eine andere Geschichte.

In jeder Tasse steckt etwas anderes Ausgerechnet beim berühmtesten Pluspunkt der Knochenbrühe wird es unübersichtlich: Kollagen, beziehungsweise seine Aminosäuren, kommen nicht sauber abgemessen daher. Eine Studie im International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism analysierte kommerzielle sowie selbst und im Labor zubereitete Knochenbrühen. Bei nicht standardisierten Rezepturen schwankten die Gehalte wichtiger Aminosäuren teils erheblich.

Standardisiert hergestellte Brühen lieferten zudem weniger Glycin, Prolin, Hydroxyprolin und weitere untersuchte Aminosäuren als eine 20-g-Dosis Kollagen-Supplement, wie sie in der Kollagenforschung verwendet wird. Heißt: Knochenbrühe kann durchaus Kollagenbausteine liefern. Wie viel davon in deiner Tasse steckt, weißt du allerdings weit weniger genau als bei einem standardisierten Supplement.

Und noch ein vermeintlich logischer Vorteil bekommt Kratzer. Knochen bestehen aus Mineralstoffen – also müsste ihre Brühe doch eine Mineralstoffbombe sein? Nicht unbedingt. Eine Untersuchung verschiedener Tierknochenbrühen fand zwar Kalzium und Magnesium, pro Portion lagen die Mengen jedoch bei weniger als 5 Prozent der empfohlenen Tageszufuhr. Längeres Kochen kann zwar mehr Mineralstoffe aus den Knochen lösen. Zur Mineralstoffbombe wird die Brühe trotzdem nicht.

Wo aus Inhaltsstoffen Gesundheitsversprechen werden Was ein Bestandteil kann, muss das ganze Lebensmittel noch lange nicht können. Diese Grenze verschwimmt beim Functional-Food-Hype gerne.

Viele Befunde, die die aktuelle Übersichtsarbeit zusammenführt, stammen aus Untersuchungen einzelner Aminosäuren und Mineralstoffe oder aus präklinischer Forschung. Was bislang fehlt, sind überzeugende Humanstudien, die zeigen: Wer regelmäßig Knochenbrühe trinkt, verbessert dadurch nachweislich seine Darmbarriere.

Der typische Kurzschluss funktioniert so: Lebensmittel A enthält Stoff B. Stoff B zeigt im Labor Effekt C. Und plötzlich soll Lebensmittel A Effekt C gleich mitliefern. Der menschliche Körper hält sich leider nicht an diese Gleichung.

Beim "Leaky Gut" wird es heikel Noch größer werden die Versprechen beim Schlagwort ‚Leaky Gut‘. Eine erhöhte Darmdurchlässigkeit ist ein reales, messbares Phänomen und kann bei bestimmten Erkrankungen eine Rolle spielen.

Im Netz wird daraus allerdings gerne eine Universaldiagnose für Blähbauch, Müdigkeit oder Leistungstiefs. Dafür ist die Sache deutlich zu komplex und Knochenbrühe erst recht kein Reparaturset aus dem Kochtopf.

Knochenbrühe selbst machen – So geht's Du willst wissen, was der Hype in der eigenen Küche taugt? Dann brauchst du weder Pulver noch Spezialausrüstung – vor allem Zeit.

Für etwa 4 Portionen:

1 kg Rinderknochen, gern mit Gelenk- und Bindegewebe

2 Möhren

2 Stangen Sellerie

1 Zwiebel

2 l Wasser

1 EL Apfelessig

Salz und Pfeffer Für mehr Aroma kannst du die Knochen zunächst etwa 30 Minuten bei 200 Grad im Ofen rösten. Anschließend mit grob geschnittenem Gemüse, Wasser und Essig in einen großen Topf geben, einmal aufkochen und danach bei niedriger Temperatur mehrere Stunden sanft köcheln lassen. Entstehenden Schaum abschöpfen, die fertige Brühe durch ein Sieb gießen und abschmecken.

Länger ist dabei nicht automatisch besser. Kochdauer und Säuregrad beeinflussen zwar, was aus den Knochen in die Flüssigkeit übergeht. Trotzdem lässt sich aus der Kochzeit keine bestimmte Dosis Glycin, Kollagen oder Kalzium ableiten.

Nicht sofort verbrauchte Brühe anschließend rasch abkühlen lassen und kaltstellen oder portionsweise einfrieren.

FAQ: Knochenbrühe für Männer – die wichtigsten Fragen Kann man Knochenbrühe jeden Tag trinken? Für gesunde Menschen spricht grundsätzlich nichts dagegen, Knochenbrühe regelmäßig in eine ausgewogene Ernährung einzubauen. Bei Fertigprodukten lohnt sich allerdings ein Blick auf den Salzgehalt: Einige Brühen liefern bereits mit einer Portion überraschend viel Salz. Ist selbst gekochte Knochenbrühe besser als gekaufte? Nicht automatisch. Beim Selberkochen bestimmst du Zutaten und Salzmenge selbst, die Nährstoffgehalte bleiben aber auch hier variabel. Bei fertiger Knochenbrühe verrät die Nährwerttabelle zumindest, wie viel Protein und Salz eine Portion liefert. Ist Knochenbrühe besser als Kollagenpulver? Das hängt vom Ziel ab. Möchtest du Kollagen gezielt und in einer definierten Menge zuführen, ist ein standardisiertes Präparat berechenbarer. Knochenbrühe ist dagegen ein Lebensmittel, dessen Gehalt an kollagentypischen Aminosäuren je nach Rezept und Herstellung erheblich schwanken kann. Wie lange sollte Knochenbrühe kochen? Je nach Rezept köchelt Knochenbrühe mehrere Stunden. Längeres Kochen kann zwar beeinflussen, wie viele Stoffe aus den Knochen in die Flüssigkeit übergehen, macht die Brühe aber nicht automatisch nährstoffreicher oder gesünder. Eine bestimmte Kollagen- oder Mineralstoffdosis lässt sich aus der Kochzeit nicht ableiten.