Hackfleisch landet bei vielen automatisch in Burgern oder Bolognese. Dabei steckt deutlich mehr Potenzial in der proteinreichen Zutat. Egal ob Low Carb, Muskelaufbau oder schnelle Meal-Prep-Küche: Hackfleisch passt perfekt in eine sportliche Ernährung und lässt sich unglaublich vielseitig kombinieren. Viele Gerichte sind schnell gemacht, liefern viel Eiweiß und halten lange satt – ideal also für alle, die trainieren und gleichzeitig unkompliziert essen möchten.

Warum Hackfleisch bei Sportlern so beliebt ist Hackfleisch liefert hochwertiges Protein und versorgt den Körper gleichzeitig mit wichtigen Nährstoffen wie Eisen, Kalium und B-Vitaminen. Gerade für den Muskelaufbau spielt Eiweiß eine entscheidende Rolle, weil es den Muskeln beim Wachstum und bei der Regeneration hilft.

Je nach Sorte unterscheiden sich allerdings Fettgehalt und Kalorien deutlich. Während klassisches Schweinehack vergleichsweise fettreich ist, gilt Geflügelhack oft als besonders fitnessfreundliche Variante mit viel Protein und weniger Kalorien.

Gut zu wissen: Auch vegane Hack-Alternativen können sinnvoll seinWer weniger Fleisch essen möchte, muss auf proteinreiche Hack-Gerichte längst nicht verzichten. Inzwischen gibt es viele pflanzliche Alternativen auf Basis von Soja, Erbsenprotein oder Weizenprotein, die ähnlich vielseitig verwendet werden können.



Gerade veganes Hack auf Sojabasis liefert oft überraschend viel Eiweiß und eignet sich hervorragend für Bowls, Burger, Pfannengerichte oder gefülltes Gemüse. Wichtig bleibt dabei vor allem ein Blick auf Zutatenliste und Proteinmenge.

Welche Hackfleischsorten gibt es? Beim Metzger oder im Supermarkt findest die verschiedensten Sorten Hackfleisch. Neben der bekannten Auswahl von Schweine-, Geflügel- und Rinderhack gibt es auch speziellere Sorten wie beispielsweise Kalbs- oder Lammhack zu kaufen. Welches du kaufst, hängt davon ab, was dir am besten schmeckt, und wie du dich ernährst. Hackfleisch aus Geflügel enthält in der Regel mehr Eiweiß und weniger Fett und Kalorien. Lamm- und Kalbfleisch schmecken sehr intensiv.

Warum du Hackfleisch nicht roh essen solltest Rohes Hackfleisch kann verschiedene Krankheitserreger, unter anderen Salmonellen, enthalten. Das sind Bakterien, die sich im Magen-Darm-Trakt vermehren und eine sehr unangenehme Lebensmittelinfektion hervorrufen können. Die Bakterien mögen keine Hitze, daher solltest du das Hackfleisch vor dem Essen unbedingt erhitzen. Dadurch werden die Keime abgetötet und es besteht keine Gefahr, unerwünschte Keime mit aufzunehmen.

Welches Hackfleisch ist am gesündesten? Zunächst gilt, dass alle Hackfleischsorten viel Eiweiß enthalten, was vor allem für einen sportlichen Lebensstil förderlich ist. Die im Fleisch enthaltenen Inhaltsstoffe (B-Vitamine, Kalium und Eisen) unterstützen deine Gesundheit. Allerdings gibt es bemerkenswerte Unterschiede unter den Hackfleischsorten. Schweinehackfleisch enthält auf 100 Gramm durchschnittlich 20 Prozent Fett und zirka 250 Kalorien. Im Vergleich dazu punktet Geflügelhack mit guten Makronährstoffen: maximal 5 Prozent Fett und zirka 130 Kalorien auf 100 Gramm.

Tipp: Hackfleisch vom Metzger hat in der Regel eine viel bessere Qualität als Hackfleisch aus der Packung vom Discounter oder Supermarkt. Billiges Hackfleisch verliert beim Braten nämlich viel mehr Wasser – dadurch ist es schwieriger anzubraten. Vielmehr kocht das Hackfleisch, wodurch keine Röstaromen entstehen. Zusätzlich schmeckt das Fleisch an sich schon aromatischer und intensiver, wenn es vom Metzger stammt. Übrigens zeichnet es einen guten Metzger aus, dass er dir sagen kann, wo und wie die Tiere gehalten wurden.

Wie taue ich Hackfleisch am besten auf? Kaufst du Hackfleisch auf Vorrat, oder konntest du nicht alles verbrauchen, kannst du das rohe Hackfleisch bedenkenlos einfrieren. Dafür gibst du es in eine Plastiktüte, drückst das Fleisch flach, damit es später schneller auftaut, und legst die geschlossene Tüte ins Tiefkühlfach.

Möchtest du das Hackfleisch dann verwenden, verlagerst du es vom Tiefkühlschrank am besten in den Kühlschrank, damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Natürlich dauert diese Methode ein bisschen länger, als das Hackfleisch bei Raumtemperatur aufzutauen. Allerdings ist es die schonendste Methode, um den guten Geschmack zu erhalten, und um die Entstehung von Bakterien zu vermeiden. Denn beim Auftauen tritt aus dem Fleisch Flüssigkeit aus, was Bakterien besonders gut gefällt. Das überschüssige Wasser solltest du einfach in den Ausfluss gießen.

Wichtig: Hast du das Hackfleisch einmal aufgetaut, darfst du es nicht noch einmal einfrieren.

Bis wann muss ich Hackfleisch verbrauchen? Hackfleisch zählt zu den leicht verderblichen Lebensmitteln, da es sich einerseits um rohes Fleisch handelt und andererseits durch seine offene Struktur eine sehr große Angriffsfläche für Bakterien hat. Aus diesem Grund solltest du Hackfleisch maximal 24 Stunden im Kühlschrank lagern, bevor du es verbrauchst. Andere Option: einfrieren.

Wie brate ich Hackfleisch am besten an? Wichtig ist, dass du das Fleisch bei mindestens 70 Grad garst, damit alle Bakterien abgetötet sind.

Tipp: Besonders lecker wird das Hackfleisch erst, wenn Röstaromen entstehen. Dafür brätst du das Hackfleisch in einer beschichteten Pfanne bei hohen Temperaturen an und wendest das Fleisch erst, wenn es richtig angebraten ist und sich eine Kruste gebildet hat. Durch zu häufiges Umrühren kann das Fleisch nicht anbraten und keine Röstaromen entwickeln. Das ist übrigens ein beliebter Fehler – auch bei anderen Fleischsorten.

Welche Gewürze passen am besten zu Hackfleisch? Hackfleisch eignet sich als Basis für die verschiedensten Rezepte. An sich braucht aromatisches Hackfleisch nur ein wenig Salz und Pfeffer. Je nach Geschmack kannst du aber auch mit verschiedenen Gewürzen experimentieren: Zu Chili con Carne passen Paprikapulver, Oregano, Kreuzkümmel und Nelkenpulver. Hast du Lust auf eine Bolognese, passen Knoblauch, Rosmarin, Thymian und Oregano perfekt. Beim Anbraten fügst du die Gewürze einfach nach und nach zum Fleisch hinzu.

Die besten Hackfleisch-Rezepte für Sportler Hackfleisch eignet sich perfekt für schnelle Fitness-Gerichte mit viel Protein. Ob Low Carb, Meal Prep oder Muskelaufbau – diese Rezepte liefern jede Menge Geschmack und starke Nährwerte.

Süßkartoffel-Chunks auf Hack Diese herzhafte Hackpfanne mit knusprigen Süßkartoffel-Chunk on top ist nicht nur eiweißreich, sondern auch randvoll mit gesunden Carbs. Kathleen Schmidt-Prange Süßkartoffel-Chunks auf Hack Zutaten für 2 Portion(en) 1 mittelgroße Süßkartoffel(n)

1 EL Olivenöl

1 TL Meersalz

1 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

1 Zehe Knoblauch

1 TL Rapsöl

250 g Rinderhackfleisch

1 Prise Salz

0.5 Dose Gehackte Tomaten (Dose)

2 mittelgroße(s) Tomate(n)

1 mittelgroße(s) Paprika

1 Prise Chiliflocken Zubereitung Süßkartoffel gut waschen (wer möchte kann sie auch schälen) und Schmutz gut entfernen, grob stückeln und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, mit Olivenöl beträufeln und mit Meersalz toppen. Für rund 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen (180°) geben, bis die Chunks schön weich sind. Derweil Hack-Pfanne zubereiten: Zwiebel fein würfeln, Knoblauch pressen, zusammen in Rapsöl anbraten. Dann das Hack dazu geben und krümelig anbraten, salzen und kräftig pfeffern. Das Ganze mit Tomaten aus der Dose ablöschen. Frische Tomaten und Paprika würfeln und ebenfalls unterheben. Sauce nochmals abschmecken, gern mit Chili oder Texmex-Mischung scharf abschmecken. Hackpfanne 10-15 Minuten köcheln lassen. Hackpfanne auf die Teller geben, Süßkartoffel-Chunks darauf geben und mit einem Klecks Kräuterquark toppen. Kalorien (kcal): 573

Fett: 30 g

Eiweiß: 31 g

Kohlenhydrate: 47 g

Gefüllter Butternut-Kürbis mit Hack Immer nur Hokkaido? Nö, wir bringen Abwechslung auf den Teller mit diesem herzhaft gefüllten Butternut-Kürbis. Protein satt! Ulrike Holsten Gefüllter Butternut-Kürbis mit Hack Zutaten für 2 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Butternut-Kürbis

1 Prise Salz

3 EL Olivenöl

1 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

1 Zehe Knoblauch

250 g Rinderhackfleisch

2 mittelgroße(s) Tomate(n)

60 ml Rinderbrühe

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Prise Oregano Zubereitung Backofen auf 180 °C vorheizen. Kürbis längs halbieren, Kerne entfernen und mit der Schnittfläche nach oben auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Salzen, mit 1 EL Olivenöl beträufeln und rund 30 Minuten backen. Derweil Zwiebel und Knoblauch fein hacken und in einer Pfanne mit dem restlichen Öl anschwitzen. Hack darin krümelig braten, salzen und pfeffern. Tomaten würfeln und dazugeben, mit Oregano abschmecken. Brühe zugießen, bis die Flüssigkeit fast vollständig verdampft ist. Kürbishälften aus dem Ofen holen, mit dem Hack füllen und für weitere 10 Minuten zusammen überbacken, dann servieren. Kalorien (kcal): 628

Fett: 37 g

Eiweiß: 31 g

Kohlenhydrate: 39 g

Putenhack-Burger mit flüssigem Gouda-Kern Schmeckt richtig stark: Das Protein aus Eiern besitzt eine noch höhere biologische Wertigkeit als aus Fleisch. Unser "Traumkörper TS" ist ideal für den Muskelaufbau Mitch Mandel & Thomas MacDonald Putenhack-Burger mit flüssigem Gouda-Kern Zutaten für 4 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

1 Zehe Knoblauch

1 TL Butter

150 g Ketchup

50 ml Geflügelfond

1 TL Thymian

1 EL Worcestershire-Sauce

500 g Putenhackfleisch

1 mittelgroße(s) Ei(er)

50 g Paniermehl

75 g Gouda

4 mittelgroße(s) Burger-Brötchen Zubereitung Zwiebel und Knoblauch hacken. In einer Pfanne mit Butter 5 Minuten schmoren, bis die Zwiebeln glasig sind. Ketchup, Fond, Worcestershire-Soße und Thymian zufügen. 10 Minuten köcheln lassen, um Flüssigkeit zu reduzieren, dann 10 Minuten abkühlen lassen. Geflügelhack mit Ei, Semmelbrösel und Hälfte der Zwiebelmischung verrühren. Daraus 4 Buletten formen, eine Mulde in die Mitte drücken. Je ein Viertel des Goudas hinein, mit Hack bedecken und die Klopse rund formen. Von jeder Seite 5 Minuten bei mittlerer Hitze grillen, auf die Brötchen legen und restliche Zwiebelmixtur daraufgeben. Kalorien (kcal): 574

Fett: 18 g

Eiweiß: 45 g

Kohlenhydrate: 57 g

Gefüllte Zucchini mit Hack Füllen kann man fast jedes Gemüse – ob Paprika, Tomaten oder Champignons. Zucchinis lassen sich aufgrund Ihrer Größe besonders einfach füllen und gefüllte Zucchinis mit Hack sind eine schnelle, einfache und leckere Variante juefraphoto / Shutterstock.com Gefüllte Zucchini mit Hack Zutaten für 2 Portion(en) 2 mittelgroße(s) Zucchini

1 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

1 Zehe Knoblauch

20 g Olive(n)

2 EL Olivenöl

120 g Rinderhackfleisch

1 EL Petersilie

1 Prise Oregano

1 mittelgroße(s) Ei(er)

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

2 mittelgroße(s) Tomate(n)

30 g Gouda Zubereitung Zucchini quer halbieren, bis auf einen Rand von 5 mm aushöhlen. Fruchtfleisch hacken. Zwiebel, Knoblauchzehe und entsteinte Oliven fein würfeln, Tomate hacken und alles in Olivenöl anbraten. Zucchini-Fruchtfleisch dazugeben. Dann Hackfleisch dazu, krümelig braten. Gehackte Petersilie, Pfefferminze und Dill dazu, pfeffern und salzen. Ei unterrühren und abschmecken. Masse in die Zucchinihälfte füllen, andrücken. Sollte ein Rest überbleiben, einfach kleine Frikadellen daraus formen und anbraten. Gefüllte Zucchinihälften in eine Ofenform legen und bei 180 °C 15 Minuten garen. Nach der Zeit mit Käse bestreuen und nochmals 10 min gratinieren. Kalorien (kcal): 401

Fett: 31 g

Eiweiß: 24 g

Kohlenhydrate: 10 g

Deftiger Rindfleischsalat Exotischer Bohnen-Hack-Salat, der besonders Männerherzen höher schlagen lässt aber für Frauen, die es frisch und gleichzeitig deftig mögen. Lisa Shin Deftiger Rindfleischsalat Zutaten für 4 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Schalotte(n)

2 cm Ingwer

2 Zehen Knoblauch

1 Schote Chili

1 Zweig Zitronengras

200 g Grüne Bohne(n)

1 Bund Basilikum

1 EL Rapsöl

500 g Rinderhackfleisch

1.5 EL Pfeffer

2 EL Fischsauce

2 EL Limettensaft

1 Kopf Römersalat Zubereitung Schalotte, Ingwer, Knoblauch schälen und fein hacken. Chilischote entkernen und hacken. Dann den äußeren, harten Teil des Zitronengrases entfernen, den Rest fein hacken. Basilikum grob hacken, Bohnen in etwa 2 cm große Stücke schneiden. Eine Pfanne erhitzen und Öl hineingeben. Hack anbraten, bis es durch und gebräunt ist. Überschüssiges Fett aus der Pfanne gießen, Hack darin lassen, alles Gemüse außer den Bohnen und die Hälfte des Cayenne-Pfeffers hinzugeben und untermengen. Unter Rühren 2 Minuten lang braten, dann die grünen Bohnen dazugeben und 1 weitere Minute anbraten. Basilikum, Fischsoße, Limettensaft und den restlichen Cayenne-Pfeffer hinzufügen. Salatblätter mit dem Strunk nach unten auf eine Schale legen. Mix aus der Pfanne (ohne die Flüssigkeit) in die Schale löffeln. Kalorien (kcal): 344

Fett: 22 g

Eiweiß: 30 g

Kohlenhydrate: 10 g

Warum Hackfleisch perfekt für Meal Prep geeignet ist Hackfleischgerichte lassen sich besonders gut vorbereiten und portionsweise lagern. Gerade Sportler profitieren davon, weil proteinreiche Mahlzeiten so schnell verfügbar sind und weniger spontane ungesunde Entscheidungen entstehen. Außerdem lassen sich viele Rezepte einfach variieren – etwa mit Reis, Süßkartoffeln, Gemüse oder Low-Carb-Beilagen.

FAQ: Häufige Fragen zu Hackfleisch und Fitness Welches Hackfleisch eignet sich am besten für Muskelaufbau? Besonders beliebt sind mageres Rinderhack oder Geflügelhack, weil sie viel Eiweiß liefern. Ist Hackfleisch gesund? In Maßen und in guter Qualität kann Hackfleisch Teil einer ausgewogenen Ernährung sein. Kann man mit Hackfleisch abnehmen? Ja – besonders magere Varianten können lange sättigen und gut in eine kalorienbewusste Ernährung passen. Wie lange ist frisches Hackfleisch haltbar? Hackfleisch sollte möglichst innerhalb von 24 Stunden verarbeitet werden. Sind vegane Hack-Alternativen genauso proteinreich? Viele pflanzliche Alternativen liefern ebenfalls viel Eiweiß – die Werte unterscheiden sich aber je nach Produkt.