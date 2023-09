In diesem Artikel: Was genau ist das Reizdarmsyndrom?

Bauchschmerzen, Blähbauch und regelmäßiges Unwohlsein nach dem Essen sind weder normal noch etwas, mit dem du dich einfach abfinden solltest. All das sind mögliche Symptome eines Reizdarmsyndroms. Eine besondere Ernährungsform soll die Beschwerden ganz natürlich lindern: die sogenannte FODMAP-Diät.

Was sich hinter diesem Namen versteckt, wie es funktioniert und ob es für dich Sinn macht, die Ernährungsweise auszuprobieren, verraten wir dir hier.

Was genau ist das Reizdarmsyndrom? Es ist ein Thema, das zugegebenermaßen für viele unangenehm ist. Dennoch leiden viel mehr Menschen unter lang anhaltenden und chronischen Magen- und Darmbeschwerden, als man vielleicht denkt. Laut Studien leiden 9 bis 23 Prozent der Bevölkerung an den krankheitstypischen Magen-Darm-Problemen. Das Reizdarmsyndrom zählt damit zu den häufigsten Erkrankungen des Magen-Darmtrakts.

Da die Beschwerden oft stark variieren und die Ursache für Reizdarm nicht geklärt ist, zieht sich die Diagnose oft ewig und geht deshalb mit einem großen Leidensdruck einher. Die Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) nennt diese Beeinträchtigung der Lebensqualität, chronisch anhaltende Beschwerden sowie den Ausschluss anderer Erkrankungen als Hauptmerkmale der Erkrankung.

Beim Reizdarmsyndrom bleiben viele Therapieversuche ohne Erfolg. Die Ernährung kann jedoch der Schlüssel sein – in Form der sogenannten FODMAP-Diät. Sie gilt als die beste Ernährungstherapie bei Reizdarm, das haben zahlreiche Studien in der Vergangenheit bewiesen, wie diese zusammenfassende Meta-Analyse zeigt.

Falls du an folgenden Symptomen leidest und sie nicht besser werden, kann es – in Rücksprache mit hausärztlichem Fachperdonal oder Internist:innen – sinnvoll sein, die FODMAP-Diät zu testen:

Bauchschmerzen

Blähbauch und Blähungen

Durchfall

Verstopfung

Schleim im Stuhl Was bedeutet FODMAP? FODMAPs sind besondere Zucker- und Alkoholverbindungen, die in einer Vielzahl an Lebensmitteln vorkommen, wie zum Beispiel Süßigkeiten, aber auch Obst und Weizen. Die Abkürzung steht für Fermentierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide und (and) Polyole – kurz FODMAPs. Immer noch ziemlich kryptisch, oder?

fongbeerredhot / shutterstock.com Unter einem Reizdarm leiden viele, die Ursachen sind allerdings ungewiss

Damit sind vergärbare Mehrfachzucker, Doppelzucker (wie Laktose), Einfachzucker (wie Fruktose) und Zuckeralkohole (Süßstoffe) gemeint. Probleme verursachen sie, wenn sie im Dünndarm nicht ins Blut aufgenommen werden können. Dann wandern sie weiter in den Dickdarm, wo Darmbakterien einen Fermentationsprozess auslösen, bei dem Gase entstehen, die für Blähbauch, Blähungen und Unregelmäßigkeiten im Stuhlgang führen können – alles mögliche Symptome des Reizdarmsyndroms.

Neben den akuten Beschwerden können die FODMAPs bei einer Unverträglichkeit auch Langzeitfolgen in der Darmflora auslösen. Das komplette Mikrobiom (also alle Bakterien, die in deinem Darm benötigt werden – auch die guten), kommen dann aus der Balance.

Was soll die FODMAP-Diät bewirken? Bei der FODMAP-Diät geht es darum, möglichst wenig FODMAPs zu sich zu nehmen – also FODMAP-arme Lebensmittel zu essen. Dadurch soll der Magen-Darm-Trakt entlastet und die Beschwerden gelindert werden

Entwickelt wurde diese Ernährungsform übrigens an der MONASH Universität in Australien und gilt heute laut den Leitlinien für Reizdarmsyndrom als anerkanntes Ernährungskonzept, um die Symptome zu lindern.

Die konkreten Ziele der FODMAP-Diät sind:

Verbesserung der Verdauungsbeschwerden

Erhöhung der Lebensqualität

Eine ausgewogene Ernährung und die Vermeidung einer Mangelernährung vermeiden

Die Entwicklung einer individuellen Dauerernährung Auch Sport kann die Lebensmittelqualität verbessern und die Bewegung wirkt sich positiv auf die Verdauung aus. Beginne mit dem Laufen und schau, ob es dir guttut. Unser Trainingsplan gibt Starthilfe:

Wo sind FODMAPs enthalten? FODMAP-haltige Lebensmittel sind schwerer zu erkennen als bei anderen Unverträglichkeiten und auch nicht ausgeschrieben, wie zum Beispiel bei Laktose oder Fructose. Deshalb braucht es schon ein gewisses Know-how.

Zu finden sind FODMAPs nämlich in einer Vielzahl von Lebensmittelgruppen:

Getreide enthält Oligosaccharide

Gemüse und Obst enthalten Fructose, Oligosaccharide und Polyole

Milchprodukte enthalten Laktose Mit unserem Men's-Health-Ernährungscoaching kannst du dir einen individuellen Ernährungsplan erstellen lassen und bei der Konfiguration einzelne Lebensmittel(-gruppen) ausschließen.

Das Gute: Die meisten Menschen reagieren nicht auf alle FODMAPs, beziehungsweise nicht auf alle Lebensmittel, die FODMAPs enthalten. Deshalb geht es darum, die entsprechenden Lebensmittel herauszufiltern und die Menge zu kontrollieren.

Welche Lebensmittel darf man bei der FODMAP-Diät essen? FODMAPs kommen in nahezu allen Lebensmittelgruppen vor. Deswegen gibt es übersichtliche Listen, die nach FODMAP-armen und FODMAP-haltigen Lebensmitteln unterscheiden – wie diese hier als Gratis-Download.

Dennoch gibt es innerhalb einzelner Gruppen Lebensmittel, auf die manche Menschen mehr oder weniger reagieren. Am besten beginnst du dir während der Testphase eine eigene Liste anzulegen, um so einen Kompass zu haben, nach dem du dann deine Ernährung ausrichten kannst.

LightField Studios / Shutterstock.com Gar nicht so einfach, die Gos und No Gos bei der FODMAP-Diät im Kopf zu behalten

Wie funktioniert die FODMAP-Diät? Ziel der FODMAP-Diät ist es, die Beschwerden durch die kontrollierte Aufnahme der speziellen Kohlenhydrate zu kontrollieren und zu lindern. Sie haben nämlich durchaus ihre Berechtigung und liefern wichtige Nährstoffe. Um einen Nährstoffmangel zu vermeiden, wird deshalb empfohlen, die FODMAP-Diät nur in Begleitung eines Experten durchzuführen.

Damit der Darm wieder in Balance kommt und Blähungen, Bauchkrämpfe und Co. verschwinden, werden für eine Zeit lang FODMAP-haltige Lebensmittel komplett aus dem Speiseplan gestrichen. Danach werden langsam Lebensmittel Stück für Stück wieder eingeführt, bevor ein Plan zur Langzeitumsetzung ausgearbeitet wird.

Diese drei Phasen werden unterschieden:

Eliminierungsphase: Um herauszufinden, ob es wirklich die FODMAPs Ursache der Beschwerden sind, muss sechs bis acht Wochen komplett streng Diät gehalten werden. ALLE Lebensmittel, die FODMAPs enthalten, sind tabu. Testphase: Ob, wie viel und welche FODMAPs Beschwerden auslösen, ist sehr individuell. Deshalb dient die zweite Phase dazu, einzelne Lebensmittel und Mengen auszuprobieren. Am besten funktioniert das mit einem Ernährungstagebuch. Langzeiternährung: Am Ende sollen die ersten beiden Phasen dazu dienen, eine individuelle Ernährung zu finden, die ein möglich beschwerdefreies Leben ermöglicht. So setzt du die FODMAP-Diät erfolgreich um Um die FODMAP-Diät erfolgreich umzusetzen und keine gesundheitlich negativen Effekte auszulösen, solltest du deshalb diese Punkte beachten:

a) Halte dich über den vergebenen Zeitraum streng an die FODMAP-Diät

Ansonsten funktioniert das ganze Konzept nicht. Da es nicht das Ziel ist länger als die vorgegebene Zeit komplett auf FODMAP-haltige Lebensmittel zu verzichten, gilt es die Regeln streng zu befolgen.

Porta / Getty Images Unsicher, ob das Produkt FODMAPs enthält? Im Zweifel lieber liegen lassen

b) Suche dir professionelle Unterstützung

Das vollständige Weglassen von ganzen Lebensmittelgruppen kann zu einem Mangel an bestimmten Nährstoffe führen. Deswegen empfehlen Fachforen und Experten wie die NDR-Ernährungs-Docs unbedingt die Durchführung mit einem Arzt oder Ernährungsmediziner und erinnern auch, dass dies eine Leistung ist, die von der Krankenkasse übernommen wird.

c) Teste digitale Angebote

Statt nur offline Angebote und Unterstützung von Ärzt:innen und Ernährungsberater:innen anzunehmen, wurde eine App namens Cara Care entwickelt, die in Europa als Medizinprodukt zertifiziert ist. Das bedeutet: Die Krankenkasse übernimmt anfallende Kosten und die Nutzung kannst du dir beim Arzt verschreiben lassen. Die App verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, setzt bei der Ernährung jedoch auch auf die FODMAP-Diät. Hier kannst du nachlesen, wie du sie testen kannst.

Die FODMAP-Diät verspricht keine Heilung, sondern Besserung Dass deine Beschwerden für immer verschwinden, wäre schön. Wir wollen hier aber kein falsches Bild malen. Reizdarmsyndrom verschwindet nicht einfach. Viel mehr geht es darum, einen Weg zu finden, damit gut zu leben. Die FODMAP-Diät kann dir dabei definitiv helfen.

Erwähnte Quellen:

