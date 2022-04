Trainings- und Ernährungsplan

Der schnellste Weg zum Beach Body in 8 Wochen

Trainings- und Ernährungsplan

nur Kurzhanteln nötig

über 55 gesunde Fett-weg-Rezepte

24 Übungen als Bild und Video

107 Seiten, auf allen Geräten abrufbar

Der Beach Body ist der Traum vieler Männer. Wir von Men's Health lassen diesen Traum Wirklichkeit werden. Und zwar mit unserem erprobten Kombi aus Trainings- und Ernährungsplan. Damit zeigen wir dir, wie du in nur 8 Wochen die begehrte Strandfigur bekommst. Und das Beste: Um erfolgreich zu sein, musst du weder ein Star-Athlet noch ein Sternekoch sein. Auf geht's!

Bei der Strandfigur denken viele vor allem ans Sixpack und trainieren nur ihre Bauchmuskeln. Doch leider bringt das herzlich wenig. Denn um den beliebten Riffel-Look zu erreichen, musst du vor allem das Fett verlieren, das dein Waschbrett umhüllt. Und genau da setzt unser Trainingsplan an und zeigt dir, wie du deinen gesamten Körper in Sommer-Form bringst. Schließlich sorgen eine breite Brust, stabile Arme und Schultern, aber auch muskulöse Beine für einen athletischen Look oben ohne. Um das zu erreichen, trainierst du abwechselnd deinen Ober- sowie deinen Unterkörper. Hinzu kommt eine kurze, aber knackige Kardio-Einheit, die deine Fettverbrennung ordentlich ankurbeln wird.

Und um den Abnehmprozess zu optimieren, liefern wir den passenden Ernährungsplan gleich mit. Vielleicht kennst du ja den Spruch: Bauchmuskeln werden in der Küche gemacht. Ohne das richtige Essen, ist Abnehmen ein mühsamer Prozess. Doch kommt das Richtige auf den Teller, wirst du schon sehen, wie schnell die Pfunde purzeln. Konkret kommt ausreichend Protein auf den Teller. Das hält dich nicht nur satt, sondern unterstütz dich auch beim Muskelaufbau. Die gesunden Fett sorgen für ordentlich Power. Also, nichts wie ran an den Speck!

Der Beach Body ist möglich! Erst recht mit unserem zielgerichteten Trainings- und Ernährungsplan. Durch die clevere Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining baust du nicht nur Muskeln am ganzen Körper auf. Du verlierst auch noch das Fett, das deinen Sixpack umhüllt. Für optimale Abnehm-Ergebnisse sorgt außerdem unser Ernährungsplan, der dich mit leckeren, aber einfachen Rezepten versorgt. Also, downloaden und schon bald eine gute Strandfigur machen!