Grillzubehör 8 geniale Tools für Grillprofis – unter 50 Euro!

Beim Grillen geht es nicht nur darum, einfach das Fleisch auf den Rost zu legen. Ein richtiger Grillmeister ist natürlich mit dem besten Grillzubehör ausgestattet. Hier kommen 8 Grill-Gadgets unter 50 Euro, mit denen das Brutzeln im Freien gleich doppelt Spaß macht:

1. Für den perfekten Kickstart am Grill: der Kohlekamin

Hersteller Mit dem Grillkamin sitz die Kohle im Nu heiß

Holzkohle zum Glühen zu bringen, dauert oft lange. Damit deinen Gästen nicht ewig der Magen knurrt, hilft ein Kohlekamin, der die Grillkohle nicht nur sicher, sondern auch schnell anfeuert. So kommt auch das Fleisch schneller auf den Grill.

Dazu die Grillkohle oder Briketts in den Kohlekamin geben und von unten anzünden. Der Grillanzünder wird unter dem Kamin platziert. Belüftungsöffnungen sorgen dafür, dass die Kohle schnell durchzieht und heiß wird. So sparst du dir nicht nur nerviges Wedeln mit einer Pappe, die Rauchentwicklung ist auch geringer.

Hier bestellen: Anzündkamin "Rapidfire" von Weber

Tipp: Du bist gerade auf der Suche nach einem guten und gleichzeitig günstigen Holzkohlegrill? Wie wäre mit dem top bewerteten Grillwagen von Tepro, der aktuell für unter 150 Euro zu haben ist!

2. Hält den Rost sauber: die Grillmatte

Sebastien Bisson Photos / Shutterstock.com Grillmatten sind praktisch und halten den Grill sauber

So schön das Grillen auch ist, beim anschließenden Putzen des Grillrosts hört der Spaß oft auf. Angebrannte Reste von Fleisch und Fett lassen sich oft nur schwer entfernen. Doch mit einer feuerfesten und teflonbeschichteten Grillmatte bleibt der Rost nicht nur sauber, Fleisch und Gemüse werden zudem in ihrem eigenen Saft gut durchgebraten und schmecken dadurch noch intensiver.

Die Grillmatten eignen sich für jede Art von Grill und den Backofen und können individuell zugeschnitten werden, falls du eine spezielle Größe brauchst. Weiterer Vorteil: Die Matte selbst kann einfach mit Spülmittel abgewischt werden und ist danach wieder verwendbar.

Hier bestellen: 4er Set Grillmatten von SPGOOD

3. Auf den Punkt gegart: Thermometer mit 4 Messfühlern

Hersteller So behälst du die Kerntemperatur immer perfekt im Blick

Der eine mag es rare, der andere bevorzugt sein Steak medium und der nächste mag es nur gut durch. Wie soll man da am Grill bloß den Überblick behalten? Schließlich will man ja alle seine Gäste glücklich machen. Mit einem Grillthermometer der besonderen Art: dem ThermoPro TP17H mit gleich 4 Messfühlern! So kannst du zeitgleich 4 Fleischstücke auf den Punkt grillen, da du die Kerntemperatur von jedem einzelnen immer im Blick hast. Hier erfährst du, welche Kerntemperatur für Schwein oder Rind je nach Dicke des Cuts ideal ist.

Dank der bunten Temperaturfühler ist die Verwechslungsgefahr auch sehr klein. Du kannst die bunte Hintergrundbeleuchtung auf dem Display aber nach Belieben an-/ausschalten, so dass die Anzeigen auf dem Grillthermometer auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut lesbar sind.

Hier bestellen: 4er-Grillthermometer von ThermoPro

Alternative: Falls dir die 4 Sonden zu verwirrend sind oder du eher im kleinen Kreis grillst, empfiehlt sich dieses digitale Thermometer mit nur 2 Temperaturfühlern. Top bewertet und ein absoluter Bestseller!

4. Pizza wie beim Italiener: der Grill-Pizzastein

Hersteller Pizza vom Grill? Genial!

Viele verbinden Pizza eher mit einem Ofen. Jedoch kann man die Pizza auch auf den Grill bringen. Mit einem Pizzastein wird der Teig gleichmäßig knusprig "gebacken", also gegrillt. So muss die Pizza nicht auf dem Rost liegen, wo das Fett runtertrieft und der Belag meist nicht dort bleibt, wo er hingehört.

Der Pizzastein von Blumtal besteht aus Cordierit, hat daher eine ausgezeichnete Wärmeleitung von 200 bis 400 Grad Celcius und kommt zusätzlich mit einem Pizzaschieber für den Pizza-Transportdaher. Der Stein (38x30 Zentimeter) ist für Backofen und alle Arten von Grill geeignet.

Übrigens: Der Grillstein eignet sich auch zum Brot backen oder Flammkuchen machen.

Hier bestellen: Pizzastein und Pizzaschieber von Blumtal

5. Nie mehr verkohlte Beilagen: Grillschale für Gemüse

Hersteller So fällt das Gemüse nie wieder in die Glut

Neben Brot und Salaten eignet sich auch jegliche Art von Gemüse als Beilage zu Steak und Wurst. Leider ist die Zubereitung auf dem Grill oft kniffelig: Zucchini-Scheiben verbrennen, Spargel fällt durch den Rost, Champignons pappen fest und und und.

Die Lösung: Bereite das Grillgemüse einfach in einer feuerfesten Grillschale zu. Da kann nichts herausfallen, du musst kein Gemüse umständlich auf Spieße stecken oder mit einer instabilen Aluschale herumhantieren.

Hier bestellen: Edelstahl-Grillschale

6. Für selbst gemachte Burger und perfekte Patties: die Burgerpresse

stockcreations / Shutterstock.com Endlich gleich große Patties – perfekt!

Selbstgemachte Hamburger-Patties sind gar nicht so einfach zu formen: Entweder sie sind zu groß, zu klein, zu dick oder zu platt. Damit am Ende nicht wieder die Fertig-Teile auf dem Grill landen, solltest du in eine handliche Burgerpresse investieren. Das Modell von Rösle formt stets die ideale Patty-Form und ist dabei komplett antihaftbeschichtet, damit nichts festklebt.

Einfach das gewürzte Hack zu groben Bällen formen, in die Burgerpresse einlegen und mit dem "Stempel" anpressen – fertig sind die perfekten Patties, die du nur noch grillen musst. Diese Zutaten gehören in eine klassische Burger-Bulette.

Hier bestellen: Burgerpresse von Rösle

7. Räucheraroma ganz ohne Holzkohlegrill: Räucherchips

Hersteller Raucharoma ohne störenden Rauch - perfekt!

Tolles Räucheraroma kann nur der Holzkohlegrill? Das war einmal. Denn mit den Premium BBQ Räucherchips können auch Elektro- oder Gasgrill-Besitzer dem Fleisch seinen typischen Grillgeschmack verpassen. Die Räucherchips dazu in Alufolie wickeln, diese einstechen und auf den Grill legen. Der leichte Rauch, der sich anschließend bildet, ist in seinem Aroma feiner als der eines typischen Holzkohlegrills und oft versetzt mit ganz besonderen Geschmacksrichtungen. Geeignet für wirklich jeden Grill.

Hier bestellen: BBQ Räucherchips von grillart

8. Die zarteste Versuchung auf dem Grill: Pulled-Pork-Krallen

Hersteller Butterzartes Pulled Pork in Sekunden zerlegt

Ein Highlight auf dem Grillteller, mit dem du jeden Fleischliebhaber glücklich machst, ist Pulled Pork aus dem Smoker. Wie dir darin auch zarte Spareribs & Co. gelingen liest du hier.

Anstatt jedoch viel Zeit für das mühsame Zerteilen des irre zarten Fleischs mit einer Gabel zu verschwenden, empfehlen sich Pulled-Pork-Krallen. Schneller hast du das Grillfleisch noch nie zerteilt. Dank des breiten Griffs liegen die Krallen sicher in der Hand. Anschließend einfach in die Spülmaschine und schon sind sie bereit für ihren nächsten Einsatz.

Hier bestellen: Pulled-Pork-Krallen von Mountain Grillers

Ob Fleisch, Fisch oder Gemüse – Grillen zählt zu den beliebtesten Aktivitäten im Sommer. Mit unseren Empfehlungen für Grillzubehör beeindruckst du in Zukunft nicht nur deine Gäste, sondern erlebst auch selbst eine völlig neue Art des Grillens. Guten Appetit.