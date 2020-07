Brust-Training mit Andrej Mangold Das ultimative Breite-Brust-Workout von Insta-Star Andrej Mangold

Ob auf dem Basketball-Court oder oben ohne im Schwimmbad: Eine breite Brust ist in diversen Situationen vorteilhaft. Das weiß Insta-Star und Men's-Health-Covermodel Andrej Mangold besonders gut.

Andrejs Athletik lebt auch vom Abwechslungsreichtum und der Vielseitigkeit seines sportlichen Programms. "Im Durchschnitt trainiere ich 6- bis 7-mal die Woche", sagt er. Dabei spricht er nicht nur von den 3 bis 4 Workouts im Fitness-Studio. Hinzu kommen noch bis zu 4 wöchentliche Basketball- Einheiten und ergänzende Läufe an der frischen Luft. Beim Krafttraining legt Andrej den Schwer- punkt auf den Oberkörper. Sein 8 Übungen umfassendes Brust-Workout stellen wir hier vor.

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan: Breite Brust in 12 Wochen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

53 Seiten PDF

optimiert zum Ausdrucken

Mehr Infos zum Plan findest du hier 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

Diese Mobility-Übungen macht Andrej regelmäßig

Wie sieht Andrejs Trainingsplan aus?

Sein Workout besteht aus 8 Übungen mit je 9 Wiederholungen, und zwar im 3-2-1-System. Er teilt jede Übung in 2 unterschiedliche Bewegungsphasen auf. Die positive Phase (Aufwärtsbewegung) führt er explosiv aus, in der negativen (abwärts) nimmt er sich bei den ersten 3 Wiederholungen je 3 Sekunden Zeit, das Gewicht zu senken, dann 2 Sekunden, dann eine. Pro Übung stehen 3 Sätze an (dazwischen jeweils 1 Minute Pause), nach einer Pause von 90 Sekunden geht’s zur nächsten Kraftübung. Run and gun!

Das sind die effektivsten Übungen für die Brust

Florian Raz Kurzhantel-Überzüge

1. Kurzhantel-Überzüge

Eine Kurzhantel im Diamantgriff an der Innenseite der Hantelscheibe fassen und damit auf die Trainingsbank legen. Das Gewicht senkrecht über der Brust halten, Handflächen vom Körper weg, die Arme gestreckt.

Hantel mit gestreckten Armen langsam über den Kopf hinweg nach hinten führen, bis die volle Streckung des Oberkörpers erreicht ist. Mit gestreckten Armen anschließend in die Startposition zurückkehren.

Florian Raz Around the world

2. Around the world

Zwei Kurzhanteln im Untergriff fassen. Damit rücklings auf die Bank legen, Arme leicht angewinkelt, Hanteln direkt an den Oberschenkeln.

Gewichte mit gestreckten Armen nach rechts bzw. nach links führen.

Die begonnene Halbkreisbewegung mit leicht angewinkelten Armen vollenden, bis sich die Hanteln hinter dem Kopf berühren. Anschließend in der gleichen Weise kontrolliert in die Startposition zurückkehren.

Florian Raz Kurzhantel-Flys

3. Kurzhantel-Flys

Mit den Hanteln im Obergriff rücklings auf die Bank legen. An durchgestreckten Armen die Gewichte über der Brust halten.

Gewichte langsam auseinander in die Waagerechte führen, Handflächen nach oben drehen. Zurück zur Startposition.

Florian Raz Negatives Bankdrücken

4. Negatives Bankdrücken

Rücklings auf der Negativ-Hantelbank liegend beginnen. Die Langhantel im schulterbreiten Griff herausheben. Arme durchstrecken und die Brust anspannen.

Die Arme langsam beugen und so das

Gewicht senken, bis der Brustmuskel vollständig gedehnt ist. Arme wieder durchdrücken, zurück in die Startposition.

Florian Raz Liegestütze auf Kugelhanteln

5. Liegestütze auf Kugelhanteln

Obere Liegestütz- Position einnehmen, Rumpf anspannen, die Hände auf den Kettlebells, Füße auf Zehen und Ballen.

Dann den Körper über den kompletten Bewegungsradius senken, bis die Arme maximal gebeugt sind, die Brust den Boden fast berührt. Auf den Kugeln nach oben drücken, zurück in die Startposition.

Florian Raz Einseitige Floor-Press

6. Einseitige Floor-Press

Erneut auf den Rücken legen, Beine anwinkeln. Hantel in der rechten Hand, der Arm ist gebeugt, liegt am Körper an.

Hantel kontrolliert nach oben drücken, bis der Arm komplett durchgestreckt ist. Das Gewicht in die Ausgangsposition zurückführen. Seiten nach der letzten Wiederholung wechseln.

Florian Raz Schrägbank-Flys

7. Schrägbank-Flys

Rücklings auf die Schrägbank legen, Hanteln im Obergriff über der Brust an gestreckten Armen.

Hanteln kontrolliert in die Waagerechte führen, die Gewichte dabei so drehen, dass beide Daumen nach oben zeigen. Zurück in die Startposition.

Florian Raz Squeeze-Press

8. Squeeze-Press

Rücklings auf die Bank legen, Hanteln mittig auf der Brust platzieren, so dass sie sich berühren.

Gewichte gerade nach oben drücken, ohne dass sie den Kontakt zueinander verlieren. Zurück in die Startposition.

Andrej: "Dieses Workout verlangt einem alles ab, denn der große Brustmuskel – der Pectoralis major – wird dabei umfassend gefordert." Am besten du nimmst dir seinen Trainingsplan gleich zur Brust und legst los.

