Fehlender Fortschritt? Dieser 4-3-2-1-Test zeigt, woran es liegt

Ein effektives Trainingsprogramm muss nicht kompliziert sein, aber es muss einige grundlegende Prinzipien abdecken. Werden diese vernachlässigt, entstehen Schwachstellen, Leistungsreserven bleiben ungenutzt und das Verletzungsrisiko steigt.

Laut James Pieratt, Strength- and-Conditioning-Coach mit Erfahrung beim US-Militär, sollte jedes ausgewogene Trainingsprogramm den sogenannten 4-3-2-1-Test bestehen. Er erklärt, dass jede Trainingsroutine, die auf langfristige Leistungsfähigkeit und Gesundheit ausgelegt ist, diesen Test erfüllen sollte.

Im Folgenden erläutert Pieratt die Bewegungsmuster und Energiesysteme, die dieses Modell priorisiert, und erklärt, wie dieses Prinzip hilft, mehr aus dem eigenen Training herauszuholen.

Was ist der 4-3-2-1-Test? Es geht hier nicht wirklich um einen Test im Sinne von: Wer kann mehr dies oder das? Mit "Test" ist gemeint, dass du dein Workout auf die wichtigen Parameter überprüfst, die Pieratt als wesentlich für jedes Training identifiziert hat. Die folgenden 4 Punkte musst du checken.

Entscheidend sind 4 Bewegungsmuster Pieratt erklärt, dass man regelmäßig Varianten von Kniebeugen, Drücken, Ziehen und Hüftbeugen trainieren sollte. Nur so lasse sich vermeiden, dass Schwachstellen entstehen oder Leistungsfortschritte ausbleiben. Diese Grundmuster bilden die Basis funktioneller Bewegung und struktureller Stabilität im Training.

Das könnte zum Beispiel so aussehen:

Auch wichtig: 3 Energiesysteme Vereinfacht unterscheidet Pieratt zwischen langsamem Ausdauertraining, schnellem Ausdauertraining und explosiven Belastungen. Jede dieser Belastungsformen werde durch ein eigenes Energiesystem versorgt. Entscheidend ist es, alle regelmäßig zu trainieren und sie innerhalb eines Zeitraums von 7 bis 10 Tagen mindestens einmal in das eigene Training einzubauen.

Du kannst zum Beispiel Folgendes einbauen:

Leichtes Cardio: Spazierengehen, Schwimmen, lockeres Joggen oder Radfahren

Spazierengehen, Schwimmen, lockeres Joggen oder Radfahren Mittleres Cardio: Kampfsportarten wie Brazilian Jiu-Jitsu, Laufen, Radfahren, Rudern oder SkiErg

Kampfsportarten wie Brazilian Jiu-Jitsu, Laufen, Radfahren, Rudern oder SkiErg Intensives Cardio: Sprints, plyometrische Sprünge oder Intervalltraining an Cardio-Geräten Das alles passiert auf 2 Bewegungsebenen Zusätzlich zur linearen Bewegung nach vorn und hinten muss auch seitliche Bewegung trainiert werden. Das gilt für Ober- und Unterkörper genauso wie für Loaded Carries, erklärt Pieratt.

Setze das um, indem du Übungen wie Farmer’s Walks sowie seitliche und gehende Ausfallschritte in deinen Plan integrierst.

Last but not least braucht es eine Rotationsbewegung Zu einem ausgewogenen Training gehört auch mindestens eine Übung, die die Rotation der Wirbelsäule trainiert. So bleibt dein Rücken beweglich und belastbar.

Geeignet sind zum Beispiel Gladiator Deadlifts, Russian Twists, Landmine Rotations oder Cable Woodchops.

Et voilà: Alle zusammen ergeben das 4-3-2-1-Muster.

Das 4-3-2-1-Prinzip in deinem Trainingsplan Die Stärke des 4-3-2-1-Tests liegt in seiner Einfachheit. Er gibt keine konkreten Übungen vor, sondern dient als praxisorientierte Checkliste, um sicherzustellen, dass dein Trainingsplan ausgeglichen ist und grundlegende Bewegungsmuster oder Energiesysteme abdeckt.

Fortschritt hängt weiterhin von Faktoren wie Trainingsintensität, Belastungssteuerung, Kontinuität und Regeneration ab. Als struktureller Rahmen bietet der 4-3-2-1-Test eine einfache und effektive Methode, das eigene Training langfristig ausgewogen, vollständig und leistungsorientiert zu gestalten, insbesondere für alle, die ihre Trainingsprogramme gerne selbst planen.

FAQ: Die häufigsten Fragen zum 4-3-2-1-Test Für wen ist der 4-3-2-1-Test geeignet? Der Test eignet sich für alle Trainingsniveaus, vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen. Er ist kein Trainingsplan, sondern eine Strukturhilfe, um sicherzustellen, dass keine grundlegenden Bewegungsmuster oder Energiesysteme im Training fehlen. Muss ich alle Elemente in jeder Trainingseinheit abdecken? Nein. Entscheidend ist, dass alle vier Bewegungsmuster, drei Energiesysteme, zwei Bewegungsebenen und eine Rotationsbewegung innerhalb eines Trainingszyklus von etwa sieben bis zehn Tagen regelmäßig vorkommen. Ersetzt der 4-3-2-1-Test einen Trainingsplan? Nein. Er ersetzt keinen Trainingsplan, sondern ergänzt ihn als Kontrollsystem. Er hilft dabei, Programme ausgewogen zu strukturieren, ohne konkrete Übungen oder Trainingsmethoden vorzuschreiben.