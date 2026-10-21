So trainierst du für ein Eightpack

Du trainierst regelmäßig deinen Bauch, doch die unteren Muskelpakete bleiben unsichtbar? Das muss nicht an deinem Workout liegen. Ob sich ein Six- oder Eightpack abzeichnet, hängt von deiner Genetik, der Ausprägung deiner Bauchmuskeln und deinem Körperfettanteil ab.

Hier erfährst du, was du beeinflussen kannst und wie du mit gezieltem Training und der passenden Ernährung das Maximum aus deiner Körpermitte herausholst.

Sixpack oder Eightpack: Wo liegt der Unterschied? Sixpack und Eightpack bestehen nicht aus 6 beziehungsweise 8 einzelnen Muskeln. Für die sichtbaren Pakete ist vor allem der gerade Bauchmuskel verantwortlich, der vom Brustkorb bis zum Becken verläuft. Waagerechte Sehnenzüge unterteilen ihn optisch in mehrere Abschnitte. In der Mitte trennt ihn ein senkrechter Sehnenstrang, die sogenannte Linea alba.

Wie viele dieser Muskelpakete sichtbar werden können, ist genetisch festgelegt. Je nach Anzahl und Verlauf der Sehnenzüge kann sich ein Fourpack, Sixpack, Eightpack oder seltener sogar ein Tenpack abzeichnen. Auch ein asymmetrischer Verlauf ist vollkommen normal. Durch Training kannst du keine zusätzlichen Unterteilungen erzeugen.

Neben dem geraden Bauchmuskel gehören auch die inneren und äußeren schrägen sowie die tiefer liegenden queren Bauchmuskeln zu deiner Körpermitte. Sie sind nicht als einzelne Pakete sichtbar, spielen für Stabilität und Bewegung aber eine wichtige Rolle.

Was bringt eine trainierte Körpermitte? Die Optik ist nur ein möglicher Effekt des Bauchtrainings. Eine starke Körpermitte stabilisiert den Rumpf, überträgt Kraft zwischen Ober- und Unterkörper und hilft dir, Bewegungen kontrolliert auszuführen. Davon profitierst du sowohl beim Krafttraining als auch beim Laufen, Klettern oder in Spielsportarten.

Zur Rumpfmuskulatur gehören jedoch nicht nur die sichtbaren Bauchmuskeln. Auch der Rücken, das Zwerchfell, der Beckenboden und die tiefer liegenden Muskelschichten tragen zur Stabilität bei. Deshalb ist ein ausgewogenes Rumpftraining sinnvoller als eine Routine, die ausschließlich aus Crunches besteht.

Ein kräftiger Rumpf kann die Wirbelsäule im Alltag und beim Sport unterstützen. Er garantiert jedoch weder eine perfekte Haltung noch schützt er automatisch vor Rückenschmerzen oder Bandscheibenproblemen. Dafür spielen unter anderem Belastungssteuerung, Bewegung und individuelle körperliche Voraussetzungen eine Rolle.

Ob du ein Eightpack bekommen kannst, entscheiden diese 3 Faktoren

gettyimages/skynesher ​Sixpack oder Eightpack? Wie viele Muskelpakete sichtbar werden können, ist genetisch festgelegt. Training und ein niedriger Körperfettanteil bringen die vorhandene Struktur deutlicher zum Vorschein.



Ob sich bei dir 8 Muskelpakete abzeichnen können, hängt nicht allein von deinem Training ab. Diese 3 Faktoren entscheiden, was möglich ist und wie deutlich deine Bauchmuskeln sichtbar werden:

1. Deine Genetik Die Anzahl und Anordnung der Sehnenzüge kannst du nicht verändern. Wenn deine Anatomie ein Sixpack vorgibt, wird auch das härteste Bauchtraining daraus kein Eightpack machen. Selbst Arnold Schwarzenegger war vor allem für sein ausgeprägtes Fourpack bekannt – ein Beleg dafür, dass die Zahl der Pakete wenig über Kraft oder Trainingserfolg aussagt.

2. Deine Muskelmasse Je stärker der gerade Bauchmuskel ausgeprägt ist, desto deutlicher kann sich seine vorhandene Struktur abzeichnen. Dafür braucht er wie jede andere Muskelgruppe einen ausreichend starken Trainingsreiz, progressive Steigerungen und Erholung.

3. Dein Körperfettanteil Auch kräftige Bauchmuskeln bleiben unter einer Fettschicht verborgen. Ab welchem Körperfettanteil sie sichtbar werden, ist individuell und hängt unter anderem von der Fettverteilung ab. Bei vielen Männern zeichnet sich der Bauch bei weniger als etwa 15 Prozent Körperfett deutlicher ab, eine allgemeingültige Grenze gibt es aber nicht.

Extrem niedrige Werte sind weder notwendig noch für jeden dauerhaft gesund oder alltagstauglich. Energielevel, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden sind wichtiger als ein bestimmter Messwert. Das ultimative 2-Wochen-Endspurt-Kombi-Programm für dein Sixpack plus 2.

Die richtige Ernährung für sichtbarere Bauchmuskeln Möchtest du Körperfett verlieren, brauchst du ein Kaloriendefizit. Das bedeutet, dass du über längere Zeit etwas weniger Energie aufnimmst, als du verbrauchst. Ein moderates Defizit ist meist sinnvoller als eine radikale Diät, weil du damit besser trainieren und eher Muskelmasse erhalten kannst.

Eine Low-Carb-Ernährung ist dafür nicht zwingend erforderlich. Entscheidend ist die gesamte Kalorienbilanz. Kohlenhydrate können gerade bei intensiven Kraft- und Intervall-Einheiten wichtige Energie liefern.

Achte vor allem auf diese Punkte:

Ausreichend Protein: Für Kraftsportler in einer Diät sind häufig etwa 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag sinnvoll.

Für Kraftsportler in einer Diät sind häufig etwa 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag sinnvoll. Sättigende Lebensmittel: Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte liefern Ballaststoffe.

Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte liefern Ballaststoffe. Hochwertige Fette: Nüsse, Samen, Pflanzenöle und fetter Fisch liefern wichtige Fettsäuren.

Nüsse, Samen, Pflanzenöle und fetter Fisch liefern wichtige Fettsäuren. Kalorien im Blick behalten: Auch gesunde Lebensmittel können ein Defizit verhindern, wenn die Mengen zu groß sind.

Auch gesunde Lebensmittel können ein Defizit verhindern, wenn die Mengen zu groß sind. Alkohol begrenzen: Alkohol liefert viele Kalorien, kann den Appetit steigern und die Regeneration beeinträchtigen.

Alkohol liefert viele Kalorien, kann den Appetit steigern und die Regeneration beeinträchtigen. Ausreichend trinken: Wasser unterstützt deine normale körperliche Leistungsfähigkeit, verbrennt aber nicht automatisch zusätzliches Körperfett. Verliere dein Gewicht möglichst langsam und kontrolliert. So sinkt das Risiko, neben Fett auch unnötig viel Muskelmasse abzubauen.

So trainierst du deinen Bauch effektiv Trainiere deine Bauchmuskeln zwei- bis dreimal pro Woche und fordere dabei nicht nur den geraden, sondern auch die schrägen und tiefer liegenden Bauchmuskeln. Führe jede Wiederholung kontrolliert und ohne Schwung aus, damit die Muskulatur tatsächlich die Arbeit übernimmt. Für neue Trainingsreize kannst du das Tempo variieren, die letzte Wiederholung kurz halten oder den Widerstand schrittweise erhöhen. Zwischen intensiven Bauch-Einheiten sollte mindestens ein Tag Pause liegen.

Bauchtraining allein lässt allerdings nicht gezielt das Fett an der Körpermitte verschwinden. Das zeigt auch eine Studie aus dem Journal of Strength and Conditioning Research: Die untersuchten Bauchübungen verbesserten zwar die muskuläre Ausdauer, reduzierten aber nicht das Bauchfett. Damit deine Muskeln sichtbar werden, brauchst du zusätzlich ein moderates Kaloriendefizit und ausreichend Bewegung. 2 bis 3 HIIT-Einheiten pro Woche können den Energieverbrauch erhöhen, sind für den Fettabbau jedoch kein Muss.

Diese 8 Übungen holen das Maximum aus deinem Bauchtraining Egal, ob du deine 8 Pakete unterwegs, im Gym oder zu Hause modellieren möchtest, mit diesen Moves machst du mehr aus deiner Körpermitte! Die beiden Einheiten sind als Ergänzung zu deiner gewohnten Trainingsroutine gedacht. Wer nur auf Bodyweight-Bewegungen oder nur auf Geräte-Moves setzt, führt die Übungen hintereinander in 4 Runden aus. In jeder Runde gilt es, in 15 Sekunden so viele Wiederholungen wie möglich zu schaffen.

Achte dabei auf eine saubere Technik! Zwischen jeder Übung sind 30 Sekunden Pause erlaubt. Wer beide Quartetts kombiniert, was im Sinne von neuen Trainingsreizen absolut empfehlenswert ist, führt insgesamt 2 Runden aus. Natürlich kannst du den Umfang individuell steigern.

Die besten Bauchübungen fürs Eightpack ohne Geräte Du trainierst vorrangig zu Hause und hast keine große Geräte-Auswahl? Kein Problem, halte dich an diese Übungen:

1. Beinheben Leg gezielt den unteren Anteil der geraden Bauchmuskeln frei! Wenn du fortgeschritten bist, nimm gern ein Gewicht dazu:

2. Bicycle-Crunches mit ausgestreckten Armen Der Trigger für deine seitliche Bauchmuskulatur:

3. V-Sitz mit Rudern Der Klassiker formt den ganzen Bauch:

4. Seitstütz mit Knie zum Ellenbogen Die Übung gibt Zug auf die Bauchmuskelstränge und sorgen so für tiefere Kerben:

Die besten Bauchübungen fürs Eightpack mit Geräten Mehr geht immer: Mit Gewichten und Kleineqipment sorgst du für mehr Abwechslung und höhere Reize.

1. Unterarmstütz auf Swiss-Ball mit Rollouts Die Härteprobe der geraden Bauchmuskulatur:

2. Toes to Bar mit gestreckten Beinen Noch mehr Bauchmuskelarbeit passt nicht in eine Übung:

3. Russian Twist mit Kurzhantel Das geht in die Tiefe und sorgt für seitliche Volltreffer:

4. Seitlicher Unterarmstütz mit Rotation im Schlingentrainer Haut vor allem bei den tiefliegenden Bauchmuskeln rein:

So wird dein Bauchtraining effektiv Qualität schlägt Tempo: Führe jede Wiederholung kontrolliert und ohne Schwung aus. Wähle pro Einheit 3 bis 4 Übungen, steigere dich nach und nach und gönne deinen Bauchmuskeln anschließend mindestens einen Tag Pause. Wichtig: Die Übungen stärken deinen Rumpf, bauen aber nicht gezielt Bauchfett ab. Sichtbar werden die Muskeln erst bei einem entsprechend niedrigen Körperfettanteil.

FAQ: Häufige Fragen zum Eightpack Kann ich gezielt die unteren Bauchmuskeln trainieren? Der gerade Bauchmuskel ist ein zusammenhängender Muskel und lässt sich nicht vollständig in einzelne Bereiche isolieren. Übungen wie Beinheben oder Reverse Crunches können den unteren Abschnitt jedoch stärker fordern. Ob dort zwei zusätzliche Pakete sichtbar werden, entscheidet weiterhin deine Anatomie. Wie lange dauert es, bis ein Eightpack sichtbar wird? Das hängt von deinem Ausgangspunkt, dem Körperfettanteil, der Muskelmasse und deiner Genetik ab. Der Aufbau sichtbarer Bauchmuskeln und ein gesunder Fettabbau dauern meist mehrere Monate. Feste Versprechen wie "Eightpack in zwei Wochen" sind daher unrealistisch. Muss ich jeden Tag Bauchübungen machen? Nein. Auch die Bauchmuskeln benötigen Erholung. Zwei bis drei intensive Einheiten pro Woche reichen meistens aus. Bei Kniebeugen, Kreuzheben und vielen anderen Grundübungen arbeitet der Rumpf zusätzlich mit. Sind Crunches schlecht für den Rücken? Crunches sind für gesunde Menschen nicht grundsätzlich schädlich. Entscheidend sind eine kontrollierte Ausführung, ein angemessener Umfang und Beschwerdefreiheit. Bei bestehenden Rückenproblemen solltest du geeignete Übungen ärztlich oder physiotherapeutisch abklären lassen. Warum ist mein Sixpack asymmetrisch? Die Position der Sehnenzüge ist genetisch vorgegeben und kann auf beiden Seiten unterschiedlich verlaufen. Ein asymmetrisches Six- oder Eightpack ist deshalb normal und lässt sich durch Training meist nicht "begradigen". Wie messe ich meinen Körperfettanteil zuverlässig? Waagen und Handmessgeräte liefern häufig nur grobe Schätzungen. Aussagekräftiger ist es, immer unter ähnlichen Bedingungen zu messen und zusätzlich Fotos, Taillenumfang und Gewichtsentwicklung zu vergleichen. Entscheidend ist der langfristige Trend, nicht ein einzelner Wert.