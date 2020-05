Umfrage Fitness-Studios Gehst du zurück ins Gym oder trainierst du weiter zuhause?

In den nächsten Tagen und Wochen werden nach langer Corona-Pause in vielen Bundesländern die Fitness-Studios wieder eröffnen. Natürlich gibt es strenge Auflagen, Mundschutz und Desinfektionsmittel sind Pflicht, Abstandsregeln gelten, schweißtreibende Kurse sind untersagt. Trotzdem waren an manchen Orten schon lange Schlangen vor den Studios zu sehen.

Unsere Empfehlung Hast Du einen Gutscheincode? Trainingsplan 8-Wochen-Plan: Mehr Muskeln im Home Gym effektiver Muskelaufbau zu Hause

für Anfänger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

8 Workouts, 48 Übungen

nur Kurzhanteln und Hantelbank nötig

35 Seiten, druck-optimiert

Mehr Infos zum Plan 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

Viele fragen sich aber auch: Soll ich wirklich? Will ich mich wirklich dem Risiko aussetzen, mich im Gym anzustecken, nachdem ich solange so viel getan habe, um genau das zu vermeiden? Berechtigte Frage.

Wann und wie Gyms jetzt wieder öffnen und was dort geht

Umfrage: Wer geht nach der Corona-Zeit wieder ins Fitness-Studio?

Um ein Stimmungsbild zu bekommen und um dir vielleicht die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die Userinnen und User von Women's Health und Men's Health in einer Blitzumfrage bei Facebook und Instagram gefragt: "Jetzt wo die Gyms wieder öffnen, trainiert ihr wieder im Studio oder trotzdem zuhause?" Die Antworten fielen ziemlich klar aus. Bevor du sie dir anschaust – was denkst du selbst?

Umfrage Wenn dein Gym wieder offen ist: gehst du hin? 832 Mal abgestimmt Klar. Sofort. Ziemlich sicher in den kommenden Tagen Hängt vom Hygienekonzept ab Ich warte lieber noch ein bisschen Nein, ich bin ausgetreten. mehr lesen

Wer geht jetzt sofort wieder ins Gym?

Bei den Männern, also den Usern von MensHealth.de, waren rund 40 Prozent ganz klar pro Gym eingestellt, 60 Prozent trainieren aber lieber weiter zuhause. Also ein relativ klares Votum fürs Home-Gym.

Bei den Frauen, sprich den Userinnen von WomensHealth.de, fiel die Aussage noch deutlicher aus, da sagten rund 80 Prozent, sie trainierten lieber weiter zuhause, nur rund 20 Prozent sagten, sie würden nun wieder im Fitness-Studio trainieren.

Sollte man nach dem Ende des Corona-Lockdowns wieder ins Gym gehen?

Was machst du jetzt aus diesen Zahlen? Zum einen lässt sich sagen, wenn du das Verhalten der anderen User als Vorbild siehst, kannst du dich eigentlich größtenteils weiter im Home Gym fit halten.

Diese Übungen bereiten dich auf die Rückkehr ins Gym vor

Zum anderen kannst du aber auch den Schluss ableiten, dass es in den Studios ja nicht ganz so voll sein kann, wenn so viele Fitness-Fans zuhause bleiben. Das macht die Lage dort natürlich weniger riskant, was eine Ansteckung angeht. Es bleibt am Ende nur, die Möglichkeiten und Risiken abzuwägen und deine Entscheidung für dich zu treffen.

Dass die Gyms wieder öffnen, ist ein Schritt in Richtung Normalität. Aber viele Fitness-Freudige trauen der neuen Normalität noch nicht und trainieren lieber weiter zuhause. Was immer du tust: Bleib gesund!

Unsere Empfehlung Hast Du einen Gutscheincode? Trainingsplan 8-Wochen-Plan: Mehr Muskeln im Home Gym effektiver Muskelaufbau zu Hause

für Anfänger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

8 Workouts, 48 Übungen

nur Kurzhanteln und Hantelbank nötig

35 Seiten, druck-optimiert

Mehr Infos zum Plan 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!