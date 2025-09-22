Hyrox-Workout: Dein ultimativer Trainingsplan für die neue Challenge

Mit unserem Trainingsplan meisterst du jede Hyrox-Challenge, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener. Erlebe, wie du Schritt für Schritt stärker, schneller und widerstandsfähiger wirst.

Was ist ein Hyrox-Trainingsplan?

filadendron / GettyImages Explosive Kraft & Ausdauer: Battle Ropes als perfekter Ausbruch aus dem Komfort-Bereich – essenziell für dein HYROX Training.



Ein Hyrox-Trainingsplan ist speziell darauf ausgelegt, die einzigartige Kombination aus Kraft, Ausdauer und funktioneller Fitness optimal in einem Training zusammen zu bringen. Anders als klassische Trainingspläne fokussiert er sich nicht nur auf einzelne Muskelgruppen oder Körperpartien, sondern bereitet dich gezielt auf die Wettkampfformate vor – inklusive Läufe, Kraftübungen und intensiven Intervallen. Dabei sorgt der strukturierte Plan für Abwechslung, Progression und eine klare Zielsetzung, damit du kontinuierlich fitter und stärker wirst. Egal, ob du dich auf einen Wettkampf vorbereitest oder einfach deine Fitness auf das nächste Level bringen willst, ein Hyrox Workoutplan gibt dir einen soliden Fahrplan, um effizient und motiviert zu trainieren.

Warum du Hyrox unbedingt in deinen Trainingsplan aufnehmen solltest Hyrox verbindet funktionelles Krafttraining mit intensivem Ausdauertraining. So baust du nicht nur Muskeln auf, sondern verbesserst auch deine Herz-Kreislauf-Leistung und deine mentale Widerstandskraft. Das Training ist abwechslungsreich, zielorientiert und bringt schnelle Fortschritte.

Dein ultimativer Hyrox-Trainingsplan (60 Minuten) Warm-up (10 Minuten):

3 Minuten lockeres Seilspringen

10 Kniebeugen ohne Gewicht

10 Ausfallschritte pro Bein

10 Armkreisen vorwärts und rückwärts Hauptteil (3 Runden, ca. 40 Minuten):

1000 Meter Lauf (moderates Tempo) 40 Wall Balls (Ballgewicht je nach Fitness) 250 Meter Rudern (kontrolliert, aber zügig) 30 Kettlebell Swings (mittleres Gewicht) 15 Burpees (saubere Ausführung) 100 Meter Farmer’s Carry (Gewichte nach Wahl) 20 Push Presses (mit Kurzhanteln oder Langhantel) Cooldown (10 Minuten):

5 Minuten lockeres Dehnen (Beine, Rücken, Schultern)

5 Minuten leichtes Auslaufen oder Gehen Hyrox: Warum Männer den Fitness-Hype lieben

Das richtige Equipment für dein Hyrox-Training Für dein Hyrox-Training brauchst du keine ausgefallenen Geräte, das meiste Equipment findest du in den meisten Fitness-Studios oder kannst es für zu Hause leicht anschaffen. Ein stabiler Medizinball für Wall Balls, Kettlebells in verschiedenen Gewichten, ein Springseil und ein Rudergerät oder Assault Bike gehören zu den Basics. Auch ein gutes Paar Laufschuhe ist unerlässlich, um die Laufabschnitte effektiv und verletzungsfrei zu absolvieren. Zusätzlich kannst du mit einem Theraband oder Gewichtsmanschetten dein Training variieren und intensivieren. Achte darauf, dass deine Ausrüstung qualitativ hochwertig ist, damit du sicher und komfortabel trainieren kannst. So bist du perfekt ausgerüstet, um in jedem Training alles zu geben.

Tipps für dein Training zu Hause oder im Gym

lagunaguiance / GettyImages Mobilität nicht vergessen: Richtiges Dehnen der Rumpf- und Beinmuskulatur hilft dir, beweglich zu bleiben und Verletzungen beim HYROX zu reduzieren.



Nutze kurze, intensive Intervalle, wenn du wenig Zeit hast (z. B. 20–30 Minuten, 3 Runden mit 5 Übungen, je 45 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause).

Achte auf saubere Technik bei Burpees, Wall Balls und Kettlebell Swings, um Verletzungen zu vermeiden.

Variiere die Gewichte und Laufdistanzen, um deine Ausdauer und Kraft stetig zu verbessern.

FAQ – Deine Hyrox-Checkliste Muss ich für das Hyrox-Training ins Fitnessstudio gehen? Nein, das ist nicht zwingend notwendig. Viele der Hyrox-Übungen kannst du problemlos zu Hause mit minimalem Equipment wie Kettlebells, einem Medizinball oder einem Springseil durchführen. Geräte wie Ruderergometer oder Assault Bikes sind eine tolle Ergänzung, aber keine Voraussetzung. Wie oft sollte ich pro Woche Hyrox trainieren? Für optimale Ergebnisse empfiehlt es sich, 2 bis 4 Trainingseinheiten pro Woche einzuplanen. Dabei ist es wichtig, deinem Körper ausreichend Regenerationszeit zu gönnen, damit du langfristig Fortschritte machen kannst. Ist Hyrox-Training auch gut geeignet, um Körperfett zu reduzieren? Ja, Hyrox ist hervorragend geeignet, um Fett zu verbrennen. Durch die Kombination aus Kraft- und Ausdauerübungen steigt dein Kalorienverbrauch während der Trainingseinheit und bleibt auch danach erhöht, was den Fettabbau effektiv unterstützt. Kann ich mit Hyrox funktionale Muskelmasse aufbauen? Absolut. Hyrox fördert besonders den Aufbau funktionaler Muskelmasse, die dir nicht nur im Alltag, sondern auch in anderen Sportarten und Wettkämpfen Vorteile bringt. So verbesserst du sowohl deine Kraft als auch deine Stabilität.