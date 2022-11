Anzeige Gewichtswesten Kaufberatung Mit diesen Gewichtswesten trainierst du in Zukunft noch effektiver

Lange galt sie als unbequem und uncool, doch jetzt sind die schulterbaren Gewichte zurück auf der Fitnessbühne. Ob Anfänger oder Profi spielt keine Rolle: Mit ihr kommt garantiert jeder ins Schwitzen. Die mit Gewichten bestückte Weste ist primär beim Krafttraining eine ideale Unterstützung. Aber auch beim Leistungssport findet sie ihren Einsatz. Die atmungsaktiven und reißfesten Gewichtswesten verfügen über mehrere Taschen, wodurch das Gewicht leicht variiert werden kann. Manche begeistern mit zusätzlichen Funktionen, während sich andere spielerisch nach Gebrauch in der Waschmaschine reinigen lassen. Beliebte Übungen mit der Weste sind Klimmzüge, Kniebeugen, Liegestützen und Dips.

Was ist eine Gewichtsweste?

Eine Gewichtsweste ist ein Kleidungsstück, das beim Sport getragen wird und den Athleten beschweren soll. Je nach Produkt wird sie entweder über oder unter der Kleidung getragen. Bei allen Übungen, bei denen das eigene Körpergewicht eingesetzt wird, intensiviert die Gewichtsweste das Training. Der Vorteil einer Gewichtsweste ist, dass du dich viel mehr anstrengen musst, sodass dabei dein Muskelwachstum gefördert wird. Die Gewichte befinden sich sowohl vorn als auch hinten und lassen sich jederzeit entnehmen. Jede Weste lässt sich über einen Klettverschluss an den Körper anpassen. Auf diese Weise verrutscht sie nicht.

Worauf sollte ich beim Kauf einer Gewichtsweste achten?

Gerade bei Gewichtswesten kommt es auf Flexibilität an. Sie müssen leicht einstellbar sein und durch einen bequemen Sitz überzeugen. Aber auch die Verteilung der Gewichte sollte ausbalanciert sein. Einige Hersteller haben die Westen mit zusätzlichen Ringen versehen – für das Anbringen von weiteren Gewichten. Beim Thema Material unterscheiden sich die Gewichtswesten stark voneinander. Während Westen mit Nylon sehr atmungsaktiv sind, begeistern Gewichtswesten aus Neopren durch ihre hervorragende Wärmespeicherung. Ideal ist ein Stoffgemisch aus beidem. Dennoch sollte das Kleidungsstück nach etwas aussehen, weshalb das Design ebenfalls ein wichtiges Argument ist.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Handhabung, Komfort und Reinigung sind. Insgesamt können 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Handhabung

Die Handhabung ist nicht bei allen Produkten identisch. Variable Gewichtswesten haben den Vorteil, dass du das Gesamtgewicht der Weste jederzeit an deine persönlichen Bedürfnisse anpassen kannst. Die Taschen sind meist von außen zugänglich, was eine leichte Entnahme der Gewichte ermöglicht. Wer über das maximale Gesamtgewicht der Gewichtsweste hinaus möchte, für den sind Produkte zu empfehlen, die über zusätzliche Ringe verfügen. Hier lassen sich mehrere Zusatzgewichte anbringen. Taste dich nach und nach an dein persönliches Gewicht heran, um Verletzungen vorzubeugen.

Komfort

Damit eine maximale Bewegungsfreiheit und eine effektive Trainingseinheit ermöglicht wird, ist ein fester Sitz das A und O. Deshalb solltest du beim Verschluss besonders darauf achten, dass die Gewichtsweste genau an deinem Körper anliegt. Auch die Verschlüsse sollten ohne fremde Hilfe bedient werden können und dich bei den Bewegungen nicht einschränken. Je nach Modell sind häufig Gewichtswesten mit Klett- oder Steckverschlüssen zu finden.

Reinigung

Nach längerem Tragen muss jede Gewichtsweste gereinigt werden. Dies kann sich bei dem ein oder anderen Produkt etwas umständlicher gestalten. Hier ist es wichtig, dass sich die einzelnen Gewichte von der Weste entfernen lassen. Entweder du reinigst gründlich mit einem feuchten Tuch alle Oberflächen oder du gibst die Gewichtsweste im Schonwaschgang in die Waschmaschine. Informationen hierzu sind in den Herstellerangaben zu finden. Gut zu wissen: Je atmungsaktiver ein Produkt ist, desto pflegeleichter ist es.

Diese Gewichtswesten haben wir für dich verglichen

Empfehlung der Redaktion Phantom Athletics Gewichtsweste, Ohne Gewichte, Schwarz, Einheitsgröße Jetzt zu Amazon von Phantom Athletics 99,00€ Die robuste Gewichtsweste Erweiterbare Gewichtsweste für Männer und Frauen mit maximaler Bewegungsfreiheit und optimalem Halt.

Mit dieser Gewichtsweste der Firma Phantom Athletics kommt jeder ins Schwitzen. Sie hat ein Eigengewicht von acht Kilogramm, welches im Nu auf bis zu 18 Kilogramm erweitert werden kann. Egal, ob im Innen- oder Außenbereich: Die Weste macht bei jeder Trainingseinheit eine gute Figur. Über großzügige Klettflächen lässt sich die Gewichtsfeste jeder Körperfigur anpassen. Für höchsten Komfort wurden die Schultergurte zusätzlich gepolstert. Das mitgelieferte Phantom-Patch rundet das Design der Weste ab.

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐

Marke: Phantom Athletics

Maße: Einheitsgröße

Verschluss: Klett

Gewicht: 9 kg

Leicht verstellbar: ✅

Lieferumfang: Gewichtsweste, 2 x Gewichtsplatte, Phantom-Patch

Material: ‎Ripstop-Gewebe

Atmungsaktiv: ✅

Diese Gewichtsweste eignet sich sowohl für den Kraft- als auch Ausdauersport und kann mit mehreren Gewichten befüllt werden: Ein Gewicht wiegt circa 920 Gramm. Egal, ob Frauen oder Männer: Die Gewichtsweste lässt sich dank Nylongurten mit Klettverschluss an jede Körperform anpassen. Für höchsten Komfort sorgen die gepolsterten Schultergurte. Trotz ihres hohen Gewichts entstehen bei längerem Tragen keine Druckstellen. Bei Bedarf kann die Gewichtsweste nach längerem Gebrauch leicht gereinigt werden – erhältlich in einer weiteren Farbe.

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐

Marke: CAPITAL SPORTS

Maße: Einheitsgröße

Verschluss: Klett

Gewicht: 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg

Leicht verstellbar: ✅

Lieferumfang: Gewichtsweste, 30 x Gewichte

Material: Nylon, Kunststoff

Atmungsaktiv: ✅

Preis-Leistungs-Tipp Fortex Gewichtsweste 10kg in schwarz | Trainingsweste Fitnessweste Laufweste Jetzt zu Amazon von Fortex 89,90€ Gewichtsweste für hohe Bewegungsfreiheit Einstellbare Gewichtsweste aus Nylon mit dicker Polsterung und stabilem Verschluss.

Langlebige Gewichtsweste aus dem Hause Fortex, die nicht nur optisch überzeugt, sondern sich jederzeit auf deine Bedürfnisse anpassen lässt: Sie ist erweiterbar auf 20 Kilogramm. Das Material ist aus Nylon, extrem reißfest und zugleich hautfreundlich. Auch das Schwitzen wird dank des atmungsaktiven Materials minimiert. Egal, ob beim Lauftraining im Außenbereich oder im Fitnessstudio an der Klimmzugstange – die Gewichtsweste ist vielseitig einsetzbar.

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐

Marke: Fortex

Maße: Einheitsgröße

Verschluss: Klett, Schnalle

Gewicht: 10 kg, 20 kg

Leicht verstellbar: ✅

Lieferumfang: Gewichtsweste, Gewichte

Material: Nylon

Atmungsaktiv: ✅

Standard-Tipp ISE 10 kg Gewichtsweste Warnwesten für Gewicht Training Krafttraining Übung Jetzt zu Amazon von ISE 43,99€ Die komfortable Gewichtsweste Preiswerte Gewichtsweste mit großem Klettverschluss, die in unterschiedlichen Gewichtsklassen erhältlich ist.

Trainierst du gerne an der frischen Luft? Kein Problem. Die Gewichtsweste in Einheitsgröße ist vielseitig einsetzbar und begeistert Sportbegeisterte. Das passgenaue Einstellen abgestimmt auf deine Figur ist dank des doppelten Gürtels mit Klettverschluss schnell und einfach erledigt. Je nach Intensität und Training können die Sandsäcke leicht herausgenommen werden. Erhältlich ist die Weste in unterschiedlichen Gewichtsklassen – von fünf Kilogramm bis 30 Kilogramm ist alles dabei.

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐

Marke: ISE

Maße: Einheitsgröße

Verschluss: Klett

Gewicht: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg

Leicht verstellbar: ✅

Lieferumfang: Gewichtsweste

Material: Polyester

Atmungsaktiv: ✅

Premium-Tipp adidas Leistungsverstellbare Gewichtsweste - 10Kg Jetzt zu Amazon von adidas 112,07€ Die maschinenwaschbare Gewichtsweste Vollständig einstellbare Gewichtsweste für Kraft- und Ausdauersportler, die durch Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit überzeugt.

Qualitativ hochwertig verarbeitete Gewichtsweste der Marke adidas mit herausnehmbaren Gewichten: Ideal für Kraft- und Ausdauersport. Eine passgenaue Form wird durch mehrere Klettverschlüsse ermöglicht. Die Weste kann auch unterhalb der Kleidung getragen werden. Weitere Vorteile der Gewichtsweste: gepolsterte Schulterriemen, verschließbare Gewichtsbeutel und modernes Design. Ein absolutes Highlight ist die integrierte Aeroready-Technologie. Dank dieser wird der Luftstrom gefördert, sodass dein Körper selbst bei härtesten Trainingseinheiten gekühlt wird. Zuletzt lassen sich an den Metallringen zusätzliche Gewichte oder Widerstandsbänder anbringen.

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: adidas

Maße: Einheitsgröße

Verschluss: Klett

Gewichte: 10 kg

Leicht verstellbar: ✅

Lieferumfang: Gewichtsweste, Gewichte

Material: Nylon

Atmungsaktiv: ✅

Profi-Tipp adidas Ganzkörper-Gewichtsweste Jetzt zu Amazon von adidas Derzeit nicht verfügbar Gewichtsweste mit Metallschlaufen Multifunktionale Gewichtsweste der Firma addidas, die sich auch unterhalb der Kleidung tragen lässt.

Die Gewichtsweste liegt perfekt am Körper an und wurde mit einem starken Klettverschluss ausgestattet – für festen Sitz trotz Bewegung. Dank des strapazierfähigen Materials und den integrierten Ringen können nach Bedarf auch weitere Gewichte angebracht werden. Die einzelnen Gewichte lassen sich schnell und unkompliziert aus der Weste entnehmen. So kannst du dein Training jederzeit flexibel gestalten. Volle Punktzahl erhält die Gewichtsweste in dem Punkt Reinigung: Sie ist maschinenwaschbar. Auch das atmungsaktive Futter mit Belüftungspaneelen kann sich sehen lassen: Schweiß wird gezielt abgeleitet – so bleibt dein Körper kühl und trocken.

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Marke: adidas

Maße: Einheitsgröße

Verschluss: Klett, Schnalle

Gewicht: 10 kg

Leicht verstellbar: ✅

Lieferumfang: Gewichtsweste, 8 x Gewichte

Material: Nylon, Neopren

Atmungsaktiv: ✅

Wofür kann ich eine Gewichtsweste nutzen?

Viele Sportbegeisterte nehmen die Gewichtsweste mit ins Fitnessstudio, um dort klassische Übungen wie Klimmzüge zu optimieren. Aber auch Liegestützen und Dips werden mit einer Gewichtsweste noch anspruchsvoller. Auch beim Ausdauersport, wie beim Joggen kann eine Gewichtsweste getragen werden. Allerdings ist der Einsatz einer Gewichtsweste ähnlich wie Gewichtsmanschetten beim Laufen umstritten, weil jedes zusätzliche Kilo auch die Gelenke unnötig belastet. Wer genug Erfahrung hat und an seine Grenzen gehen möchte, kann die Weste beim Ausdauersport tragen. Wenn du mit dem Joggen gerade erst beginnt, solltest du dies nicht mit zusätzlichen Gewichten tun, damit sich der Körper erstmal an die neue Art der Beanspruchung gewöhnen kann. Für alle Anwendungszwecke gilt, mit wenig Gewicht zu starten und sich langsam zu steigern. Sonst besteht die Gefahr, Gelenke und Muskeln zu überlasten und Schäden zu verursachen. Lieber mehr Wiederholungen mit weniger Gewicht.

Wie schwer ist eine Gewichtsweste?

Beim Gewicht kommt es stark auf die Ausführung an. Der größte Vorteil einer modernen Gewichtsweste ist die Variabilität. Hat eine Gewichtsweste ein maximales Gewicht von 30 Kilogramm, lässt sich diese meist in eine leichtere umfunktionieren. Hier können die Gewichte ganz einfach herausgenommen werden. In der Regel ist eine Gewichtsweste mit 20 Kilogramm völlig ausreichend.

Wann wird eine Gewichtsweste getragen?

Da eine Gewichtsweste eine zusätzliche Belastung für Gelenke und Co. ist, wäre es ratsam, dass du dich vor dem Trainingsbeginn gründlich aufwärmst. Das Trainings-Tool kann für maximal ein bis zwei Stunden am Tag getragen werden. Es wird empfohlen, die Weste nicht im Alltag zu tragen: Sie belastet deine Gelenke und Wirbelsäule unnötig.

Eine Gewichtsweste ist ein effektives Trainingstool in Form eines Kleidungsstückes, mit dem sich Liegestützen, Dips und Klimmzüge optimieren lassen. Je nach Intensität kann das Gewicht der Weste nach Bedarf verändert werden. Dank unserer ausführlichen Kaufberatung findest du garantiert die passende Gewichtsweste für deine Zwecke.