Maskenpflicht durch Corona Hier bekommst du coole und nachhaltige Mund-Nasen-Schutzmasken

N achhaltige Maske aus Biobaumwolle von PHYNE

Das Mannheimer Label PHYNE steht für nachhaltige, qualitativ hochwertige Streetwear und bleibt natürlich auch in Corona-Zeiten den Prinzipien treu. Die Gesichtsmasken werden in Portugal aus Bio-Baumwolle produziert und unterstützen europäische Produzenten, die stark von der Krise betroffen sind. Die Baumwoll-Maske gibt es in verschiedenen Farben und tragen Sprüche wie "Fearless Future" oder "Protect what you love": Hier kannst du die Maske im Online-Shop bestellen (VK-Preis: 9 €, 5er-Pack: 39 €).

Warum du jetzt eine Schutzmaske tragen solltest

Mundschutz statt Krawatte von LEWIN

Trägst du gerne Anzug oder stylst gerne Krawatte und Einstecktuch zu deinem Look? Dann sollte auch die Schutzmaske zu deinem Stil passen. Der Maßschneider Thorsten Lewin fertigt Anzüge und Accessoires in Hamburgs Hafennähe und nutzt seine hochwertigen Materialien, um Schutzmasken herzustellen. Japanischer Denim, in Kombination mit edlem Krawattenstoff machen aus jeder MNS-Maske ein echtes Unikat und Designerstück. Bestellung per Email an: info@lewin-hamburg.de

Masken für Obdachlose und Seniorenheime mit RECOLUTION

Revolution + Eco = Recolution! Das Hamburger Label, gegründet von Schulfreunden Robert und Jan, steht seit 2010 für bedingungslos faire, saubere Mode und Lieferketten. Das gilt natürlich auch für ihre Masken aus Bio-Baumwolle, die in Portugal gefertigt werden. Zusätzlich hat Recolution eine Spenden-Aktion ins Leben gerufen: Pro 2 verkaufter Masken spenden die Hamburger 1 Maske an Obdachlose und Seniorenheime. Die weißen und schwarzen Modelle sind mit #staysafe- und coolen Grafik-Prints bedruckt. Im Recolution Online-Shop kannst du die Schutzmasken bestellen (1 Maske um 12 € / 3er-Pack um 33 € / 6er-Pack um 60 €).

Diese Outfits tragen wir im Home-Office

DIY-Masken bei ETSY

Auf dem bekanntesten DIY-Portal findest du Masken in allen Farben, für Erwachsene und Kinder. Unser Favorit sind die Masken von M.iFace. Die waschbaren Baumwollmasken gibt es in verschiedenen Größen und haben ein individuelles Patchwork-Muster. Die Designs der Münchener sind eine schöne Alternative, zu den klassisch, weißen Masken, da sie auf keinen bestimmten Style oder Look festgelegt sind und dein Outfit stilvoll ergänzen. Im Etsy-Online Shop kannst du die stylischen Masken (um 40 €) bestellen.

Die 1-Millionen-Euro-Maske von ARMEDANGELS

Armedangels hat sich ein großes Ziel gesteckt und ist auf einem guten Weg. Durch den Verkauf ihrer stylisch-puristischen Masken soll ein Spendenbetrag von 1 Millionen Euro für "Ärzte ohne Grenzen" zusammenkommen. Für jede verkaufte Maske (pro Stück 10 €) spendet Armedangels 2 € an die Organisation für medizinische Nothilfe. (Spendenstand am 23.04.2020: 123.316 €). Im Armedangels Online-Shop kannst du aus 2 Modellen wählen: einem OC-Modell aus 4 Lagen aus Baumwolle und einem TC-Modell aus 2 Lagen Baumwoll-Polyestermix und 2 Lagen aus Polyestervlies.

Mit diesen Tricks fasst du dir seltener ins Gesicht

Gibt es Farben oder Muster, die du nicht tragen solltest?

Erlaubt ist was gefällt. ABER: Wenn du eine Maske trägst, wirkt das grundsätzlich etwas einschüchternd. Darum raten wir, von bestimmten Prints ab. Schutzmasken mit Fratzen, Clown- oder Horrormotiven sind eine ganz schlechte Wahl und schlichtweg unangebracht. Vielleicht mag es im ersten Moment lustig und cool sein, wirkt aber auf deine Mitmenschen (vor allem Kinder) sehr bedrohlich. Hebe dir den Horrorspaß lieber für Halloween auf.

Schützt eine Mund-Nasen-Schutzmaske vor Ansteckung?

Nein! Mit einer Atemmaske schützt sich ein gesunder Mensch nicht vor Ansteckung mit dem Corona-Virus. Aber Menschen, die es in sich tragen, schützen durch das Tragen eines Mundschutzes andere vor einer Infektion mit SARS-CoV-2.

Was muss ich beim Tragen einer Schutzmaske beachten?

Du solltest möglichst immer eine Ersatzmaske bei dir haben. Wenn deine Maske durch Kondensation der Atemluft feucht ist, solltest Du sie wechseln.

Wasche deine Maske regelmäßig bei 60 Grad in der Waschmaschine.

Die Maske sollte eng anliegen und immer Nase und Mund komplett bedecken.

Das tragen einer Maske ersetzt nicht regelmäßiges Händewaschen und einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern.

Stilvolles Design, nachhaltige Herstellung und karitativer Einsatz: Schutzmasken können mehr sein als ein Filter vor deinem Gesicht. Wir hoffen, wir konnten dir ein paar stylische Tipps zum Thema Mund-Nasen-Schutzmaske geben.