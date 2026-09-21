Wie fitnessorientierte Männer von Kollagen profitieren können

Protein bedeutete in der Fitnesswelt lange vor allem eines: Muskeln. Möglichst viele davon, möglichst gut versorgt. Doch wer heute über Performance und Longevity spricht, denkt weiter. Nicht nur Muskelmasse entscheidet darüber, wie lange dein Körper leistungsfähig bleibt. Hier beginnt die neue Karriere von Kollagen.

Wie Kollagen vom Beauty- zum Fitness-Supplement wurde Falten, Hautelastizität, Anti-Aging: Kollagen stand jahrelang eher im Beauty-Regal als neben Whey und Kreatin. Inzwischen hat das Strukturprotein die Seiten gewechselt. Kraftsportler, Läufer und Longevity-Fans interessieren sich dafür – vor allem wegen der Rolle, die Kollagen im Körper spielt.

Es ist ein wichtiger Bestandteil von Haut, Knochen, Knorpel, Sehnen und Bändern. Wie Kollagen genau wirkt, welche Formen es gibt und was Supplements tatsächlich bringen, erklären wir ausführlich in unserem Kollagen-Ratgeber.

Für Sportler:innen sind besonders die Strukturen interessant, die im Spiegel kaum auffallen. Denn während Muskeln Kraft erzeugen, müssen Sehnen sie übertragen. Mit steigenden Gewichten und Trainingskilometern wächst deshalb nicht nur die Leistung. Auch das Gewebe drumherum muss mit der Belastung klarkommen.

Der Kollagen-Hype erzählt damit auch etwas über die Fitnesswelt selbst. Sichtbare Muskeln reichen als Ziel längst nicht mehr allen. Immer wichtiger wird, was darunter langfristig funktioniert: Belastbarkeit, Regeneration und ein Körper, der auch in 10 oder 20 Jahren noch mitspielt.

Was Studien zu Kollagen und Training zeigen Die Theorie klingt verlockend: Kollagen liefern, Bindegewebe stärken, länger belastbar bleiben. Nur funktioniert der Körper nicht ganz so simpel.

Eine 2024 veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit und Metaanalyse wertete 19 Studien mit insgesamt 768 Erwachsenen aus, die Kollagen-Supplementierung mit körperlichem Training kombinierten. Dabei fanden die Forscher:innen unter anderem positive Effekte auf Sehnenmorphologie, fettfreie Masse und Maximalkraft.

Der Haken steckt in der Qualität der Daten. Je nach untersuchtem Endpunkt stuften die Autor:innen die Sicherheit der Evidenz nur als niedrig bis moderat ein. Bei einigen Eigenschaften der Sehnen war sie sogar sehr niedrig.

Noch etwas bremst die einfache „Kollagen rein, stärkere Sehne raus“-Logik: Auch beim Blick auf die Prozesse im Gewebe ergibt sich kein eindeutiges Bild. Während einige Untersuchungen Hinweise auf eine gesteigerte Kollagensynthese liefern, fanden andere trotz Kollagen-Supplementierung keine höhere Muskel-Bindegewebs-Proteinsynthese.

Das macht Kollagen nicht nutzlos. Es macht die Antwort nur weniger sexy als das Marketing. Bislang gibt es interessante Signale, aber keinen überzeugenden Beweis für die pauschale Aussage, dass gesunde Sportler ihre Sehnen mit Kollagenpulver widerstandsfähiger machen können.

Kollagen ersetzt kein Whey Spätestens beim Muskelaufbau endet der Vergleich mit klassischem Proteinpulver. Kollagen ist zwar Protein, bringt aber ein ganz anderes Aminosäureprofil mit. Es liefert viel Glycin und Prolin, dafür vergleichsweise wenig essenzielle Aminosäuren wie Leucin, die für die Muskelproteinsynthese eine wichtige Rolle spielen.

Wie relevant dieser Unterschied ist, zeigt eine randomisierte Untersuchung mit jungen Freizeitsportlern: Nach dem Krafttraining erhielten sie 30 g Whey, 30 g Kollagen oder ein Placebo. Nur Whey steigerte die myofibrilläre Proteinsynthese signifikant gegenüber Placebo. Kollagen schaffte das nicht.

Wer Muskeln aufbauen will, braucht deshalb keinen neuen Star im Shaker. Krafttraining plus ausreichend hochwertiges Protein bleiben das Fundament. Kollagen könnte seinen möglichen Platz an anderer Stelle haben – dort, wo es um Bindegewebe und langfristige Belastbarkeit geht.

Wie groß dieser Platz tatsächlich ist, muss die Forschung allerdings noch klären.

Warum starke Muskeln allein nicht mehr reichen Dein Bizeps kann noch so beeindruckend aussehen: Wenn die Achillessehne beim Laufen streikt oder die Schulter jedes Bankdrücken quittiert, bringt dir das wenig. Wer über Jahre leistungsfähig bleiben möchte, muss deshalb größer denken als Muskelmasse.

Damit trifft Kollagen einen Nerv der Longevity-Welle. Denn stärker zu werden ist das eine. Mit 50 oder 60 noch schwer trainieren zu können, das andere.

Daraus wird allerdings noch keine pauschale Empfehlung für den nächsten Supplement-Kauf. Training, Regeneration und eine ausgewogene Ernährung bleiben die Basis. Kollagen ist weder eine Versicherung gegen Verletzungen noch ein Jungbrunnen fürs Bindegewebe.

Es ist ein möglicher Baustein, dessen sportlicher Nutzen derzeit sehr genau untersucht wird.

FAQ: Was aktive Männer über Kollagen wissen sollten Bringt Kollagen etwas für den Muskelaufbau? Kollagen ist keine Alternative zu Whey oder anderen hochwertigen Proteinquellen. Sein Aminosäureprofil ist für die Muskelproteinsynthese weniger günstig. Für Muskelaufbau bleiben Krafttraining und eine ausreichende Versorgung mit hochwertigem Protein entscheidend. Warum nehmen Sportler überhaupt Kollagen? Das Interesse richtet sich vor allem auf Sehnen und anderes Bindegewebe. Studien untersuchen, ob Kollagen in Verbindung mit Training Anpassungen dieser Strukturen unterstützen kann. Die bisherigen Ergebnisse sind interessant, aber noch nicht eindeutig. Ist Kollagen für Läufer und Kraftsportler besonders interessant? Zumindest ist die Idee plausibel: Beim Laufen wie beim schweren Krafttraining müssen Sehnen hohe Kräfte übertragen. Genau deshalb untersucht die Forschung Kollagen in diesem Zusammenhang. Ob gesunde Sportler durch ein Supplement tatsächlich einen relevanten Zusatznutzen bekommen, ist bislang aber nicht abschließend geklärt. Sollte man ab 30 Kollagen einnehmen? Nein. Dein 30. Geburtstag ist kein Startsignal für Kollagenpulver. Zwar verändern sich Kollagenstoffwechsel und Bindegewebe im Laufe des Lebens. Ob eine Ergänzung sinnvoll ist, hängt aber nicht an einer bestimmten Altersgrenze.