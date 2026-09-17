Tu dir JETZT gut! Selfcare für Männer: Tipps, Übungen und das SELFCARE STUDIO

Mehr Selfcare bedeutet nicht, den Alltag komplett umzukrempeln. Schon kleine Routinen können helfen, Stress abzubauen, Verspannungen zu lösen, neue Energie zu tanken und zwischendurch auch mal runterzufahren. Einfach nach dem Motto: Tu dir JETZT gut! In diesem Special findest du praktische Strategien, kurze Übungen und unkomplizierte Ideen, mit denen du mehr Selfcare in deinen Tag bringst – ohne großen Zeitaufwand.