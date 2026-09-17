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Tu dir JETZT gut! Selfcare für Männer: Tipps, Übungen und das SELFCARE STUDIO

Selfcare-Special
Tu dir JETZT gut – im SELFCARE STUDIO
Präsentiert von

Selfcare-Special
Mehr Selfcare, weniger Stress: So einfach geht’s

Runterkommen, Verspannungen lösen, neue Energie tanken: Dafür brauchst du weder stundenlange Routinen noch musst du deinen Alltag rundum verändern. Denn hier findest du einfache Anti-Stress-Strategien, die sofort funktionieren – und erfährst alles über unser SELFCARE STUDIO, das jetzt mehr Leichtigkeit in dein Leben bringt

Mehr Selfcare, weniger Stress: So einfach geht’s
Foto: Getty / PeopleImages

Mehr Selfcare bedeutet nicht, den Alltag komplett umzukrempeln. Schon kleine Routinen können helfen, Stress abzubauen, Verspannungen zu lösen, neue Energie zu tanken und zwischendurch auch mal runterzufahren. Einfach nach dem Motto: Tu dir JETZT gut! In diesem Special findest du praktische Strategien, kurze Übungen und unkomplizierte Ideen, mit denen du mehr Selfcare in deinen Tag bringst – ohne großen Zeitaufwand.

Auch live kannst du das ausprobieren: Beim SELFCARE STUDIO von Women’s Health, Men’s Health und der Techniker Krankenkasse erwarten dich in Hamburg, Berlin, Köln und München entspannte Sessions rund um Bewegung, Mobility, Stretching und Breathwork. Hier findest du alle Tipps und Inspirationen für deine persönliche Auszeit.