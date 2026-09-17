Einfach durchatmen: 4 Atemtechniken gegen akuten Alltagsstress

Ein voller Terminkalender, eine unangenehme Nachricht oder der nächste Stau: Stress lässt sich nicht immer vermeiden. Du kannst aber beeinflussen, wie dein Körper darauf reagiert. Ein besonders einfaches Werkzeug hast du immer dabei – deinen Atem.

Unter Anspannung wird die Atmung häufig schneller und flacher. Verlangsamst du sie bewusst, lenkst du die Aufmerksamkeit zurück auf deinen Körper und unterbrichst für einen Moment das Gedankenkarussell. Die Wirkung ist wissenschaftlich erforscht: Eine Meta-Analyse von 12 randomisierten Studien fand bei Atemübungen einen kleinen bis mittleren Effekt auf das subjektive Stressempfinden.

Warum können Atemübungen gegen Stress helfen? Die Atmung läuft meist automatisch ab, lässt sich aber zugleich bewusst steuern. Das kann messbare Auswirkungen auf deine Gesundheit haben: Langsames Atmen kann etwa laut Studien den Herzschlag und die Herzfrequenzvariabilität beeinflussen, regelmäßige Atemübungen können einer anderen Untersuchung zufolge die Stimmung verbessern und die Atemfrequenz senken.

Dabei geht es nicht darum, möglichst tief oder kraftvoll Luft zu holen. Zu heftiges Atmen kann Schwindel auslösen. Atme deshalb ruhig und ohne Zwang. Jede Übung sollte sich angenehm anfühlen – nicht wie eine weitere Aufgabe, die du perfekt erledigen musst.

1. Die 5-5-Atmung: Wenn du allgemein herunterfahren möchtest Diese Technik ist einfach zu merken und benötigt keinen komplizierten Ablauf.

So funktioniert sie: Atme etwa 5 Sekunden lang ruhig durch die Nase ein. Lass die Luft anschließend 5 Sekunden lang wieder ausströmen. Wiederhole den Ablauf, ohne zwischen den Atemzügen zu pausieren. Du kommst so auf ungefähr 6 Atemzüge pro Minute. Wichtig: Du musst deine Lunge weder vollständig füllen noch beim Ausatmen die letzte Luft herauspressen.

Dauer: 2 bis 5 Minuten

Ideal für: die Pause zwischen Terminen, den Feierabend oder Momente, in denen du dich innerlich getrieben fühlst.

2. Der physiologische Seufzer: für einen schnellen Reset Seufzen ist eine natürliche Reaktion des Körpers. Beim sogenannten physiologischen Seufzer folgt auf einen normalen Atemzug ein zweiter, kleinerer Atemzug. Danach atmest du lange aus.

So funktioniert er: Atme durch die Nase ein. Hol direkt einen zweiten, etwas kürzeren Atemzug nach. Lass die Luft anschließend langsam und entspannt durch den Mund ausströmen. Wiederhole den Ablauf ein- bis dreimal. Atme dabei nicht hektisch und versuche nicht, mit aller Kraft möglichst viel Luft zu holen.

Dauer: etwa 30 Sekunden

Ideal für: den Moment nach einer stressigen Nachricht, vor einem wichtigen Gespräch oder wenn du merkst, dass du dich körperlich hochfährst.

3. Die Bauchatmung: Wenn der Atem flach wird Unter Stress wandert die Atmung häufig stärker in den oberen Brustkorb. Die Schultern ziehen nach oben, während sich der Bauch kaum bewegt. Die Bauchatmung hilft dir, die Atmung wieder ruhiger wahrzunehmen.

So funktioniert sie: Setze dich bequem hin und lege eine Hand auf den Bauch. Atme langsam durch die Nase ein und spüre, wie sich die Bauchdecke sanft hebt. Beim Ausatmen sinkt sie wieder. Lasse Schultern und Brustkorb möglichst locker. Drücke den Bauch nicht bewusst nach außen, sondern lass die Bewegung natürlich entstehen.

Dauer: 3 bis 5 Minuten

Ideal für: flache Stressatmung, verspannte Schultern und den Übergang vom Arbeitstag zum Feierabend.

4. Box-Breathing: Wenn du Fokus brauchst Beim Box-Breathing dauern alle vier Atemphasen gleich lang. Der feste Rhythmus kann besonders hilfreich sein, wenn deine Gedanken ständig abschweifen.

So funktioniert es: Atme 4 Sekunden durch die Nase ein. Halte den Atem 4 Sekunden lang entspannt an. Atme 4 Sekunden aus und warte anschließend weitere 4 Sekunden, bevor du erneut einatmest. Sind 4 Sekunden unangenehm, beginne mit 3. Fühlt sich das Luftanhalten nicht gut an, lass es weg und nutze stattdessen die 5-5-Atmung.

Dauer: 1 bis 3 Minuten

Ideal für: die Minuten vor einer Präsentation, nach einem Konflikt oder vor einer Aufgabe, auf die du dich konzentrieren möchtest.

Welche Übung passt zu dir? Bist du allgemein unruhig, probiere zunächst die 5-5-Atmung. Für einen sehr kurzen Reset eignet sich der physiologische Seufzer. Bei flacher Atmung und verspannten Schultern kann die Bauchatmung guttun. Springen deine Gedanken ständig hin und her, bietet das Box-Breathing einen klaren Rhythmus.

Keine Methode funktioniert bei allen Menschen gleich gut. Entscheidend ist, dass sich die Übung angenehm anfühlt und du sie tatsächlich in deinen Alltag integrieren kannst.

Wie oft solltest du Atemübungen machen? Für einen kurzen Reset können bereits eine bis 5 Minuten reichen. Studien, die längerfristige Veränderungen untersuchen, arbeiten jedoch meist mit regelmäßigen Übungen über mehrere Wochen.

Du kannst dir beispielsweise morgens, nach der Mittagspause oder am Ende des Arbeitstages eine kurze Atempause nehmen. Noch wichtiger als ein fester Plan ist, typische Stresssignale zu erkennen: einen angespannten Kiefer, hochgezogene Schultern oder eine auffallend schnelle Atmung.

Wann solltest du die Übung abbrechen? Beende die Atemübung, wenn dir schwindelig, übel oder unangenehm kurzatmig wird. Atme anschließend normal weiter. Häufig entstehen Beschwerden, wenn Menschen zu schnell oder zu tief atmen, statt den Atem lediglich sanft zu verlangsamen.

Bei anhaltender Atemnot, Schmerzen im Brustkorb oder anderen starken Beschwerden solltest du keine Atemtechnik als Selbstbehandlung einsetzen, sondern die Ursache medizinisch abklären lassen.