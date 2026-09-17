Mit diesen 7 Tipps schaffst du sofort mehr Selfcare im Büro

Der Arbeitstag beginnt mit den ersten Mails und endet nach dem letzten Videocall – dazwischen bleibt oft kaum Zeit, um einmal kurz bei sich selbst einzuchecken. Rückenschmerzen werden ignoriert, die Mittagspause fällt aus und selbst beim Kaffee wandert der Blick weiter auf den Bildschirm.

Selfcare im Büro bedeutet nicht, zwischen zwei Meetings eine Yogastunde einzuschieben oder den Arbeitsplatz in eine Wellnesszone zu verwandeln. Es geht um kleine Entscheidungen, die deinen Körper und deinen Kopf im Laufe des Tages entlasten.

Die folgenden 7 Tipps kosten wenig Zeit. Regelmäßig umgesetzt können sie aber verhindern, dass du abends völlig erschöpft vom Schreibtisch aufstehst.

1. Richte deinen Arbeitsplatz angenehm ein Stell den Bildschirm so auf, dass du den Kopf nicht dauerhaft senken oder drehen musst. Die Unterarme sollten entspannt aufliegen, die Füße den Boden erreichen. Bei längerer Laptop-Arbeit helfen eine separate Tastatur und Maus. Noch besser ist es natürlich, wenn der Arbeitgeber entsprechende Möbel und Gerätschaften zur Verfügung stellt. Studien zeigen, wie stark der Effekt einer ergonomischen Anpassung des Arbeitsplatzes auf deine Gesundheit ist.

Noch wichtiger als die perfekte Haltung ist Abwechslung: Wechsel öfter die Position, lehn dich zurück oder arbeite zeitweise im Stehen. Tageslicht, frische Luft und eine aufgeräumte Fläche machen den Arbeitsplatz zusätzlich angenehmer.

2. Plane Pausen ein, bevor du sie dringend brauchst Ignoriere Durst, Hunger und Verspannungen nicht so lange, bis gar nichts mehr geht. Steh regelmäßig auf, hol dir Wasser oder schau ein paar Minuten aus dem Fenster. Solche Mini-Pausen sind keine vertane Zeit: Eine Meta-Analyse mit über 2000 Teilnehmenden zeigt, dass kurze Breaks Müdigkeit reduzieren und das Gefühl von Energie steigern können.

Eine Pause bedeutet nicht, direkt zum Smartphone zu greifen. Geh lieber ein paar Schritte oder schließ kurz die Augen. Auch die Mittagspause sollte möglichst nicht am Schreibtisch stattfinden.

3. Bringe Bewegung in deinen Bürotag Ein Workout am Abend ersetzt nicht die Bewegung während eines langen Arbeitstags. Nimm die Treppe, geh beim Telefonieren umher oder verabrede dich zu einem kurzen Walking-Meeting.

Kreise zwischendurch die Schultern, streck dich oder geh ein paar Schritte durchs Büro. Entscheidend ist nicht die Übung, sondern dass du langes Sitzen regelmäßig unterbrichst, das zeigen auch Studien.

4. Versorge dich mit Essen und Getränken Stell eine Wasserflasche sichtbar auf den Schreibtisch und füll sie regelmäßig nach. Plane außerdem Mahlzeiten und einfache Snacks ein, damit du bei großem Hunger nicht nur zu Süßigkeiten greifst.

Nimm dir zum Essen ein paar Minuten Zeit und leg die Arbeit beiseite. Eine Mittagspause, die du tippend vor dem Bildschirm verbringst, ist kaum eine echte Pause.

5. Entlaste deine Augen Beim langen Blick auf den Bildschirm blinzelst du seltener. Das kann zu trockenen Augen, Kopfschmerzen und Müdigkeit führen. Regelmäßige Blickpausen reduzieren diese Beschwerden. Schau deshalb regelmäßig in die Ferne und wechsle in der Pause nicht sofort zum Smartphone.

Eine Möglichkeit ist die 20-20-20-Regel, die sogar in einer Studie überprüft wurde: Schaue etwa alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf etwas in rund 20 Fuß – also 6 Metern – Entfernung.

6. Nutze kleine Resets gegen das Energietief Wenn die Konzentration nachlässt, hilft es selten, noch verbissener weiterzuarbeiten. Öffne das Fenster, geh kurz vor die Tür, trink etwas oder lockere Schultern und Nacken.

Oft genügt ein bewusster Wechsel: vom Sitzen zum Gehen oder vom Bildschirm zum Blick ins Freie. Fällt deine Energie täglich stark ab, solltest du auch Schlaf, Ernährung und Arbeitsbelastung hinterfragen.

7. Setze Grenzen und schließe den Arbeitstag ab Du musst nicht jede zusätzliche Aufgabe kommentarlos übernehmen. Sag klar, welche Aufgaben bereits anstehen und was sich verschieben würde, wenn etwas Neues dazukommt.

Beende den Tag mit einem kurzen Ritual: Notiere offene Punkte, schließe Programme und räume den Schreibtisch grob auf. So nimmst du weniger unerledigte Arbeit gedanklich mit nach Hause. Dieses "Detachment" hat laut Studien nachweisbare Effekte auf dein Wohlbefinden.