Von wegen keine Zeit für Selfcare! Warum schon wenige Minuten am Tag zählen

Oft scheitert Selbstfürsorge gar nicht daran, dass du nicht weißt, was dir guttun würde. Sondern daran, dass du gleich das große Programm vor Augen hast: mehrmals pro Woche Sport, Meal Prep für 5 Tage, tägliche Meditation und so weiter. Und genau deshalb landet Selfcare schnell auf der Liste der Dinge, die du bloß "irgendwann mal" angehen möchtest.

Dabei musst du nicht auf den perfekten Zeitpunkt warten: Du kannst dir JETZT gut tun. Schon wenige Minuten Bewegung können den langen Sitzmarathon unterbrechen, verspannte Schultern lockern und dir einen Moment geben, wieder bei dir selbst anzukommen. Auch ein ausgewogener Snack oder ein paar bewusste Atemzüge können kleine Selfcare-Momente sein. Entscheidend ist weniger, wie viel du auf einmal schaffst, sondern dass du anfängst – am besten genau dann, wenn du merkst, dass du eine kleine Auszeit brauchst. Mit unseren Tipps gelingt dir das leichter.

1. Tu dir jetzt gut – auch wenn du nur ein paar Minuten hast Eine ausgiebige Sport-Einheit wäre schön, passt heute aber nicht mehr zwischen Job, Haushalt und Verabredungen? Dann verschiebe die Sache nicht komplett auf morgen, sondern starte schon JETZT mit ein paar Minuten. Stell dich hin, strecke die Arme über den Kopf, kreise langsam die Schultern und bewege den Oberkörper sanft von einer Seite zur anderen.

Das ersetzt kein vollständiges Training – muss es aber auch nicht. Der erste Schritt besteht darin, das lange Sitzen zu unterbrechen und wieder wahrzunehmen, wie sich dein Körper gerade anfühlt. Je niedriger die Einstiegshürde ist, desto leichter wird es, tatsächlich anzufangen. Selfcare muss nicht lange dauern, um heute einen Platz in deinem Alltag zu bekommen.

2. Tu dir auch beim Essen regelmäßig gut Gesünder essen muss ebenfalls nicht mit einem komplett neuen Ernährungsplan beginnen. Manchmal reicht es schon, die nächste Mahlzeit oder den nächsten Snack ein bisschen cleverer zusammenzustellen.

Hast du zwischen den Mahlzeiten Hunger, kombiniere beispielsweise Obst mit etwas Protein oder gesunden Fetten: Apfel mit Nussmus, Beeren mit Skyr oder Gemüsesticks mit Hummus. So wird aus dem schnellen Snack eine ausgewogenere Zwischenmahlzeit.

Auch bei den Hauptmahlzeiten hilft die Einmal-mehr-Regel: Ergänze einmal am Tag bewusst etwas, das dir gut tut – eine Portion Gemüse zum Mittagessen, Beeren ins Frühstück, Hülsenfrüchte in den Salat oder eine zusätzliche Proteinquelle. Du musst nicht ab morgen alles anders machen. Entscheide einfach bei der nächsten Gelegenheit, welches kleine Upgrade heute für dich drin ist.

3. So kannst du Selfcare gleich umsetzen: Hol dir Unterstützung! Manchmal fehlt weniger die Motivation als die passende Idee: Was könnte ich heute kochen? Welches Workout passt zu mir? Wie komme ich abends besser runter? Genau hier setzt eine Selfcare-App wie der TK-Coach an.

Der TK-Coach hilft dir JETZT dabei, dir noch heute und jederzeit zwischendurch gut zu tun – mit einem Rezept, einer kurzen Bewegungseinheit oder einer bewussten Pause, die gerade zu dir passt. Nach kurzen Analysen zu Ernährung und Fitness stellt die App individuelle Empfehlungen zusammen und verbindet unterschiedliche Bereiche der Selfcare. Zur Auswahl stehen unter anderem mehr als 800 Rezepte, über 70 Video-Workouts, 60 Audiocoachings und 65 Entspannungskurse.

Dazu kommen Angebote wie Antistress-Yoga, ein interaktiver Schlafpodcast oder ein Hip-Hop-Videocoaching. Wer eine Smartwatch oder einen Fitnesstracker nutzt, kann zudem den Mental Health Score verwenden und erhält passend zur ermittelten Belastung Anregungen für Entspannung und Bewegung.

Getty Du willst dich JETZT mehr bewegen, bewusster essen, mehr Zeit für Entspannung einplanen – einfach fitter werden? Die App "TK-Coach" unterstützt dabei und hilft, Ziele nachhaltig zu erreichen.



Der Vorteil: Du musst Selfcare nicht zum nächsten Großprojekt machen oder erst lange überlegen, womit du anfangen möchtest. Du kannst dir aus dem TK-Coach genau den Impuls herausgreifen, der JETZT zu dir und deinem Tag passt – ob Rezept, kurze Bewegungseinheit oder bewusste Pause.

4. Schaffe dir Selfcare-Momente, die genau in deinen Tag passen Neue Routinen lassen sich leichter beibehalten, wenn du sie nicht jedes Mal neu planen musst. Suche dir deshalb einen Moment, der ohnehin jeden Tag stattfindet: den ersten Kaffee, das Ende eines Meetings oder das Zähneputzen am Abend. Danach folgen 2 Minuten Bewegung. Zum Beispiel 10 langsame Kniebeugen am Schreibtisch, einige Schritte durch die Wohnung oder ein kurzer Hüft- und Schulter-Flow.

Die Verknüpfung hilft deinem Gehirn dabei, aus einer spontanen Idee nach und nach eine Gewohnheit zu machen. Wichtig ist nicht, dass du immer dieselben Übungen ausführst, sondern dass du dir regelmäßig diese kleine Pause nimmst. So wird aus dem Gedanken "Ich müsste mal wieder mehr für mich tun" ein konkreter Moment, den du direkt nutzen kannst.

5. Frage dich regelmäßig: Was würde mir jetzt gut tun? Selfcare bedeutet nicht, jeden Tag dasselbe Programm durchzuziehen. Viel sinnvoller ist ein kurzer Check-in: Was brauche ich gerade?

Bei einem verspannten Nacken können langsame Schulterkreise und sanfte Kopfneigungen helfen.

Fühlst du dich müde, bringen ein paar dynamische Kniebeugen, Armbewegungen oder Schritte auf der Stelle den Kreislauf in Schwung.

Ist der Kopf voll, konzentriere dich für einige Atemzüge auf eine ruhige, verlängerte Ausatmung und bewege dich dazu langsam. Wenn du die Sache auf diese Weise angehst, wird Bewegung nicht zu einer weiteren Pflicht, sondern zu einer konkreten Antwort auf deine aktuelle Tagesform. Du musst also nicht zuerst den perfekten Selfcare-Plan entwickeln – sondern kannst auf das reagieren, was dir jetzt gut tut.