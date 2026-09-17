Tu dir JETZT gut: Das SELFCARE STUDIO kommt in deine Stadt!

Wann hast du dir zuletzt ganz bewusst eine halbe Stunde nur für dich genommen? Einfach, damit es dir danach etwas besser geht? Im Alltag bleibt dafür oft kaum Raum. Zwischen Job, Terminen und Verpflichtungen merkst du häufig erst am Abend, wie verspannt deine Schultern sind, wie flach du geatmet hast und wie viele Gedanken gleichzeitig durch deinen Kopf kreisen. Genau hier setzt das SELFCARE STUDIO an: mit kurzen Auszeiten, die sich unkompliziert in deinen Tag integrieren lassen.

Gemeinsam mit der Techniker rufen Men’s Health und Women’s Health dazu auf, dir diese Pause zu gönnen: Unter dem Motto "Tu dir JETZT gut" öffnet das Eventformat an jeweils einem Donnerstag von 7.30 bis 20 Uhr seine Türen in ausgewählten Boutique-Studios in Hamburg, Berlin, Köln und München. Auf dem Kursplan stehen verschiedene 40-minütige Selfcare-Classes, die dich dabei unterstützen, Stress loszulassen, Verspannungen zu lösen und wieder mehr bei dir selbst anzukommen.

Selfcare, die in deinen Alltag passt Selfcare klingt schnell nach einem weiteren Punkt auf der ohnehin schon vollen To-do-Liste. Dabei muss sie weder viel Zeit kosten noch einem perfekten Morgenritual folgen. Manchmal reichen ein paar bewusste Atemzüge, sanfte Bewegungen oder eine kurze Pause, um sich wieder klarer, beweglicher und ausgeglichener zu fühlen.

Im SELFCARE STUDIO entscheidest du deshalb selbst, was du gerade brauchst: neue Energie für den Tag, Entlastung für Schultern und Nacken, einen ruhigeren Kopf oder einen entspannten Übergang in den Feierabend.

Die Classes werden von ausgewählten Coaches von Women’s Health und Men’s Health angeleitet. Vorkenntnisse brauchst du nicht. Im Mittelpunkt steht nicht, wie beweglich, sportlich oder erfahren du bist, sondern wie du dich während der Session fühlst.

Diese Relax-Classes erwarten dich Der Kursplan begleitet dich durch den Tag. Am Vormittag stehen sanfte Aktivierung, bewusste Atmung und mentale Klarheit im Vordergrund. Mittags kannst du deine Pause für einen körperlichen und mentalen Reset nutzen. Am Nachmittag helfen dir fließende Bewegungen und ruhige Stretches dabei, neue Energie zu sammeln oder den Tag entspannt ausklingen zu lassen. Das sind mögliche Themen der Classes:

Bei Morning Glow & Breath startest du mit sanften Yoga- und Pilates-Übungen in den Tag. Bewusste Atemzüge helfen dir dabei, anzukommen und deine Aufmerksamkeit auf den Moment zu richten.

startest du mit sanften Yoga- und Pilates-Übungen in den Tag. Bewusste Atemzüge helfen dir dabei, anzukommen und deine Aufmerksamkeit auf den Moment zu richten. Focus & Flex verbindet Dehnungen mit einfachen Balance-Übungen. Die Session eignet sich besonders, wenn du dich nach mehr Beweglichkeit sehnst und dein Gedankenkarussell für eine Weile stoppen möchtest.

verbindet Dehnungen mit einfachen Balance-Übungen. Die Session eignet sich besonders, wenn du dich nach mehr Beweglichkeit sehnst und dein Gedankenkarussell für eine Weile stoppen möchtest. Der Lunch Break Reset richtet sich gezielt an alle, die viel sitzen. Mobilisierende Bewegungen und entspannende Übungen für Schultern, Nacken und Rücken helfen dabei, typische Schreibtisch-Verspannungen zu lösen.

richtet sich gezielt an alle, die viel sitzen. Mobilisierende Bewegungen und entspannende Übungen für Schultern, Nacken und Rücken helfen dabei, typische Schreibtisch-Verspannungen zu lösen. Bei Mindful Mobility bringst du deine Gelenke mit fließenden Bewegungen wieder in Schwung. Bewegung und Atmung werden bewusst miteinander verbunden – ideal, um nach einem langen Vormittag den Kopf freizubekommen.

bringst du deine Gelenke mit fließenden Bewegungen wieder in Schwung. Bewegung und Atmung werden bewusst miteinander verbunden – ideal, um nach einem langen Vormittag den Kopf freizubekommen. Du möchtest dich bewegen, hast aber gerade keine Energie für einen Flow? Dann könnte Breath & Release das Richtige für dich sein. In der reinen Breathwork-Session lernst du einfache Atemtechniken kennen, mit denen du zur Ruhe kommen und Anspannung loslassen kannst.

das Richtige für dich sein. In der reinen Breathwork-Session lernst du einfache Atemtechniken kennen, mit denen du zur Ruhe kommen und Anspannung loslassen kannst. Am Nachmittag sorgt der Creative Energy Flow mit dynamischeren Yoga- und Pilates-Elementen für neue Energie. Zum Abschluss wird es bei Reconnect & Chill noch einmal besonders ruhig: Tiefe Dehnungen und eine sanfte Atemvertiefung laden dazu ein, das Tempo bewusst herunterzufahren. Diese Selfcare-Goodies kommen on top Neben den spannenden Classes warten healthy Snacks auf dich, außerdem praktische Give-aways und Goodies, um das Selfcare-Erlebnis zu komplettieren. Damit nicht genug, hast du noch die Möglichkeit, attraktive Gewinne mitzunehmen, die wir vor Ort verlosen:

Garmin Health-Tracker Vernünftige Selfcare funktioniert am besten mit einem entsprechenden Gadget. Unser Partner Garmin liefert die besten Tools für das Erfassen deiner Daten. Gemeinsam verlosen wir vor Ort eine Garmin Watch.

Gutscheine der Yoga-Locations Du fühlst dich wohl in unserer Location? Wunderbar, denn du kannst vor Ort einen Gutschein für weitere Besuche gewinnen.

Leckere Snacks von followfood Keine Selfcare funktioniert, wenn der Magen knurrt. Darum gibt es bei uns ein exklusives Snack-Paket unseres Partners followfood. Das ist Selfcare in lecker!

Du entscheidest, welche Auszeit du brauchst Vielleicht möchtest du morgens mit einem klareren Kopf in den Tag starten. Vielleicht nutzt du deine Mittagspause, um den Nacken zu lockern. Oder du schließt am Nachmittag für eine halbe Stunde die Tür hinter dem Alltag.

Das SELFCARE STUDIO gibt dir den Raum, genau das auszuprobieren. Ohne Leistungsdruck, ohne Optimierungsprogramm und ohne den Anspruch, danach ein völlig neuer Mensch zu sein. Es geht um eine kurze Unterbrechung, die dir guttut – körperlich, mental oder beides.

Zwischen den Classes bleibt außerdem Zeit, um anzukommen, dich mit Teilnehmenden, Coaches, Creatoren und Mitgliedern der Women’s-Health- und Men’s-Health-Redaktion auszutauschen.

In diesen Städten findet das SELFCARE STUDIO statt Das SELFCARE STUDIO macht in Hamburg, Berlin, Köln und München Station. Die Veranstaltungen finden jeweils an einem Donnerstag von 7.30 bis 20 Uhr in einem ausgewählten Boutique-Studio statt.