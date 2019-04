Hobbysportler mit Unterstützung von Profis: Das Team Alpecin 2019

"Dress like a Pro — Train like a Pro — Ride like a Pro", kurz: fühlen Sie sich eine Saison wie ein Profi — das ist das Versprechen von Team-Sponsor Alpecin. Jedes Jahr bietet Alpecin Cycling Hobbyfahrern aus der ganzen Welt kostenlos die Chance eine Saison unter professionellen Rahmenbedingungen zu trainieren. Das Ziel dieses Jahr: einmal im Leben eine echte Etappe der Tour der France fahren.

Black Beauty: Jedermann-Teamrad Canyon Endurace © Alpecin/Henning Angerer

Der Start in die Saison war das Teamtreffen in Bielefeld Anfang März, bei dem sich die Teilnehmer und Betreuer kennenlernen konnten, das Material ausgegeben und ein Bikefitting durchgeführt wurde. Nun geht es Anfang April für 9 Tage ins Trainingslager nach Südtirol: hier werden die ersten Bergetappen ins Visier genommen, die ersten echten Schmerzen gemeinsam erlebt. Bei Rundfahrten im Mai in England und Luxemburg folgen die einzigen Testläufe. Ansonsten: feilen, feilen, feilen an der eigenene Leistung bis zum Saison-Highlight am 21. Juli 2019 in Albertville.

"Das ganze Team von Alpecin arbeitet so unglaublich professionell — das gibt Vertrauen, dass auch wir Amateure es schaffen können", sagt unser Redakteur und Teilnehmer Maximilian Immer nach dem Teamtreffen in Bielefeld.