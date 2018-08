Maiskolben grillen: 3 Varianten, mit denen es perfekt gelingt

Bestreichen Sie die Kolben nach dem Grillen am besten mit Kräuterbutter © Viktoria-Hodos / Shutterstock.com

2. Maiskolben ohne Blätter grillen

Wer keine frischen Maiskolben in der Schale bekommen konnte oder die Kolben lieber ohne Blätter grillen möchte, kann dies natürlich auch tun. Eine gute Alternative zu frischen Kolben sind hier übrigens tiefgekühlte Maiskolben am Stück. Eingeschweißte, vorgegarte Maiskolben zu kaufen ist zwar praktisch, diese können aber geschmacklich nicht mit der frischen Variante mithalten. Da dem "nackten" Kolben ohne die Blätter jetzt allerdings die Schutzschicht fehlt, kann man ihn nicht einfach so auf den Grill packen – er würde Ihnen viel zu schnell verbrennen.

Daher empfiehlt es sich, die Maiskolben vor dem Grillen zu kochen, damit sie der Hitze nicht allzu lange ausgesetzt sind. Den Mais dazu einfach rund 20 Minuten in Salzwasser garen und erst danach für weitere 10 bis 15 Minuten auf dem 180 Grad heißen Grill rundherum schön anrösten. Dabei immer wieder drehen. Anschließend mit (Kräuter-)Butter und Salz servieren.

3. Maiskolben in Alufolie grillen

Dazu die frischen Kolben am besten in Wasser einweichen (30 bis 60 Minuten). Jetzt können Sie bereits vor dem Grillen Kräuterbutter oder eine leckere Marinade auf die Kolben streichen. Dann den Mais eingewickelt bei 180 bis 200 Grad für rund 15 Minuten grillen – fertig.

Maiskolben zu grillen, ist simpel, günstig und natürlich vor allem lecker: 3 wirklich gute Gründe, öfter mal Mais auf den Grill zu legen. Zudem lassen gegrillte Maiskolben auch Veganer-Herzen höher schlagen.