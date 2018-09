Rezepte mit wenig Zutaten: Für diese 4 Gerichte brauchen Sie nur 4 Zutaten!

Gesund zu kochen, ist nicht schwer © 4-PM-production / Shutterstock.com

Halten Sie die wichtigsten Basics griffbereit

Um das Kochen möglichst einfach und überschaubar zu halten, sollten Sie ein paar Grundzutaten immer zu Hause haben:

Hochwertige Öle (natives Olivenöl für Dressings und Pflanzenöl zum Braten)

Salz und Pfeffer

Zwiebeln & Knoblauch

Rezept-Ideen mit maximal 4 Zutaten

In der Theorie hört sich das Kochen mit wenig Zutaten doch machbar an, oder? Dass das in der Praxis auch tatsächlich funktioniert, beweisen diese einfachen Rezepte:

1. Rinderfilet mit Rosenkohl

Ein gutes Stück Fleisch lässt auch Ihr Herz höher schlagen? Dann ist diese Low Carb-Variante mir Rosenkohl genau das Richtige für Sie. Kein Rosenkohl-Fan? Dann tauschen Sie das Gemüse einfach gegen grüne Bohnen, Brokkoli oder Karotten.