Wer online über Muskelaufbau ab 50 liest, stößt schnell auf düstere Prognosen: Der Testosteronspiegel sinkt, die Energie lässt nach und der Rücken macht ständig Probleme. Doch Muskelaufbau ist auch jenseits der 50 möglich. Coach Bryan Krahn ist 53, wiegt rund 95 Kilogramm und sagt, er sei so stark wie nie. Dafür trainiert er 4- bis 5-mal pro Woche.

Das heißt nicht, dass der Trainer heute genauso Sport macht wie mit 20. In den vergangenen Jahrzehnten hat er seine Prioritäten verändert, drückt deutlich seltener auf der Bank und probiert neue Trainingsmethoden aus. Aus diesen Erfahrungen leitet er 4 Prinzipien ab, die beim Muskelaufbau Ü50 helfen können, ohne den Körper zu überfordern. Über sie und weitere Trainingsthemen sprach er im Podcast "Strong Talk" von Men's Health.

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1. Setze auf Maschinen, um deine Gelenke zu entlasten Jahrelang trainierte Krahn vor allem mit Kurzhanteln und Langhanteln. Vor rund 10 Jahren begannen diese Übungen jedoch, seinen Gelenken Probleme zu bereiten. Seitdem achtet er stärker darauf, das Verletzungsrisiko zu senken. Ein Teil der Lösung war eine kurze Trainingspause. Außerdem entdeckte Krahn den Gerätebereich im Fitness-Studio neu. Freie Gewichte gelten oft als besonders funktionell, doch mit zunehmendem Alter passen sie nicht immer zu den eigenen Gelenken. "Innerhalb von 4 oder 5 Monaten hatte ich keine Schmerzen mehr und war an diesen Maschinen stark", sagt Krahn. "Kabelzüge sind mit zunehmendem Alter unverzichtbar."

Maschinen führen Bewegungen auf einer festen Bahn. So kannst du dich darauf konzentrieren, möglichst viel Kraft mit der Zielmuskulatur zu erzeugen – ein wichtiger Reiz für den Muskelaufbau. "Gerade Anfängerinnen und Anfänger können diese Kraft mit freien Gewichten nicht immer leicht entwickeln", sagt Ebenezer Samuel, C.S.C.S., Fitness-Director bei Men's Health. "Eine Maschinenübung gegen Ende des Trainings einzubauen, kann dir die Möglichkeit geben, deine Grenzen noch etwas auszutesten." Zwei Geräte, die sich dafür anbieten: der sitzende Kabelzug, der vor allem den Rücken trainiert, und die Beinpresse. Mit ihr kannst du Oberschenkelrückseite, Gesäß und Quadrizeps vergleichsweise schwer belasten.

Noch ein Vorteil: Maschinen können die Freude am Training zurückbringen. Krahn sagt, sie helfen ihm, seine Workouts wieder zu genießen, so wie früher, in seinen Zwanzigern. "Ich gehe wieder richtig gern ins Fitness-Studio", erzählt er.

Unser Experte: Bryan KrahnBryan Krahn ist der Coach hinter dem Programm "Max Muscle at 50" der US-Ausgabe von Men’s Health. Mit über 50 sagt er von sich, er sei in der besten Form seines Lebens. Er unterstützt Männer in ihren 40ern, 50ern und 60ern dabei, Muskeln aufzubauen, den Bauchspeck loszuwerden und hart zu trainieren – ohne dabei ihre Gelenke zu ruinieren.

2. Bleibe offen für Übungsvarianten, falls du Schmerzen hast Bankdrücken mit der Langhantel, Kniebeugen oder Kreuzheben sind so beliebt, dass manche sie für unverzichtbar halten. Krahn sieht das anders: Du musst dich auf keine bestimmte Übung festlegen. Entscheidend ist, eine Variante zu finden, mit der du gut und schmerzfrei trainieren kannst.

Krahn lernte das beim Armtraining. Er mochte French Press, auch Skull Crusher genannt, eine Trizepsübung, die die Ellbogen stark beanspruchen kann. Stattdessen baute er Trizepsdrücken am Kabelzug ein – und entwickelte weiterhin die gewünschte Muskulatur. Auch beim Bizepstraining tauschte er Übungen aus: Aus supinierten Kurzhantel-Curls wurden Hammer-Curls. "Sobald sich etwas nicht richtig anfühlt, probieren wir eine Variante", sagt er.

Der Sportphysiologe und Krafttrainer Dr. Pat Davidson stimmt zu: Viele Übungen, die manche für Pflicht halten, können ersetzt werden. "Viele Menschen hängen emotional an einer Übung", sagt Davidson. Aber er rät: "Verheirate dich nicht mit einer Übung." Auch hier können Maschinen helfen. "An Maschinen ist es schwierig, sich zu verletzen", sagt Krahn. Sie geben ihm das Gefühl, sich beim Training stärker auszupowern und näher ans Muskelversagen heranzugehen. Die wichtigste Lektion: Wenn ein Gelenk schmerzt, solltest du eine alternative Übung für die Bewegung finden, die den Schmerz verursacht. Warte damit nicht erst ab, versuche nicht, dich durchzubeißen.

3. Nutze den Schlitten, um Schnellkraft mit weniger Stoßbelastung zu trainieren Krahn denkt heute nicht nur daran, Muskeln aufzubauen. Er will auch die Fähigkeit erhalten, schnell Kraft zu entwickeln. Muskeln müssen Kraft nicht nur erzeugen, sondern sie auch rasch einsetzen können, beispielsweise beim Springen, Hüpfen oder Anlaufen. Diese Schnellkraft ließe sich mit Sprungübungen trainieren. Doch mit 50 kann der Körper die Belastung solcher plyometrischen Übungen nicht immer gut abfangen. Deshalb setzt Krahn gern auf Schlittenstöße. Er nutzt sie als Aufwärmübung, besonders an Tagen, an denen er den Oberkörper mit verschiedenen Druckbewegungen trainiert.

Einen beschwerten Schlitten zu schieben, beansprucht Gesäß, Quadrizeps und hintere Oberschenkelmuskulatur, aktiviert außerdem die Körpermitte. Gleichzeitig trainierst du dabei die sogenannte Dreifachstreckung: Knie-, Hüft- und Sprunggelenk werden gleichzeitig gestreckt. Diese Bewegung ist wichtig fürs Laufen und Springen.

Der Vorteil des Schlittenschiebens: Du kannst Schnellkraft trainieren, ohne dabei ein hohes Verletzungsrisiko einzugehen, sagt Davidson. "Wenn du dich nach vorn lehnst und beschleunigst, ist das deutlich sicherer", sagt er. "Es ist fast wie eine Multipresse fürs Laufen." Für den Einstieg kannst du zwei bis drei Sätze mit jeweils 30 Sekunden Schlittenstößen durchführen.

4. Tägliche Spaziergänge gehören für Krahn fest zum Training Wenn Krahn an einem Tag nur 15 Minuten Zeit hat, geht er spazieren. Das ist für ihn nicht verhandelbar. "In diesen 15 Minuten schaffe ich eine Menge", sagt er. "Ich hebe nicht jeden Tag Gewichte, aber ich gehe jeden Tag."

Spazierengehen gibt Krahn eine mentale Pause: Er kann Abstand von seinen Verpflichtungen gewinnen und den Kopf freibekommen. Zugleich bleibt der Körper in Bewegung, statt lange zu sitzen.

Mit 50 muss nicht jedes Training hart sein oder die eigenen Grenzen ausreizen. Gehen hält den Körper gelenkschonend in Bewegung, auch wenn du müde bist, und verbraucht nebenbei etwas Energie. Regelmäßige Spaziergänge können zudem dazu beitragen, das Risiko für Herzkrankheiten zu senken. Das ist in jedem Alter ein Thema, besonders aber für ältere Erwachsene. Laut dem Statistischen Bundesamt waren sie 2025 in Deutschland die häufigste Todesursachengruppe: Rund 334 100 Menschen starben daran.

FAQ: Muskelaufbau und Training ab 50 Kann man auch nach längerer Trainingspause mit 50 wieder mit Krafttraining anfangen? Ja. Eine Trainingspause bedeutet nicht, dass Krafttraining grundsätzlich ausgeschlossen ist. Sinnvoll ist ein schrittweiser Einstieg mit einer Belastung, die sich kontrolliert und schmerzfrei anfühlt. Bei bestehenden Beschwerden oder Erkrankungen sollte man vorher ärztlichen Rat einholen. Sind Maschinen für den Muskelaufbau besser als freie Gewichte? Nicht grundsätzlich. Maschinen und freie Gewichte können beide Teil eines Krafttrainings sein. Entscheidend ist, eine Übung zu wählen, die sich für den eigenen Körper gut anfühlt und mit der sich die Muskulatur gezielt trainieren lässt. Bryan Krahn setzt stärker auf Maschinen, weil ihm manche Übungen mit freien Gewichten Gelenkprobleme bereiteten. Reicht Spazierengehen aus, um Muskeln aufzubauen? Spazierengehen hält den Körper in Bewegung, ersetzt aber kein gezieltes Krafttraining. Wer Muskeln aufbauen möchte, sollte zusätzlich Übungen einplanen, bei denen die Muskulatur gegen einen Widerstand arbeitet.