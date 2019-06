Alles eine Frage der richtigen Einstellung: So geht Bike-Fitting

Es sticht im Rücken, die Handgelenke schmerzen, der Hintern brennt: Das ist wohl schon vielen Radfahrern, die länger im Sattel gesessen haben, so ergangen. Und klar, ein gewisser Druckschmerz am Gesäß lässt sich gar nicht vermeiden. Aber es muss nicht sein, dass Sie sich 40 Jahre älter fühlen, nachdem Sie sich abgestrampelt haben. Der Leiter des Radlabors in Freiburg, Florian Geyer, verrät im Folgenden, warum es wichtig ist, das Bike individuell einzustellen. Und gibt Profi-Tipps, an welchen Schrauben man drehen kann und wovon man besser die Finger lassen sollte.

Bike-Fitting lautet das Stichwort, wenn es um ein perfekt eingestelltes Fahrrad geht. Das hat nicht nur beim Training Vorteile, wie Experte Geyer weiß: "Bike-Fitting wirkt präventiv, so dass Schmerzen oder Beschwerden gar nicht erst entstehen." Allerdings sollten Sie Ihr Rad nicht nur aus gesundheitlichen Gründen an Ihren Körper und Ihre Bedürfnisse anpassen (lassen): "Es erhöht zudem den Wirkungsgrad auf dem Rad – Sie können schneller fahren." Also, schwingen Sie sich auf Ihr Bike, um die für Sie optimalen Einstellungen zu finden.