Radfahrertyp: So werden Sie Sprinter, Bergsteiger oder Zeitfahrer

Vorbildliches kraxeln am Berg: das Lächeln des Jörg Ludewig © Henning Angerer

... BERG-STEIGER

Die Bergziegen unter den Bikern wiegen oft nur knapp 60 Kilo. Wichtiger als ein geringes Gewicht sind aber Kraft, Ausdauer und die passende Trittfrequenz. Heißt: gleichmäßig mit Zug und Druck am Pedal und ruhigem Oberkörper pedalieren. Um die Qualen eines langen Anstiegs zu simulieren, suchen Sie sich eben jenen mit zirka 10 Prozent Steigung. Fahren Sie ihn 4 bis 10 Minuten lang bei mittlerer Intensität (unterhalb der anaeroben Schwelle) und mit einer Trittfrequenz von rund 50 Kurbelumdrehungen je Minute (U/min) hoch. Pause: locker runterrollen. Je nach Fitness wiederholen, sodass Sie 20 bis 30 Minuten rauffahren.

... ZEITTEMPO-BOLZER

Um beim Kampf gegen die Uhr keine Sekunde zu verlieren, müssen Sie ein hohes Tempo über einen langen Zeitraum halten. Heißt: Sie müssen das Fahren an der anaeroben Schwelle trainieren. Machen Sie Intervalle an leichten Anstiegen oder in der Ebene bei mittlerer bis hoher Intensität, mit einer Trittfrequenz von 7 0 bis 90 U/min. Belastung: 4 bis 10 Minuten. Pause: die Hälfte der Belastung. Insgesamt 20 bis 30 Minuten belasten. Um dem Wind möglichst wenig Angriffsfläche zu geben, bleibt Ihr Oberkörper tief. Die zusätzliche Kraft kommt aus dem Gesäß.