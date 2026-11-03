Hyrox unter 90, 80 oder 60 Minuten: So planst du dein Rennen

Du willst deinen ersten Hyrox unter 90 Minuten finishen oder die 60-Minuten-Marke knacken? Dann brauchst du mehr als schnelle Beine und Kraft am Schlitten. Entscheidend ist, wie du deine Leistung über das gesamte Rennen verteilst.

8 Laufkilometer, 8 Workout-Stationen und die Wege dazwischen ergeben deine Gesamtzeit. Wer anfangs überzieht, verliert später möglicherweise mehr Sekunden, als er zuvor herausgeholt hat. Ein realistischer Zeitplan hilft dir, deine Kräfte einzuteilen und gezielt an deinen Schwächen zu arbeiten.

Wie setzt sich deine Hyrox-Zeit zusammen? Beim klassischen Hyrox-Einzel absolvierst du 8-mal einen Kilometer Laufen, jeweils gefolgt von einer Workout-Station. Diese Reihenfolge erwartet dich:

Die Gewichte unterscheiden sich je nach Wettkampfklasse. Hinzu kommt die Roxzone: der Übergangsbereich zwischen Laufstrecke und Stationen. Auch diese Wege zählen zur Gesamtzeit. Für deine Planung brauchst du deshalb 3 Zeitblöcke: Laufen, Stationen und Übergänge.

Welche Laufpace brauchst du für deine Zielzeit? Die eine notwendige Laufgeschwindigkeit gibt es nicht. Wer an den Stationen schnell ist, kann sich langsamere Laufkilometer leisten. Starke Läufer können dagegen mehr Zeit für Schlitten, Ausfallschritte und Wall Balls einplanen. Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich das Zeitbudget verteilen könnte:

Wichtig: Das sind rechnerische Planungsbeispiele, keine Leistungsstandards oder garantierten Erfolgsrezepte. Ob eine Aufteilung zu dir passt, hängt unter anderem von Wettkampfklasse, Leistungsstand und Veranstaltungsbedingungen ab. Jede Variante lässt eine Minute Abstand zur jeweiligen Zeitgrenze.

Infobox: So rechnest du deinen persönlichen Zeitplan ausZielzeit - Stationszeit - Roxzone-Zeit = verfügbares Laufbudget.



Beispiel: Du möchtest 80 Minuten unterbieten und planst mit 79 Minuten Gesamtzeit. Brauchst du voraussichtlich 35 Minuten für die Stationen und 5 Minuten für die Roxzone, bleiben 39 Minuten fürs Laufen. Das entspricht durchschnittlich etwa 4:53 Minuten pro Kilometer.

Nutze möglichst Zeiten aus einem bisherigen Rennen oder aus wettkampfnahen Trainingseinheiten. Deine Bestzeit über einen frischen Laufkilometer ist nur bedingt aussagekräftig: Beim Hyrox musst du dein Tempo auch nach belastenden Stationen halten können.

Wo verlierst du beim Hyrox am meisten Zeit? 3 Szenarien Bevor du härter trainierst, schau dir deine Zwischenzeiten an. Sie zeigen, ob dein größtes Potenzial beim Laufen, an einzelnen Stationen oder in den Übergängen liegt.

1. Deine Laufkilometer werden deutlich langsamer Laut einer von RoxSkin zusammengefassten HyCoach-Analyse laufen Teilnehmer ihre späteren Kilometer teilweise 10 bis 20 Prozent langsamer als die ersten. Spitzenathleten halten ihre Zwischenzeiten dagegen konstanter. Die Werte liefern eine Orientierung, sind aber kein allgemeingültiger Maßstab.

Dein Ansatz: Starte kontrolliert, statt den ersten Kilometer wie einen eigenständigen Wettkampf zu laufen. Entscheidend ist ein Tempo, das du auch nach Schlitten und Ausfallschritten möglichst stabil halten kannst.

2. Eine Station kostet dich überproportional viel Zeit Vielleicht bist du beim Rudern zügig unterwegs, brauchst bei den Wall Balls aber immer längere Pausen. Oder du gehst am Schlitten so stark ans Limit, dass dein nächster Lauf einbricht.

Dein Ansatz: Trainiere nicht nur deine Lieblingsstationen. Prüfe, ob dich an deiner schwächsten Station vor allem Technik, Kraft, Ausdauer oder ungeschickte Pausen ausbremsen. Geplante kurze Unterbrechungen können sinnvoller sein als ein zu langer erster Satz mit anschließender Zwangspause.

3. Du lässt in der Roxzone Sekunden liegen Orientierung suchen, stehen bleiben, erst an der Station über die nächsten Schritte nachdenken: Kleine Verzögerungen können sich summieren.

Dein Ansatz: Informiere dich vor dem Start über den Veranstaltungsplan und achte auf die Beschilderung. Bewege dich zielgerichtet durch die Übergänge, ohne daraus zusätzliche Sprints zu machen. Notwendiges Trinken solltest du nicht aus Zeitdruck auslassen.

So trainierst du gezielt für eine schnellere Hyrox-Zeit Aus deiner Rennanalyse sollten konkrete Trainingsschwerpunkte entstehen. Diese 3 Tipps helfen dir, dein Zeitbudget realistischer einzuhalten:

Laufausdauer entwickeln: Lockere Läufe schaffen die Grundlage, ergänzende Tempoeinheiten verbessern deine Leistungsfähigkeit. Nicht jeder Lauf muss hart sein. Laufen unter Vorermüdung üben: Kombiniere gelegentlich eine Station mit einem anschließenden Laufabschnitt. So lernst du, dein Tempo mit belasteten Beinen einzuschätzen. Stationsabläufe festigen: Übe saubere, regelkonforme Wiederholungen und eine passende Pausenstrategie. Ungültige Wiederholungen kosten Kraft und Zeit. Steigere den Umfang schrittweise. Ein komplettes Rennen im Training nachzustellen, ist nicht ständig nötig. Häufig kannst du an gezielten Kombinationen besser arbeiten, ohne dich jedes Mal vollständig auszubelasten.

FAQ: Häufige Fragen zur Hyrox-Zielzeit Reicht eine schnelle 10-Kilometer-Zeit für ein schnelles Hyrox-Rennen? Nein. Sie ist eine gute Grundlage, sagt aber wenig über deine Leistung an den Stationen und das Laufen unter Vorermüdung aus. Für eine realistische Zielzeit musst du alle drei Zeitblöcke berücksichtigen. Muss ich jeden Kilometer gleich schnell laufen? Nicht sekundengenau. Eine möglichst kontrollierte, gleichmäßige Belastung ist aber meist sinnvoller als ein sehr schneller Beginn mit starkem Tempoverlust. Die vorherige Station und die Streckenführung beeinflussen deine Zwischenzeiten. Sollte ich an jeder Station maximal Gas geben? Nicht automatisch. Ein paar gewonnene Sekunden können teuer werden, wenn du danach deutlich langsamer läufst. Bewerte jede Station danach, wie sie sich auf den weiteren Rennverlauf auswirkt. Sind Zeiten aus verschiedenen Wettkampfklassen vergleichbar? Nur eingeschränkt. Unterschiedliche Gewichte und Formate verändern die Anforderungen. Vergleiche deine Zeiten möglichst innerhalb derselben Klasse und berücksichtige Unterschiede zwischen Veranstaltungen.