Abnehmen mit dem Airfryer: Die besten Low-Calorie-Tipps

Beim Abnehmen geht es vor allem um eins: Beim Essen möglichst viele Kalorien sparen, aber gleichzeitig trotzdem satt werden. Das kann im stressigen Alltag eine echte Challenge werden, vor allem, wenn der Hunger kickt und die Zeit knapp ist. Da fällt die Entscheidung schnell auf Fast Food und aus "nur ein paar Pommes" werden schnell unnötige Extra-Kalorien...

Dabei wird kalorienarmes Kochen oft zu Unrecht mit Verzicht und wenig Genuss gleichgesetzt. Früher hieß es zwar: "Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt". Heute gilt aber eher: Auf den Tisch kommt nur, was wirklich gut schmeckt. Und das kriegst du mit dem richtigen Know-How und ein paar Tricks auch ganz einfach kalorienarm hin. Oft reichen schon kleine Anpassungen, um die Kalorien deiner Mahlzeit deutlich zu reduzieren.

Genau hier kommt ein Küchengerät ins Spiel, das das Ganze im Alltag deutlich erleichtert: Die Heißluftfritteuse. Mit ihrer Hilfe musst du nämlich überhaupt nicht auf die geliebten Pommes verzichten, du musst sie nur anders zubereiten. Der Airfryer sorgt dafür, dass deine Lieblingsgerichte auch ohne Unmengen an Öl und somit unnötigen Kalorien knusprig werden. Hier erfährst du, was sich hinter dem Trendgerät verbirgt und mit welchen einfachen Strategien du es als Werkzeug in deinem Cutting-Prozess nutzen kannst.

Was ist ein Airfryer und wie hilft er beim Cutting? Der Airfryer "frittiert" Lebensmittel zwar dem Namen nach, funktioniert aber ganz anders als eine klassische Fritteuse. Statt in großen Mengen Öl zu baden, setzt das Gerät auf stark zirkulierende Heißluft. Dieses Prinzip der Konvektion sorgt dafür, dass Speisen von allen Seiten gleichmäßig gegart werden - eigentlich ganz ähnlich wie bei einem Umluftofen, nur kompakter und oft schneller.

Der große Vorteil am Airfryer ist, dass hier für die knusprige Textur meist nur ganz wenig bis gar kein Fett verwendet werden muss. Genau das macht den Airfryer so interessant fürs Abnehmen oder Cutting. Beim Cutting geht es darum, Körperfett zu reduzieren und gleichzeitig die Muskelmasse möglichst zu erhalten. Dafür ist ein Kaloriendefizit entscheidend, das bedeutet, dass du weniger Kalorien aufnimmst, als dein Körper verbraucht.

Indem der Airfryer dir dabei hilft, beim Kochen Fett zu sparen, erleichtert er dir auch das Einhalten des Kaloriendefizits, denn Fette enthalten rund 9,3 kcal pro Gramm und sind somit mehr als doppelt so energiedicht wie Kohlenhydrate oder Proteine, was sich entsprechend dann auch schnell auf deinem Kalorienkonto zeigt.

Gerade bei klassischen "Kalorienfallen" wie Pommes oder anderen Kartoffelgerichten zeigt sich der Effekt besonders deutlich. Studien - unter anderem eine im European Journal of Lipid Science and Technology veröffentlichte Untersuchung - zeigen, dass Airfryer-Zubereitungen im Vergleich zur klassischen Fritteuse im Schnitt rund 70 Prozent weniger Fett enthalten können, bei ähnlich bewerteter Geschmacksqualität. Bei frittierten Kartoffeln konnten hier pro 100g rund 45 kcal gespart werden und das ganz ohne, dass du deine Mahlzeiten verkleinern musst!

Grundlegende Airfryer-Tipps fürs Cutting Nachdem du nun weißt, wie du den Airfryer für deinen Fettverlust nutzen kannst, folgen hier ein paar hilfreiche Tipps, was du bei seiner Bedienung beachten solltest, damit deine Gerichte lecker und knusprig werden:

Minimaler Öl-Einsatz: Oft reicht 1 TL (enthält ca. 45 kcal) statt 1 EL Öl (enthält ca. 120 kcal). Um noch einfacher Öl zu sparen, kannst du auch einen Ölspray nutzen, statt Öl direkt aus der Flasche zu gießen. Viele Rezepte werden im Airfryer sogar ganz ohne Öl crunchy!

Oft reicht 1 TL (enthält ca. 45 kcal) statt 1 EL Öl (enthält ca. 120 kcal). Um noch einfacher Öl zu sparen, kannst du auch einen Ölspray nutzen, statt Öl direkt aus der Flasche zu gießen. Viele Rezepte werden im Airfryer sogar ganz ohne Öl crunchy! Würzen statt Ölen: So kannst du deinen Rezepten auch ohne Öl Geschmack verleihen. Gewürze haften besser, wenn die Lebensmittel leicht feucht sind. Falls du Öl verwendest, kannst du auch das Öl vor dem Aufsprühen würzen, damit die Gewürze nicht von der Luft verweht werden.

So kannst du deinen Rezepten auch ohne Öl Geschmack verleihen. Gewürze haften besser, wenn die Lebensmittel leicht feucht sind. Falls du Öl verwendest, kannst du auch das Öl vor dem Aufsprühen würzen, damit die Gewürze nicht von der Luft verweht werden. Nicht Überladen: Damit dein Essen auch ohne zusätzliches Fett crunchy wird, solltest du die Airfryer-Schublade nicht überladen, damit die Luft zirkulieren kann.

Damit dein Essen auch ohne zusätzliches Fett crunchy wird, solltest du die Airfryer-Schublade nicht überladen, damit die Luft zirkulieren kann. Backpapier richtig verwenden: Die meisten Airfryer sind antihaftbeschichtet, weshalb du eigentlich kein Backpapier benötigst. Falls du trotzdem welches verwenden möchtest, z.B. um die Reinigung zu erleichtern, kannst du spezielle Airfryer-Backpapiere nutzen. Wichtig ist aber, immer darauf zu achten, dass das Papier beschwert ist (z. B. durch Lebensmittel), damit es nicht in die Heizspirale fliegt und die Luftzirkulation blockiert.

Die meisten Airfryer sind antihaftbeschichtet, weshalb du eigentlich kein Backpapier benötigst. Falls du trotzdem welches verwenden möchtest, z.B. um die Reinigung zu erleichtern, kannst du spezielle Airfryer-Backpapiere nutzen. Wichtig ist aber, immer darauf zu achten, dass das Papier beschwert ist (z. B. durch Lebensmittel), damit es nicht in die Heizspirale fliegt und die Luftzirkulation blockiert. Schütteln und Wenden: Damit die Lebensmittel gleichmäßig braun werden, solltest du sie nach der Hälfte der Zeit wenden. Die besten 4 Low-Calorie-Strategien Cutting bedeutet nicht, um jeden Preis weniger, sondern die richtigen Dinge zu essen. Hier findest du Strategien, wie du mit dem Airfryer im Defizit bleibst und trotzdem satt wirst.

Pavlina Popovska / GettyImages Mit Gemüse kannst du das Volumen deiner Mahlzeiten erhöhen. So kannst du viel essen und gleichzeitig Kalorien sparen

Priorisiere High-Protein-Foods: Nutze den Airfryer, um fettarme Eiweißquellen wie Hähnchenbrust, Fisch oder Tofu zuzubereiten. Diese sättigen länger und helfen dir, deine Muskelmasse auch im Kaloriendefizit aufrechtzuerhalten. Erhöhe mit Gemüse das Volumen deiner Gerichte: Gemüse wie Zucchini, Brokkoli oder Paprika wird im Airfryer sehr lecker und bietet ein großes Volumen bei wenig Kalorien. Gesunde Alternativen statt Klassiker: Tausche klassische Beilagen und Snacks gezielt gegen leichtere Alternativen aus. Statt normaler Pommes kannst du zum Beispiel auf Süßkartoffel-Wedges oder Zucchini-Fries setzen. So erhöhst du automatisch den Anteil an Ballaststoffen und komplexen Kohlenhydraten, was für eine bessere Sättigung im Kaloriendefizit sorgt. Meide Fertigprodukte und bereite dir cleane Basics selbst zu: Besonders in fertigen Soßen und Snacks stecken oft unnötige Zusatzstoffe und "leere" Kalorien, die viel Energie, aber keine gesundheitlichen Benefits wie Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe und Co. liefern. Im Cutting lohnt es sich deshalb, einfache Basics selbst herzustellen, so kannst du z.B. eigene Gewürzmischungen mixen, statt auf fertige Tütchen zu setzen, oder Soßen auf Joghurt- oder Tomatenbasis kreieren. Maximaler Protein-Output: Diese Lebensmittel gehören in den Airfryer

4 Airfryer-Rezepte fürs Abnehmen Du bist überzeugt, aber suchst noch nach Inspiration für leckere Rezepte aus dem Airfryer? Hier findest du ein paar Ideen für nährstoffreiche und leichte Gerichte und Snacks.

1. Zucchini-Pommes (mit Mandelmehl und Parmesan) Zucchini-Pommes sind die perfekte Low-Carb-Alternative zu klassischen Pommes. Sie liefern deutlich weniger Kalorien und dafür viel Volumen auf dem Teller, also ein ideales Rezept, um sich auch im Kaloriendefizit satt zu essen.

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Zucchini vorbereiten: Wasche deine Zucchini und schneide sie in streifenförmige "Pommes". Drei Teller zum Panieren vorbereiten: Vermenge auf dem ersten Teller Mandelmehl (ca. 3-4 EL) mit Salz und Pfeffer. Auf dem zweiten verquirlst du 2 Eier und auf dem dritten stellst du geriebenen Parmesan bereit. Panieren: Wende die Zucchini-Sticks zuerst im Mandelmehl, wälze sie dann durch das Ei und anschließend im Parmesan, bis sie gut bedeckt sind. Heize den Airfryer auf etwa 185 Grad vor. Garen: Gib die Zucchini Fries in den Korb und backe sie für ca. 10-12 Minuten goldbraun und knusprig. Achte darauf, den Korb zwischendurch einmal zu schütteln. Servieren: Genieße die Pommes am besten heiß mit einem leichten, proteinreichen Dip, z.B. aus Joghurt oder Skyr. 2. Selbstgemachte Kale-Chips Wenn der Snack-Hunger kickt, müssen es nicht immer Chips aus der Tüte sein. Grünkohl-Chips aus dem Airfryer sind eine super leichte Alternative: Sie sind nicht nur kalorienarm (auf 100g enthält Grünkohl gerade mal 37 kcal!), sondern liefern darüber hinaus jede Menge Calcium, Eisen und Ballaststoffe. So einfach kannst du die Kale-Chips zubereiten:

Grünkohl vorbereiten: Nimm ca. 150-250 g Grünkohlblätter und zupfe sie in mundgerechte Stücke. Wasche sie gründlich und trockne sie anschließend sehr gut ab, denn je trockener, desto knuspriger werden sie später. Würzmischung zubereiten: Mische Paprikapulver, Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel. Grünkohl mit Würzmischung und etwas Ölspray vermengen. Garen: Heize den Airfryer auf ca. 120-130 Grad vor und gare die Grünkohlchips für ca. 10-12 Minuten bis sie schön knusprig sind. Servieren: Kurz abkühlen lassen et voilà, fertig sind deine Kale-Chips! 3. Airfryer Chicken- und Veggie Bowl Die Kombination aus Hähnchenfleisch und Gemüse eignet sich ideal, wenn du Fett verlieren möchtest: Hähchen liefert viel Eiweiß mit einer hohen biologischen Wertigkeit von ca. 80 (das bedeutet, dass der Körper aus dem aufgenommenen Eiweiß ungefähr 80 Prozent sehr effizient in körpereigenes Protein umwandeln kann). Gleichzeitig enthält es vergleichsweise wenig Kalorien, genauso wie das im Gericht enthaltene Gemüse, das gleichzeitig Volumen und Ballaststoffe für die Sättigung liefert. Diese Mahlzeit ist also perfekt, wenn du Muskelmasse erhalten und Heißhunger entgegenwirken möchtest.

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Hähnchen vorbereiten: Schneide die Hähnchenbrust (ca. 200-250g) in mundgerechte Stücke. Gib sie in eine Schüssel und vermenge sie mit etwas Paprikapulver, Knoblauchpulver, Salz, Pfeffer und optional italienischen Kräutern. Für etwas Saftigkeit reicht bereits 1 TL Olivenöl oder ein Ölspray. Gemüse schneiden: eine Paprika und ca. 3-5 Champions klein schneiden. Garen: Heize den Airfryer auf 190 Grad vor und gib zuerst das Hähnchen für ca. 8-10 Minuten in den Korb und anschließend das Gemüse und gare alles zusammen für weitere 6-8 Minuten. Servieren: Das Gericht kannst du entweder direkt heiß genießen, oder auch am nächsten Tag als Meal-Prep-Variante. Optional lässt sich die Chicken-Veggie-Bowl auch noch mit hochwertigen Carbs wie Süßkartoffeln, Quinoa, oder (Vollkorn-)Reis kombinieren für mehr Sättigung und Energie. 4. Würzige Brokkoli-Bites Sie eignen sich perfekt als Snack oder als Beilage zu proteinreichen Foods wie Hähnchenbrust, Lachs, Garnelen oder Tofu. In diesem Rezept wird Brokkoli verwendet, da er im Gegensatz zu anderen Gemüsesorten im Airfryer besonders crispy wird. Zudem enthält der Kreuzblütler pro 100 g nur etwa 34 kcal und ist reich an Vitamin C, Vitamin K und Mineralstoffen wie Eisen und Kalium sowie an Antioxidantien, die möglicherweise zum Schutz vor der Entstehung von Krebs beitragen können. So einfach geht's:

Airfryer vorheizen: Heize den Airfryer auf etwa 190 Grad vor. Brokkoli vorbereiten: Teile den Brokkoli in kleine Röschen und gib ein bis zwei Handvoll davon in den Korb. Leicht einfetten: Besprühe den Brokkoli sparsam mit etwas Öl oder gib eine sehr kleine Menge darüber. Garen: Gare den Brokkoli für etwa 8 Minuten, bis er außen knusprig wird. Schüttle den Korb nach der Hälfte der Zeit einmal durch, damit alles gleichmäßig bräunt. Würzen: Nimm den Brokkoli heraus und würze ihn direkt mit Salz, Pfeffer und etwas Chilli und Cayennepfeffer, wenn du es gerne etwas schärfer magst.