Bulk und Kalorienüberschuss: So viel Überschuss ist für den Muskelaufbau nötig

Der Kalorienüberschuss gilt als Grundvoraussetzung für den Muskelaufbau, aber wie hoch dieser Überschuss tatsächlich sein sollte, wird in der Sportwissenschaft zunehmend differenzierter betrachtet.

Überblick: Was ist zum Kalorienüberschuss bekannt? Laut einer Übersichtsarbeit im Fachjournal Sports genügt für die meisten Trainierenden ein Kalorienüberschuss von 10 bis 20 Prozent über dem Erhaltungsbedarf. Ein Review im Fachjournal Frontiers in Nutrition kommt zu einer ähnlichen Einschätzung: Ein Energieüberschuss ist für den Muskelaufbau vorteilhaft, fällt aber wahrscheinlich geringer aus als in vielen Fitness-Communities empfohlen.

Trotzdem essen zahlreiche Freizeitsportler in der Aufbauphase deutlich über diesen Empfehlungen – mit der Folge, dass ein Großteil der überschüssigen Energie als Körperfett gespeichert wird. Hier erfährst du, welche konkreten Empfehlungen die aktuelle Forschung ausspricht und wo der Kipppunkt zwischen produktivem Überschuss und unnötigem Fettaufbau liegt.

So viel Kalorienüberschuss empfiehlt die Forschung für den Bulk Der menschliche Körper kann pro Tag nur eine begrenzte Menge an Muskelprotein synthetisieren, unabhängig davon, wie viel Energie über die Nahrung zugeführt wird. Die genannte Übersichtsarbeit von Iraki et al. (2019) gibt auf Basis der verfügbaren Studienlage konkrete Richtwerte für den Kalorienüberschuss und die wöchentliche Gewichtszunahme während des Bulks, differenziert nach dem individuellen Trainingslevel.

Die Empfehlung der Forschenden lautet: Anfänger und leicht Fortgeschrittene sollten 10 bis 20 Prozent über ihrem Erhaltungsbedarf essen und eine wöchentliche Gewichtszunahme von etwa 0,25 bis 0,5 Prozent des Körpergewichts anstreben. Fortgeschrittenen Athleten empfehlen die Autor:innen, den Überschuss deutlich kleiner zu halten und die Gewichtszunahme engmaschig zu überwachen – insbesondere dann, wenn sich ein zunehmender Fettzuwachs abzeichnet.

Diese Empfehlung wird durch den Review in Frontiers in Nutrition gestützt. Die Forschenden analysierten die verfügbare Evidenz zur Frage, ob ein Energieüberschuss für maximale Muskelhypertrophie überhaupt notwendig ist, und kamen zu dem Schluss, dass ein Surplus vorteilhaft ist, die optimale Höhe aber wahrscheinlich geringer als häufig angenommen. Es wird betont, dass insbesondere bei trainierten Personen die Fähigkeit zur Muskelproteinsynthese begrenzt ist und ein zu hoher Überschuss das Risiko für eine erhöhte Fettspeicherung steigert.

Der Hintergrund dieser Abstufung ist, dass die Fähigkeit, Muskelmasse aufzubauen, mit steigender Trainingserfahrung abnimmt. Fortgeschrittene Trainierende nähern sich ihrer genetischen Obergrenze und können pro Zeiteinheit weniger neue Muskelmasse synthetisieren. Ein zu hoher Kalorienüberschuss beim Bulk führt bei ihnen daher überproportional zu Fetteinlagerung statt zu Muskelwachstum. Hier eine Beispielrechnung:

Prozentwerte und Makronährstoffbereiche nach Iraki et al. (2019). Absolute Werte beispielhaft berechnet für 80 kg Körpergewicht bei 2.800 kcal Erhaltungsbedarf. Die Angaben zur Bulk-Dauer und zu den Anpassungskriterien sind redaktionelle Empfehlungen auf Basis der Studienlage.

Was passiert, wenn der Bulk zu aggressiv ausfällt? Dieser Frage widmete sich eine randomisierte Interventionsstudie: Sie untersuchte an Elite-Athleten, wie sich unterschiedliche Energiezufuhren in einer 8- bis 12-wöchigen Massephase auf Körperzusammensetzung und Leistung auswirken. Alle 39 Teilnehmenden absolvierten dasselbe sportartspezifische Training und vier zusätzliche Krafttrainingseinheiten pro Woche. Eine Gruppe erhielt eine ernährungstherapeutische Betreuung mit gezieltem Kalorienüberschuss, die andere Gruppe aß nach Appetit (ad libitum).

Die betreute Gruppe nahm im Mittel etwa 600 kcal mehr pro Tag auf als die Ad-libitum-Gruppe und erhöhte ihr Körpergewicht stärker. Der Zuwachs an fettfreier Masse war in der betreuten Gruppe zwar etwas höher, unterschied sich aber nicht statistisch signifikant von der Kontrollgruppe. Gleichzeitig stieg die Fettmasse in der Gruppe mit höherer Energiezufuhr deutlich stärker an. Beide Gruppen verbesserten ihre Maximalkraftwerte in ähnlichem Umfang, während Sprint- und Sprungleistung weitgehend unverändert blieben.

Auf Basis dieser Befunde wird in Übersichtsarbeiten gefolgert, dass für hochtrainierte Athleten eher ein moderater Energieüberschuss von etwa 200 bis 300 Kilokalorien pro Tag sinnvoll sein könnte, um das Risiko unerwünschter Fettzunahme zu begrenzen, ohne den Muskelaufbau nennenswert zu beeinträchtigen.

Warnsignale: Daran erkennst du einen zu aggressiven Bulk ● Gewichtszunahme von mehr als 0,5 Prozent des Körpergewichts pro Woche über mehrere Wochen

● Deutlich sichtbare Zunahme des Bauchumfangs bei gleichbleibenden Trainingsleistungen

● Notwendigkeit einer immer längeren Diätphase, um den Ausgangskörperfettanteil wieder zu erreichen

● Das Gewicht steigt schnell, aber die Kraftwerte stagnieren

Warum Lean Bulk heute als die bessere Strategie gilt Aus genau diesen Erkenntnissen hat sich in den letzten Jahren der Lean Bulk als bevorzugte Aufbaustrategie etabliert. Der Begriff beschreibt einen kontrollierten Bulk mit einem moderaten Kalorienüberschuss, typischerweise im Bereich der von den Forschenden empfohlenen 10 bis 20 Prozent über dem Erhaltungsbedarf, je nachdem, wie stark dein Körper mit einer Gewichtszunahme auf den Kalorienüberschuss reagiert. Das Ziel ist nicht der schnellstmögliche Gewichtsanstieg, sondern eine bessere Körperzusammensetzung, also möglichst viel Muskelmasse bei möglichst wenig zusätzlichem Körperfett.

Das Körpergewicht steigt bei dieser Strategie oft langsamer an, was sich langfristig jedoch optisch auszahlen wird. "Langsamer" bedeutet dabei nämlich nicht, den Muskelaufbau bewusst zu drosseln, sondern es geht vielmehr um eine kontrolliertere Steigerung des Körpergewichts, da sich die Rate des Muskelwachstums nicht beliebig durch zusätzliche Kalorien beschleunigen lässt. Ein zusätzlicher Vorteil des Lean Bulks ist außerdem, dass du, wenn du weniger Körperfett aufbaust, auch anschließend keine so aggressive Diätphase brauchst, um das Fett wieder loszuwerden.

Das verbirgt sich hinter Maingaining Maingaining setzt da noch eine Schippe drauf: Anstatt gezielt in eine klassische Aufbauphase mit deutlichem Kalorienüberschuss zu wechseln, wird hier die tägliche Energiezufuhr auf dem Niveau des geschätzten Erhaltungsbedarfs oder knapp darüber gehalten. Im Fokus stehen ein konsequentes Krafttraining, eine proteinreiche Ernährung, systematische Trainingsprogression und ein langfristiger Ansatz. Der Begriff beschreibt keine wissenschaftlich standardisierte Methode, sondern eine in der Fitnesscommunity verbreitete Ernährungs- und Trainingsstrategie.

Studie zur Body Recomposition: Muskeln aufbauen und Fett verlierenEine Übersichtsarbeit von Barakat et al. (2020) zeigt, dass ein gleichzeitiger Muskelaufbau und Fettabbau – die sogenannte Body Recomposition – auch bei bereits trainierten Personen möglich sein kann. Besonders gute Voraussetzungen bestehen bei Trainingsanfängern, Wiedereinsteigern nach längeren Pausen und Menschen mit einem höheren Körperfettanteil. Entscheidend sind ein progressives Krafttraining, eine ausreichende Proteinzufuhr sowie gute Regeneration. Für sehr fortgeschrittene und bereits sehr lean trainierende Personen ist eine Body Recomposition meist schwieriger; ein moderater Kalorienüberschuss kann dann die praktischere Strategie sein.

Welche Rolle Protein beim Bulk spielt Protein spielt im Bulk eine zentrale Rolle, weil es den Körper mit den Bausteinen für die Muskelreparatur und den Muskelaufbau versorgt. Iraki et al. empfehlen für Bodybuilder in der Aufbauphase etwa 1,6 bis 2,2 g Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Eine deutlich höhere Zufuhr bringt demnach nicht automatisch mehr Muskelmasse. Überschüssiges Protein kann zwar den Energieverbrauch und das Sättigungsgefühl erhöhen, ersetzt aber weder ein konsequentes Krafttraining noch eine insgesamt passende Kalorienzufuhr.

In der Studie wird zudem empfohlen, die tägliche Proteinmenge auf drei bis sechs Mahlzeiten zu verteilen. Pro Mahlzeit werden etwa 0,40 bis 0,55 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht als sinnvoller Richtwert genannt. Proteinziele sollten dabei besser anhand des Körpergewichts als über einen festen Anteil der Gesamtkalorien festgelegt werden. Denn bei einem hohen Kalorienbedarf könnte eine prozentuale Vorgabe unnötig große Proteinmengen ergeben und den Spielraum für Kohlenhydrate und Fette einengen.

FAQ: Häufige Fragen zum Bulk und Kalorienüberschuss Sind sehr fettarme Diäten besser für den Muskelaufbau beim Bulk? Nein. Iraki et al. (2019) zeigen auf, dass eine Fettzufuhr unter 15 bis 25 Prozent der Gesamtenergie zu moderaten Reduktionen des Testosteronspiegels führen kann. Ob diese Veränderungen den Muskelaufbau tatsächlich beeinträchtigen, ist allerdings nicht eindeutig geklärt. Sehr fettreiche, ketogene Diäten schnitten in Studien zum Krafttraining beim Muskelaufbau schlechter ab als Ernährungsformen mit moderatem Fettanteil und ausreichend Kohlenhydraten. Die Autoren empfehlen daher eine moderate Fettzufuhr von 0,5 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm pro Tag. Verliere ich Muskeln, wenn ich nach dem Bulk in ein Defizit gehe? Nicht zwangsläufig. Ein moderates Kaloriendefizit in Kombination mit ausreichend Protein und fortgesetztem Krafttraining schützt die aufgebaute Muskelmasse. Problematisch wird es vor allem bei Crash-Diäten mit starker Kalorienrestriktion und zu wenig Protein. Wer beim Bulk kontrolliert vorgeht und weniger Fett aufbaut, braucht anschließend eine kürzere und weniger aggressive Diät – und minimiert so das Risiko. Kann ich beim Bulk nur Fett zunehmen statt Muskeln? Ja, wenn der Kalorienüberschuss zu groß ist und der Trainingsreiz fehlt. Ohne progressives Krafttraining und ausreichend Protein hat der Körper keinen Grund, die überschüssige Energie für den Muskelaufbau zu verwenden. In dem Fall wird der Großteil des Überschusses als Körperfett gespeichert.