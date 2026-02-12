Ed Sheeran: So nahm er 14 Kilo ab und baute massiv Muskeln auf

Ed Sheeran hat seinen Lebensstil radikal verändert: weg von Alkohol, Kippen und Kebab, die seine 20er prägten, hin zu einem Leben, das von Balance und dem richtigen Maß bestimmt wird.

Mehr dazu in diesem exklusiven Video:

Der Wunsch, fitter zu werden, kam aus der Sehnsucht, sich besser zu fühlen "Ich würde sagen, dass ich zwischen 20 und 30 ein ziemlich ungesundes Leben geführt habe", erklärt er. "Und obwohl ich beruflich erfolgreich war, hat sich das nicht positiv auf mein Privatleben ausgewirkt. Ich bin davon überzeugt, dass körperliches Wohlbefinden ein direkter Spiegel der psychischen Gesundheit und des eigenen Gefühls ist. Ich habe mich innerlich immer mies gefühlt; ich bin morgens aufgewacht, habe in den Spiegel geschaut und mich einfach widerlich gefühlt."

Es kam also vieles zusammen: der Wunsch, ein verantwortungsvoller Vater zu sein, gut aussehen und sich gut fühlen zu wollen. "Ich wollte mein Kind hochheben können, ohne dass mir der Rücken wehtat. Und das wirkte sich auch auf meinen Beruf aus. Mit 30 ist man weniger belastbar. Ich verlor immer öfter meine Stimme. Ich zerrte mir bei Auftritten Muskeln im Bein. Doch auf der Bühne wollte ich mich übermenschlich fühlen." Inspiration fand er auch bei einem Kollegen – dem britischen Hip-Hopper Stormzy. Dessen Training beeindruckte Sheeran besonders, als sie 2021 gemeinsam auftraten und Stormzy vor der Show einfach 100 Liegestütze absolvierte, während Sheeran nur danebenstand und sich fragte, was hier eigentlich abgeht.

Ed Sheeran in Top-Form auf dem Cover der neuen Ausgabe von Men's Health (Heft 03/2026).

Die Fitness-Offensive wird auf der Bühne sichtbar In den vergangenen 5 Jahren hat Sheeran insgesamt 14 Kilo abgenommen, nachdem er eine beständige Routine aus Krafttraining, Reformer-Pilates und Laufen aufgebaut hat. Er ist schlanker und fitter, als er es je für möglich gehalten hätte – eine Veränderung, die ihn nicht nur zu einem besseren Vater, sondern auch zu einem besseren Performer macht. Das zeigt sich auch live, wenn er eine Bühne betritt und mehr als 90 Minuten ohne Pause spielt, mit stabiler Stimme singt, während er wie ein Profi-Sportler über die Bühne rennt.

Auf dem Crosstrainer Mails schreiben - das war der Start Die Entwicklung begann vor Corona, als Sheeran sich einen Crosstrainer in den Keller stellte und sich angewöhnte, Mails zu beantworten, während er Kalorien verbrannte. "Ich bin in meinen Keller gegangen und habe 2 Stunden lang Mails beantwortet und dabei einfach vor mich hingestrampelt", erklärt er. "In meinem Kopf war das okay: Ich laufe nicht auf einem Laufband, ich quäle mich nicht. Ich tue etwas, das ich sowieso tun würde, bleibe aber gleichzeitig in Bewegung. Das war quasi mein Einstieg."

Erst der nächste Schritt war das Krafttraining Die nächste Phase kam während der Pandemie und zwang ihn, eine mentale Blockade gegenüber Krafttraining zu überwinden. Er wollte nie aussehen "wie Arnie", wie er sagt. Kurz darauf nahm er Kontakt zu Personal Trainer Ali Thomas auf, einem ehemaligen Mitschüler, der ihm das Gegenteil vorlebte: klein, aber enorm stark und in der Lage, deutlich mehr zu heben als Sheeran selbst. Da begann er zu hinterfragen, ob seine Einstellung zu Hantelgewichten falsch war.

Sheeran und seine Frau Cherry, eine ehemalige Profi-Hockeyspielerin, begannen, mit Ali per Zoom zu trainieren. Der Trainer fand das richtige Maß und führte ihn behutsam an den neuen Lebensstil heran, ohne ihn zu überfordern. "Ich war nicht komplett fertig während des Trainings. Du machst 8 Wiederholungen, dann Pause, dann wieder 8, dann wieder Pause. Es war ein relativ entspannter Einstieg." Dort legte er die Grundlagen: saubere Technik, Bewegungsmuster, die ihm eine Basis zum weiteren Aufbau gaben.

Jetzt geht er mit einem Trainer auf Tour Dann kam Anfang 2025 sein heutiger Coach Kendrick, der mit ihm reist und Training sowie Ernährung optimiert – trotz der chaotischen Anforderungen seines Tourplans. Sie setzten das Krafttraining fort, doch vor allem die Einführung von Reformer-Pilates half Sheeran, aktiv zu bleiben und gleichzeitig genügend Energie für seine Auftritte zu haben. "Reformer ist definitiv ans Touren gekoppelt", sagt er. "Nach einer Show ist Bankdrücken oder Kreuzheben das Letzte, worauf ich Lust habe. Pilates ist ein sanfter Weg, trotzdem auf das gleiche Bewegungslevel zu kommen und Kalorien zu verbrennen, aber gleichzeitig zu stretchen."

Eds Training ist inzwischen ein Mix aus all dem, was er in den vergangenen Jahren gelernt hat. "Wie bei Essen und Trinken braucht man Vielfalt", sagt er. An manchen Tagen geht er laufen, an anderen schwimmen, dann stehen Einheiten mit Gewichten an und an wieder anderen macht er Reformer. Oder eben seine Workouts, wie etwa das folgende.

Exklusiv: Ed Sheerans Ganzkörper-Workout Dieses Supersatz-Training kombiniert klassische Kraftübungen zum Muskelaufbau und stärkt sowohl den Ober- als auch den Unterkörper. Halte die Pausen zwischen den Sätzen so kurz wie möglich und gönn dir zwischen den Runden 90 bis 120 Sekunden Ruhe

A1: Kniebeugen

A2: Bankdrücken mit Kurzhanteln

4 Sätze, 6- bis 10-mal

B1: Bulgarian Split Squats (jedes Bein)

B2: Schulterdrücken mit Kurzhanteln

3 Sätze, 6- bis 10-mal

C1: Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln

C2: Trizepsdrücken am Kabelzug

3 Sätze, 10- bis 15-mal

D: Tabata-Sprints auf dem Air Bike

8-mal 20 Sekunden Sprint mit maximaler Anstrengung (10 Sekunden)