Nur 3-mal 30 Minuten: So trainierst du mit der 3-3-30-Methode den ganzen Körper

5 oder 6 lange Workouts pro Woche passen für viele Männer schlicht nicht in den Alltag. Für Muskelaufbau musst du aber nicht jeden Tag stundenlang trainieren. Entscheidend sind effektive Übungen, eine ausreichend hohe Belastung und eine klare Steigerung von Woche zu Woche.

Genau hier setzt die 3-3-30-Methode an, denn sie konzentriert sich auf das Wesentliche: drei 30-minütige Einheiten pro Woche mit jeweils einer Druck-, Zug- und Unterkörperübung. Statt langer Übungslisten erwarten dich kurze Zeitblöcke und klar messbare Ziele. So trainierst du trotz eines vollen Terminkalenders den ganzen Körper und kannst deine Leistung von Woche zu Woche steigern.

Was ist die 3-3-30-Methode? Die Zahlen beschreiben den Aufbau des Trainings:

3 Trainingstage pro Woche

3 Übungen pro Einheit

30 Minuten Trainingszeit Jede Einheit besteht aus drei 10-minütigen AMRAP-Blöcken. AMRAP steht für "as many reps as possible", also möglichst viele Wiederholungen. Dabei geht es jedoch nicht darum, 10 Minuten ohne Pause zu trainieren oder jede Serie bis zum Muskelversagen zu treiben. Das Ziel sind möglichst viele technisch saubere Wiederholungen innerhalb der vorgegebenen Zeit.

Pro Workout absolvierst du:

eine Druckübung für Brust, Schultern und Trizeps eine Zugübung für Rücken und Bizeps eine Übung für Beine, Gesäß und hintere Muskelkett

Du stellst dir aus diesen Bewegungsmustern 3 Einheiten mit insgesamt 9 Übungen zusammen und wiederholst den Wochenplan 4 Wochen lang. Die Übungen bleiben zunächst gleich, damit du deine Leistung vergleichen und gezielt steigern kannst.

Infobox: Gut zu wissenDie drei Trainingsblöcke dauern zusammen 30 Minuten. Aufwärmen, Gerätewechsel und der Aufbau der Gewichte können die tatsächliche Zeit im Studio etwas verlängern.

So funktionieren die 10-Minuten-Blöcke Stelle für die erste Übung einen Timer auf 10 Minuten. Innerhalb dieses Zeitraums absolvierst du mehrere Sätze und sammelst so viele saubere Wiederholungen wie möglich. Zwischen den Sätzen pausierst du so lange, wie du brauchst, um deine Technik stabil zu halten. Nach Ablauf der 10 Minuten wechselst du zur nächsten Übung. Dasselbe Prinzip gilt für alle 3 Blöcke.

Das passende Trainingsgewicht Wähle ein Gewicht, mit dem du im ausgeruhten Zustand ungefähr 5 bis 10 kontrollierte Wiederholungen schaffen würdest. Verwende nicht dein Maximalgewicht und versuche nicht, jede Serie bis zum völligen Muskelversagen auszureizen.

Teile die Wiederholungen stattdessen in überschaubare Sätze auf. Wenn du mit einem Gewicht beispielsweise maximal 8 Wiederholungen schaffen könntest, beginnst du mit Sätzen von 4 bis 6 Wiederholungen. So bleibt deine Leistung über die 10 Minuten stabiler.

Sobald die Technik nachlässt, legst du eine Pause ein. Verkürzte Wiederholungen, Schwung oder ein eingeschränkter Bewegungsradius machen deinen Score zwar größer, dein Training aber nicht automatisch besser.

Muss das Aufwärmen in den 10 Minuten stattfinden? Du kannst dich vor dem eigentlichen Workout separat aufwärmen und direkt mit dem Arbeitsgewicht in den ersten Block starten. Alternativ nutzt du den Anfang jedes Blocks für einige leichte Aufwärmsätze. Dann bleibt allerdings weniger Zeit für die eigentlichen Arbeitssätze.

Vor schweren Kniebeugen, Kreuzheben oder Druckübungen ist ein kurzes allgemeines und übungsspezifisches Warm-up sinnvoll. Wenn du ausschließlich auf exakt 30 Minuten begrenzt bist, solltest du das bereits bei der Übungsauswahl berücksichtigen.

Der entscheidende Muskelaufbau-Faktor Damit ein Trainingsplan langfristig funktioniert, muss dein Körper nach und nach stärker gefordert werden. Dieses Prinzip nennt sich progressive Überlastung. Bei der 3-3-30-Methode ist sie direkt eingebaut: Du notierst nach jedem Block das verwendete Gewicht und die absolvierten Wiederholungen.

Wenn die Übung erneut auf dem Plan steht, versuchst du, deine bisherige Leistung leicht zu übertreffen. Das gelingt zum Beispiel durch:

mehr Wiederholungen mit demselben Gewicht

etwas mehr Gewicht bei gleicher Wiederholungszahl

eine bessere technische Ausführung

oder weniger notwendige Pausen bei gleichbleibender Qualität Steigere die Belastung nicht um jeden Preis. Schon ein oder zwei zusätzliche Wiederholungen können einen Fortschritt darstellen.

So berechnest du dein bewegtes Gesamtgewicht Wenn du Zahlen gerne genau vergleichst, kannst du dein gesamtes Trainingsvolumen berechnen:

Gewicht × Wiederholungen = bewegtes Gesamtgewicht

Ein Beispiel: 100 Kilogramm Bankdrücken × 60 Wiederholungen = 6.000 Kilogramm

Die 6.000 Kilogramm sind lediglich ein Rechenbeispiel und kein allgemeines Trainingsziel. Beim nächsten Workout könntest du versuchen, mit 100 Kilogramm mehr als 60 Wiederholungen zu sammeln. Alternativ erhöhst du das Gewicht geringfügig und erreichst damit mindestens ein vergleichbares Gesamtvolumen.

Verwendest du während eines Blocks unterschiedliche Gewichte, berechnest du die Werte separat und addierst sie:

80 Kilogramm × 30 Wiederholungen = 2.400 Kilogramm

70 Kilogramm × 20 Wiederholungen = 1.400 Kilogramm

Gesamtvolumen: 3.800 Kilogramm Infobox: Mehr Volumen ist nicht automatisch besserDas bewegte Gesamtgewicht ist eine praktische Orientierung, bildet den Trainingsreiz aber nicht vollständig ab. Bewegungsumfang, Technik, Belastungsnähe und Übungsausführung müssen vergleichbar bleiben. Mehr halbe Wiederholungen sind kein echter Fortschritt.

Bei Eigengewichtsübungen wie Klimmzügen notierst du die Gesamtzahl der Wiederholungen sowie zusätzliche Gewichte oder verwendete Unterstützung.

Warum der Plan vier Wochen gleich bleibt Wechselst du ständig die Übungen, kannst du deine Leistung nur schwer beurteilen. Bei der 3-3-30-Methode führst du deshalb 4 Wochen lang denselben Wochenplan aus. So hast du bei jeder Übung einen klaren Vergleichswert. Nach den 4 Wochen ziehst du Bilanz:

Bei welchen Übungen bist du stärker geworden?

Wo konntest du mehr Wiederholungen absolvieren?

Welche Bewegungen fühlen sich technisch besser an?

Welche Übungen verursachen Beschwerden oder passen nicht zu dir? Anschließend kannst du einzelne Übungen austauschen, die Reihenfolge verändern oder gut funktionierende Bewegungen beibehalten. Für jede neue Übung ermittelst du zunächst einen Ausgangswert, bevor du dich erneut steigerst.

Dein Trainingsplan für die 3-3-30-Methode An welchen Tagen du trainierst, bleibt dir überlassen. Zwischen den Einheiten sollte idealerweise mindestens ein Erholungstag liegen. Montag, Mittwoch und Freitag sind eine Möglichkeit, aber keine Pflicht.

Führe jede Übung in einem eigenen 10-Minuten-Block aus. Erst nach Ablauf der Zeit wechselst du zur nächsten Bewegung.

Training 1

Training 2

Training 3

Wiederhole diese Trainingswoche insgesamt 4-mal. Trage nach jedem Block Gewicht und Wiederholungszahl ein, damit beim nächsten Workout ein konkretes Ziel auf dich wartet.

So protokollierst du Kurzhantel- und einbeinige Übungen Bei Kurzhantelübungen solltest du konsequent entweder das Gewicht einer Hantel oder das Gesamtgewicht beider Hanteln notieren. Für die Berechnung des Trainingsvolumens bietet sich das kombinierte Gewicht an.

Drückst du beispielsweise zwei Kurzhanteln mit jeweils 30 Kilogramm, protokollierst du 60 Kilogramm pro Wiederholung. Wichtig ist vor allem, dass du bei derselben Methode bleibst.

Bei Ausfallschritten zählt jeder einzelne Schritt als eine Wiederholung. Wechselst du die Beine ab, sollten beide Seiten am Ende gleich viele Wiederholungen absolviert haben.

Für wen eignet sich die 3-3-30-Methode? Die Methode eignet sich besonders für Männer, die wenig Zeit haben, kurze Ganzkörper-Workouts bevorzugen und ihre Fortschritte gerne anhand von Gewichten und Wiederholungen verfolgen.

Du solltest die gewählten Übungen bereits sicher beherrschen, da der Zeitrahmen dazu verleiten kann, die Technik zu vernachlässigen. Krafttrainingseinsteiger lernen die Bewegungen deshalb besser zunächst ohne Zeitdruck.

Reichen 3-mal 30 Minuten für den Muskelaufbau? Drei intensive Ganzkörpereinheiten pro Woche können vor allem bei Anfängern und leicht Fortgeschrittenen deutliche Fortschritte ermöglichen. Entscheidend sind fordernde Gewichte, eine saubere Technik und regelmäßige Steigerungen.

Auch ausreichend Protein, eine passende Energiezufuhr und Erholung sind wichtig. Erfahrene Kraftsportler benötigen für einzelne Muskelgruppen möglicherweise mehr Trainingsvolumen.

5 Regeln für effektive 3-3-30-Workouts Qualität geht vor Wiederholungszahl: Zähle nur Wiederholungen, die du mit sauberer Technik und einem kontrollierten Bewegungsumfang ausführst. Trainiere nicht jeden Satz bis zum Versagen: Beende die meisten Sätze, wenn noch etwa ein bis drei technisch saubere Wiederholungen möglich wären. So kannst du über den gesamten Block Leistung sammeln. Notiere jedes Workout: Ohne Gewichte und Wiederholungszahlen kennst du beim nächsten Training deinen Zielwert nicht. Steigere dich in kleinen Schritten: Du musst nicht in jedem Block neue Rekorde aufstellen. Tagesform, Schlaf und Stress beeinflussen deine Leistung. Entscheidend ist die Entwicklung über mehrere Wochen. Plane Aufwärmen und Gerätewechsel ein: Die reinen Arbeitsblöcke dauern 30 Minuten. Stelle benötigte Geräte möglichst vorher bereit und rechne zusätzliche Zeit für das Warm-up ein.

FAQ: Häufige Fragen zur 3-3-30-Methode Kann ich die Methode auch zu Hause trainieren? Ja. Mit Kurzhanteln, Widerstandsbändern oder dem eigenen Körpergewicht lässt sich der Plan problemlos anpassen. Entscheidend ist, dass du je eine Druck-, Zug- und Beinübung auswählst, die sich ausreichend steigern lässt. Kann ich zusätzlich Ausdauertraining machen? Lockeres Cardiotraining ist an trainingsfreien Tagen möglich. Intensive Laufeinheiten oder Intervalle solltest du so einplanen, dass sie deine Regeneration und Leistung beim Krafttraining nicht beeinträchtigen. Was mache ich, wenn ich meinen bisherigen Wert nicht schlage? Ein schwächeres Training ist kein Grund, den Plan zu ändern. Schlaf, Stress und Ernährung beeinflussen deine Tagesform. Bleibt deine Leistung mehrere Einheiten lang unverändert, kannst du Gewicht, Pausen oder Übungsauswahl anpassen. Wie lange sollte ich zwischen den Trainingstagen pausieren? Ideal ist mindestens ein freier Tag zwischen den Ganzkörpereinheiten. So können sich Muskeln und Gelenke erholen – etwa bei einem Rhythmus am Montag, Mittwoch und Freitag.